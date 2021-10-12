Г'ю Джекман практикує трансцендентальну медитацію. Чи підійде вона всім – розбираємося з експертом

Сьогодні день народження у популярного в усьому світі австралійського актора Г'ю Джекмана: в свої 53 "містер Росомаха" відмінно виглядає, встигає крім зйомок займатися продюсерством, бути прекрасним чоловіком і батьком.
Вдається це актору завдяки трансцендентальній медитації (ТМ). Що таке ТМ, чим корисна саме ця медитативна практика, як навчитися, а головне – чи всім це підходить? Розібратися допоміг учитель трансцендентальної медитації та йоги Махаріші Владислав Прутяну.
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Трансцендентальна медитація – що це взагалі таке?
ТМ називається так, тому що ці два слова характеризують сам процес практики: трансцендувати – означає виходити за межі. За межі чого – розумової активності, роздуму за допомогою медитації. У цій практиці ми переходимо з грубих рівнів мислення в більш тонкі.
І поступово доходимо до того, що ми називаємо чиста або трансцендентальна свідомість. Тобто пізнаємо тишу, спокій і безмежність нашого істинного "я". ТМ можна навчитися – це одна з найпростіших медитацій, а процеси, які відбуваються при цій практиці – природні. ТМ допомагає зробити ваше життя набагато якіснішим, а самої людини – щасливішим і спокійнішим.
Що ж відбувається під час такої медитації?
Відбувається процес самозверненого руху уваги: тобто, коли щодня ми дихаємо, дивимося, бачимо – це рух свідомості назовні. А можна навчитися руху уваги так би мовити всередину: коли ми це робимо, ми стоншуємо нашу увагу (трансцендуємо). Тобто використовуємо розумову практику через мислення і це ніяк не пов'язано зі здатністю людини аналізувати, не обов'язково при цьому мати високий інтелект.
Ми просто використовуємо свій розум, як орган, який обертає думки, ніби такий моторчик, змінюючи його стан і стоншуючи активність. У нас немає пастки, де можна стати "заручником" наших фантазій. Тобто людина під час ТМ не сидить і нічого собі не вигадує.
Вона просто відчуває стан спокою, що зростає, і безмежності всередині себе. І коли цей процес відбувається регулярно, щодня, без зусиль, то це стан внутрішнього спокою стає природним і починає проявлятися в нашому повсякденному житті. Тобто наш внутрішній спокій і стан, якого ми досягаємо під час ТМ, починає працювати і тоді, коли ми зайняті своїми звичайними справами.
І в чому ж користь трансцендентальної медитації?
Цей досвід допомагає відмінно справлятися зі стресовими ситуаціями й опрацьовувати їх. Адже людина проявляє назовні те, що відбувається у нього всередині. Наприклад, якщо він живе у стані постійного стресу, то це проявляється під час його спілкування, впливає на поведінку, роботу тощо.
А коли всередині нас не стрес, а спокій, рівновага, то це дуже цінно і помітно як самій людині, так і її оточенню. За допомогою ТМ людина змінюється, зростає духовно і покращує якість власного життя.
- Коли ми говоримо про будь-який духовний розвиток, то у людей він не асоціюється з чимось корисним і практичним, – каже Владислав Прутяну, – Та, коли ми пожвавлюємо чисту свідомість постійно, його стає більше всюди – в думках, почуттях, тілі, діях, справах. ТМ дає дуже помітний практичний ефект: заспокоєння, звільнення від стресу, хронічної втоми.
І це нормально, оскільки ми насамперед – істоти практичні, особливо західні люди. Вони більше звертають увагу на ті практики, які допоможуть бути більш здоровими ментально і фізично, бути працездатнішими. Тому ТМ така популярна на Заході і у США. Іншими словами, ТМ – це швидкий метод відпочити, перезавантажитися і прокачати свій розум.
А як часто і як довго треба медитувати?
Потрібно медитувати щодня, по 20 хвилин вранці і ввечері. Саме регулярність дасть ефект, втім, як і в будь-якій іншій активності. Адже якщо ви хочете отримати гарне, підтягнуте тіло, то ви регулярно відвідуєте спортзал, бігаєте, займаєтеся йогою або чимось ще.
Так і з розумом, з вашою свідомістю – щоб домогтися результату, такі "тренування", тобто медитації, мають бути регулярними. ТМ допоможе відновити сили, відпочити, знайти стан внутрішньої рівноваги, просто вивільнити фізичну втому.
І найголовніше – без зусиль і зовнішніх атрибутів: ця техніка дуже приємна. Вона не вимагає концентрації на будь-яких об'єктах, не потрібні музика, будь-які рухи, пахощі, "гаджети" – чотки, співаючі чаші чи ще щось.
А якщо зовсім немає часу на медитацію?
Коли у Г'ю Джекмана запитали в ході інтерв'ю Опрі Вінфрі англійського випуску Huffington Post, як же знайти час для медитації, актор відповів, що потрібно виробити звичку. Адже щодня всі приймають душ, і ніхто не скаржиться, тому що виробилася певна дисципліна.
Причина не медитувати завжди знайдеться. Але ми не говоримо: "Не буду сьогодні митися, бо треба присвятити час дітям", а йдемо в душ. Так і з медитацією.
- Зовні це виглядає просто: людина сидить на стільці, необов'язково навіть сідати на підлогу в позу "лотос". Головне – щоб була пряма спина, – пояснює Владислав Прутяну, – Якщо у вас дуже мало часу – то можна медитувати в метро, дорогою на роботу і з неї, в потягах, літаках, автобусах, на лавочці в парку під час прогулянки тощо.
Ми постійно отримуємо стрес, тому треба регулярно від нього позбавлятися. Тому важливо робити ТМ щодня. І з такою практикою виробити звичку дуже легко, оскільки сама медитація проста і природна. І це один з великих плюсів цієї медитації, навіть медики відзначають, що більшість хвороб має психосоматичний характер, тобто причина недуг – стрес, від якого людина не позбавляється.
Як почати медитувати, можна за роликами в youtube?
Практиці ТМ обов'язково потрібно навчатися з учителем: спеціально підбирається курс, також є техніки для перевірки, які допоможуть людині зрозуміти, чи все вона правильно робить, чи є ефект від практики. Ваш досвід дійсно справжній чи вигаданий.
За роликами в youtube це не працює, оскільки ми можемо собі вигадати, як саме це має бути. Часто деякі вчителі заздалегідь дають учневі якісь описи, що людина обов'язково має відразу відчути стан спокою і прибрати всі думки. Це – основна помилка, неможливо відразу взяти і перестати думати, думки будуть з'являтися ще сильніше.
Тобто, обов'язково потрібен учитель медитації?
Медитуючи без вчителя і не знаючи, як це робити, ми підміняємо процес, підміняємо стан, якого намагаємося досягти. І другий момент: в ведичної традиції важливий зв'язок "від серця до серця" між учнем і вчителем, тобто важливий особистий контакт.
Якщо медитувати без цього, то за роликами в ютубі, то ми сприймаємо лише інформацію, але не отримуємо реальний досвід. Наприклад, як читання книги або перегляд фільму. Тому знаходьте свого вчителя, пробуйте з ним та отримуйте максимум задоволення і користі від ТМ!
А чи є протипоказання до трансцендентальної медитації?
ТМ занурює людину в природний стан, такий, як сон, наприклад. Я ще не зустрічав жодної людини, якій сон би нашкодив. Єдине протипоказання – це нестабільність психоемоційного стану людини чи психічні хвороби.
Наприклад, якщо людина приймає будь-які нейролептики чи седативні сильнодіючі препарати, то не варто в такий період починати медитувати.
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