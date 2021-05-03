Як розвантажити свій мозок? Почніть медитувати і побачите, що буде

Стрес, напруженість, неврози псують здоров'я та заважають нам реалізовувати мрії. Стати врівноваженим і досягати цілей допоможе коротка щоденна медитація

Всі успішні люди виглядають більш підтягнутими, здоровими і активними, тому що навчилися раціонально керувати своїми емоціями. І в цьому відмінно допомагають різні медитаційні практики. Навіщо нам вміти володіти собою, як перестати зациклюватися на невдачах, розвантажити свій мозок і навчитися досягати мети за допомогою медитації – розповіла йога-тічер, консультант з якісної зміни життя Олена Лазарєва.

Олена Лазарева Фото: пресслужба

Всі навколо говорять про користь медитації, що ж це насправді таке?

Медитацією прийнято називати певні психічні вправи, якими користуються для духовного розвитку або оздоровлення. Простими словами, медитація – це вправи для розуму, які розслаблюють наш мозок і тренують його, дають нам можливість дивитися на ситуації під іншим кутом і приймати правильні рішення.

Медитативних технік безліч, багато з них дуже релігійні, деякі – оповиті езотерикою, там змішані різні стилі і течії, деякі вже придумали сучасні тренери з релаксу тощо.

За допомогою медитації можна побороти стрес і досягти мети

Звідси виросли міфи, що медитації потрібні тільки йогам або тим, хто глибоко і серйозно занурюється в духовні практики. Але звичайній людині нема чого заглиблюватися в усе це, якщо вона хоче просто розслабитися, позбутися від неврозів і поліпшити якість свого життя.

Сучасні медитації адаптовані в зручні та практичні вправи, доступні кожному. А зараз, в епоху самоізоляції і карантину, – це один з найкращих засобів для підтримки здоров'я і стабільного емоційного фону.

Адже ви влаштовуєте релакс тілу в СПА, масажному салоні або на морі? Те ж саме варто робити і для розуму, для мозку, щоб він був більш ясним, розуміючим, відпочив. Адже в сучасному темпі життя мозок не справляється з потоком інформації, ми постійно "зависаємо" в смартфонах, навігаторах, навіть коли сідаємо відпочити – не випускаємо з рук гаджет, навіть в туалеті. А медитація допомагає нам розслабитися. І в процесі таких тренувань людина не тільки вчиться справлятися зі своїми негативними емоціями, а й стає більш здоровою.

А чим ще корисна медитація, крім розслаблення?

За допомогою медитації можна поліпшити фізичне та емоційне здоров'я. Медитаціями давно цікавляться вчені, які виявили, що в процесі таких практик людина стає більш врівноваженою і менше дратується на різні негативні фактори:

Якщо медитувати хоча б 5-10 хвилин на день, то можна підвищити тонус блукаючого нерва і знизити рівень гормону стресу – кортизолу. В результаті ризик інсульту та інших хвороб судин і серця знижується. Різні східні практики допомагають поліпшити метаболізм, знизити рівень цукру в крові, уповільнити процес старіння, зміцнити імунітет і навіть знизити больові синдроми. Погіршення обмінних процесів веде до чого? До набору ваги. А стрес і постійний невроз цьому сприяють. Тому розслаблення допомагає поліпшити сон, прискорити метаболізм і відповідно – схуднути.

Також часто, щоб пережити якесь емоційне потрясіння або нарешті знайти мотивацію в житті, ми йдемо за допомогою до психолога. Психотерапія дуже часто звертається до різних медитаційних практик, тому що вони допомагають відпускати страхи, образи, стимулюють мозкову діяльність. А відпочивший і збалансований мозок працює краще, що допомагає привнести порядок у наше життя. Відомі успішні персони – тому приклад.

Ок, і хто ж з відомих людей медитує?

Мільйонери, селебреті та інші відомі люди такі ж емоційні, як і ми з вами. Однак вони навчилися більш раціонально управляти своїм емоціями.

Про користь медитації неодноразово говорили співачка Мадонна, актори Х'ю Грант, Джулія Робертс, співак і музикант Стінг, покійний нині засновник Apple – Стів Джобс. Всі вони – багаті і знамениті. Якість, якої усім варто повчитися у ментально сильних людей – це відстеження, як свої емоції впливають на думки, аналіз поведінки і спостереження, як коливається ваш настрій протягом дня. Так, всім цим можна навчитися керувати.

Дженіфер Еністон Фото: https://www.instagram.com/jenniferanistononline/

Наприклад, популярна і улюблена багатьма американська актриса Дженіфер Еністон практикує трансцендентальну медитацію – вранці і ввечері – і ділиться своїми фото в Інстаграмі.

Тоні Роббінс знаходить 10 хвилин на день для медитації Фото: Тони Роббинс инстаграм

Тоні Роббінс, автор бестселерів з лайф-коучингу, бізнес-тренер, за ідеї якого віддають мільйони, завжди знаходить десять хвилин на медитацію під назвою "праймінг". Це допомагає йому налаштувати свої думки і емоції на позитивний лад.

Наомі Вотс важливо хоча б раз на добу помедитувати 20 хвилин Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/?hl=ru

А для номінатки "Оскара" і "Золотого глобуса" голлівудської актриси Наомі Вотс важливо хоча б раз на добу дати собі можливість побути наодинці з собою в повній тиші протягом 20 хвилин.

Добре, я теж хочу стати багатим, здоровим і успішним. З чого почати?

Звичайно ж, після 5 хвилин медитації на вас не звалиться відразу багатство і не зникнуть всі проблеми. Але це перший крок на шляху до роботи над собою: адже за успішними людьми стоять не тільки команда, освіта, але й наполеглива праця, над собою – в тому числі.

Більшість практик пропонує виконувати медитації сидячи, з рівною спиною. Концентруватися можна на відчуттях всередині організму, образах, іноді – зовнішніх предметах. Медитації часто поєднуються з дихальними вправами: вони допомагають спочатку очистити розум, щоб потім легше було розслаблятися і одночасно концентруватися. Отже, вам знадобиться:

зручне місце,

подушка або йоговска "цеглина", на якій ви будете сидіти,

тиша: важливо, щоб спочатку вас ніхто не відволікав і не заважав.

Цією простою технікою користуються люди, які хочуть вміти керувати своїми емоціями і чогось досягати в житті, оскільки всього 4-5 хвилин на день здатні значно поліпшити ваш стан. Якщо ви ввійдете в смак, то зможете поступово знаходити для себе кілька хвилин, поки їдете на роботу в транспорті (дихальні практики можна виконувати за кермом власного авто, оскільки не потрібно закривати очі і втрачати пильність), перед роботою, навчанням, іспитами тощо.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, з чого варто починати медитувати.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися