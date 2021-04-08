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Як правильно самообстежувати груди: пояснюємо покроково

Сьогодні, 17:33

Щоб зберегти груди та уникнути розвитку серйозних хвороб, важливо самообстежувати їх вдома

Щоб розпізнати мастопатію або інші проблеми з грудьми на ранній стадії і успішно їх подолати, важливо і потрібно навчитися обстежувати груди самостійно. Якщо ви досі не знаходили час, щоб приділити своїм грудям належну увагу – то зробіть це прямо зараз!

Чим жінці допоможе самообстеження і як це робити правильно у себе вдома, розповіла акушер-гінеколог, фахівець з ультразвукової діагностики Тетяна Шеплякова.

Тетяна Шеплякова
Тетяна Шеплякова
Фото: прес-служба

Навіщо кожній жінці проводити самообстеження грудей?

Краси і здоров'я жіночих грудей можна позбутися через постійну зайнятість, страх йти на профілактичний огляд або просто незнання, як перевірити свої груди самостійно. Здорові жіночі груди – це не тільки символ жіночності та чарівності для чоловіка. Це ваше здоров'я, впевненість в собі і можливість годувати малюка грудним молоком. Захворювання молочних залоз, навіть не злоякісні, здатні серйозно зруйнувати здоров'я, змінити звичне для жінки життя і взагалі створити масу проблем.

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Далеко не відразу утворення в грудях буде боліти, жінка просто може не відчувати роками крихітне утворення або вузлик. А регулярне самообстеження допоможе знайти навіть найменшу пухлину.

В ідеалі жінка має кожен рік проходити профілактичний огляд грудей у мамолога, жінкам старше 40 років взагалі рекомендована щорічна мамографія або, як мінімум – УЗД.

Але і простий, доступний кожної з нас самоогляд грудей допоможе вчасно помітити на ранній стадії не тільки рак грудей, а також різні захворювання молочних залоз, які часто виникають через гормональний дисбаланс (мастопатії, фіброзно-кістозні утворення, гінекомастії), запальні процеси (в тому числі мастит).

Як правильно самообстежувати груди: пояснюємо покроково

Самообстеження молочних залоз потрібно проводити щомісяця, в першій фазі менструального циклу, тобто відразу після менструації. Найзручніше проводити самообстеження у ванній, перед дзеркалом, отже:

  1. Спочатку потрібно візуально оцінити груди. Станьте пере дзеркалом, руки покладіть на талію.
  2. Оцініть форму молочних залоз, їх симетричність. Не повинно бути ділянок набряків, почервоніння, втягнення шкіри і сосків.
  3. Далі переходимо до промацування: ліву руку відведіть за голову. Подушечками 2-3-4 пальців правої руки поступальними круговими рухами з легким натисканням обстежте всю ліву грудь.
  4. Зверніть увагу на припухлості і уплотнення. Закінчуючи обстеження натисніть на сосок великим і вказівним пальцями. У нормі не повинно бути ніяких виділень з сосків (якщо ви не годуєте грудьми).

Ті ж маніпуляції проведіть з правою молочною залозою. Якщо ви виявили будь-які зміни або утворення, зателефонуйте своєму лікарю.

Також кожній жінці корисно знати основні чинники раку грудей і способи їх подолання.

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