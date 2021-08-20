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Почему болит грудь и как женщинам облегчить состояние

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 августа, 17:00
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Женская грудь может болеть от неудобного бюстгальтера, при ПМС или образовавшейся кисты. Когда бить тревогу и как снизить болезненность груди – советы маммолога
Часто у женщин болит грудь из-за тесного бюстгальтера,некоторых лекарств, а не только при ПМС
Часто у женщин болит грудь из-за тесного бюстгальтера,некоторых лекарств, а не только при ПМС / Фото: freepik.com

Болезненность, налитость молочных желез можно снизить за счет изменения в питании и отказа от вредных привычек. Какие состояния опасны для здоровья женской груди, почему она болит, как снизить болезненность при ПМС и в других случаях – рассказала акушер-гинеколог, маммолог, гинеколог-эндокринолог, специалист эстетической урогинекологии Ирена Ярославцева.

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Ирэна Ярославцева
Ирэна Ярославцева / Фото: пресс-служба

Почему женская грудь болит перед месячными

Дискомфорт, жжение, налитость в молочных железах чувствует практически каждая женщина или девушка перед началом менструации. Главная причина, по которой болит грудь – это гормональные изменения. Функции молочных желез и их развитие зависят от вырабатываемых яичниками гормонов прогестерона и эстрогена.

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Когда уровень этих гормонов повышается (после овуляции, во второй фазе цикла), грудь может болеть за несколько дней до начала самих месячных. После овуляции из-за прогестерона жидкость в организме может задерживаться, а кровеносными сосудами может увеличиваться приток крови к груди.

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Тогда молочные железы становятся более чувствительными и "наполненными". После того, как месячные заканчиваются, проходит и дискомфорт. Но бывает, что месячные только закончились, а грудь все равно болит.

Почему еще может болеть женская грудь?

Молочные железы могут наливаться при беременности – это один из самых ранних ее признаков. Если женщина уже родила и кормит малыша грудью, то нередко грудь начинает болеть, наливаться, уплотняться из-за начавшегося мастита.

Грудь может болеть и на ранних сроках беременности, когда животик еще не виден
Грудь может болеть и на ранних сроках беременности, когда животик еще не виден / Фото: Unsplash

Тогда нужно срочно обратиться к маммологу, особенно если поднялась температура. Важно расцедить лактостаз, уметь правильно прикладывать малыша к груди, наладить сцеживание. Но если женщина не беременна и не кормит грудью, то болезненность в молочных железах может также быть вызвана:

  • неудобным, неправильно подобранным бюстгальтером,
  • болью, которую "дают" мышцы или ткани груди, а не молочные железы,
  • некоторыми лекарствами, например, противозачаточными таблетками, успокоительными, другими гормональными препаратами (при неправильном назначении при заместительной терапии и т.д.),
  • травмами, ушибами груди,
  • новообразованиями в молочных железах – кистами и т.д.

Большинство кист – доброкачественные, проявляются они не только болью, а уплотнениями и другими симптомами.

Что делать, если в груди обнаружили кисту

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Если вы нащупали в груди "шишку", "узелок", грудь болит, отекла, покраснела, появились синяки, то важно не затягивать с визитом к врачу. Большинство кист хорошо поддаются лечению, у половины женщин во всем мире находят фиброзно-кистозные образования в молочных железах. Кисты часто появляются в предменструальном периоде и исчезают сами собой с наступлением менопаузы.

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Но при их появлении важно обследоваться, чтобы исключить развитие злокачественных образований (то есть рака). Оптимальное время для обследования – на 8-10 день менструального цикла. Вообще, чтобы сохранить грудь здоровой и красивой, важно регулярно проводить профилактический скрининг.

А как часто нужно обследовать грудь?

Проводить плановый чек-ап нужно в зависимости от возраста женщины и особенностей ее здоровья. Так, УЗИ молочных желез рекомендуется делать всем женщинам, даже девушкам-подросткам не реже 1 раза в год.

А маммографию, причем обеих грудей, нужно начинать делать с 39-летнего возраста до 50-лет – 1 раз в 3 года; если женщина старше 50-ти – то 1 раз в 2 года. Особенно важно не отказываться от регулярного обследования груди, если женщина принимает оральные контрацептивы (их нужно подбирать индивидуально с врачом).

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Если принимаете оральные контрацептивы, то ежегодно нужно обследовать грудь
Если принимаете оральные контрацептивы, то ежегодно нужно обследовать грудь / Фото: freepik.com

А также если у родственников по женской линии были онкологические заболевания. Такие плановые чек-апы помогут выявить онкологию на ранней стадии, соответственно – гораздо быстрее и легче вылечить заболевание.

Если же с грудью все в порядке, но молочные железы регулярно болят перед месячными, то снизить дискомфорт можно с помощью простых методов.

Как уменьшить боль и "налитость" в груди

Болезненность и чувствительность молочных желез можно снизить, если:

  • снизить потребление соли,
  • отказаться на это время от черного чая и кофе – других продуктов, содержащих кофеин. В нем содержатся метилксантины, которые способствуют неприятным ощущениям в груди.
  • Не курить, свести потребление сахара и жиров к минимуму.

Также для здоровья молочных желез и профилактики рака груди важно в целом питаться своевременно и рационально, засыпать до 23-00 и хорошо высыпаться, не есть продукты с консервантами, красителями, гормонами. Не забывайте также про физическую активность или спорт.

Помните, что грудь "не любит" сауны, солярии, перегревание на солнце. Важно минимизировать стрессы, поскольку они снижают противоопухолевый иммунитет в организме. Также посмотрите видео, как можно предотвратить развитие рака молочных желез.

Важно!А еще женщинам нужно регулярно контролировать уровень витамина D (25 (OH) и не допускать его дефицита. Этот витамин поддерживает иммунитет, который быстро реагирует на нарушения деления клеток в молочных железах.

Также ране мы писали, какие анализы нужно сдавать женщинам регулярно.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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