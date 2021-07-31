Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Що потрібно зробити в перші дві години після пробудження

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
31 липня, 08:00
Копіювати лінк
Випити склянку води, поснідати, прийняти контрастний душ, помедитувати і обов'язково налаштуватися на позитив. Які ще ритуали корисні зранку – в матеріалі
У перші 2 години після пробудження потрібно випити стакан води і помедитувати
У перші 2 години після пробудження потрібно випити стакан води і помедитувати / Фото: Сьогодні

Відкрити очі, відразу перевірити пошту або фейсбук, не встигнувши прокинутися, вилетіти з дому, не поснідавши – це найгірше для себе, що, на жаль, ми часто робимо. Навіть якщо ви економите кожну хвилину сну, можна побудувати ранок так, що прості і корисні "ритуали" робили вас здоровіше і радісніше. Що ж потрібно зробити в перші дві години після пробудження – порадами поділилися наші експерти.

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, як провести останній місяць літа із задоволенням.

Чому зранку важливо зробити самомасаж

Коли ви тільки відкрили очі, подумки побажайте собі доброго ранку і приділіть пару хвилин масажу. Лежачи в ліжку, як радить масажист, консультант із доглядових процедур Марія Алтухова, зробіть кілька простих рухів. Легкий самомасаж розжене лімфу, допоможе прокинутися і підбадьоритися. Можна акуратно, погладжуючи розігнати лімфу від шиї до грудей.

Лежачи в ліжку – помасажуйте шию, а потім пройдіться по масажних ліням обличчя
Лежачи в ліжку – помасажуйте шию, а потім пройдіться по масажних ліням обличчя / Фото: Сьогодні

Потім, сидячи в ліжку – по задній поверхні шиї до плечей і нижче. Роблячи такий масаж, ви "розженете" лімфу та кров, яка в ранкові години густіша і в'язка, поліпшите кровообіг. А пізніше, після вмивання і при нанесенні крему злегка помасажуйте обличчя, провівши безіменними пальцями масажними лініями:

Також вранці обов'язково потрібно пити чисту воду, не йти з дому голодним і знайти хоча б кілька хвилин для усамітнення з самим собою (навіть якщо ви живете один/одна).

А навіщо пити воду і "ритуально" снідати?

Перед тим, як йти в душ, зайдіть на кухню і випийте склянку теплої води. Як радить лікар тибетської медицини, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва, пийте саме теплу воду, холодна викликає спазми і дратує шлунок. Тепла вода "розбудить" шлунок, очистить його стінки, "запустить" кишечник, допоможе розчинити кров і покращити кровообіг.

Читайте також:

Поки вода перетравлюється, а ви чистите зуби, подумайте, ніж снідати і як це зробити максимально корисно. Прокинутися остаточно і зібратися з думками допоможе прохолодний або контрастний душ. Потім обов'язково поснідайте. Справа не тільки в корисній їжі: зрозуміло, що снідати чіпсами або вчорашнім недоїденим бургером – погана ідея.

Каву пийте після їжі, можна мовчки – а можна, обдумуючи плани на день
Каву пийте після їжі, можна мовчки – а можна, обдумуючи плани на день / Фото: freepik.com

До речі, кава на голодний шлунок теж шкідливо пити. Тому, поки смажиться омлет або рум'яняться грінки (бажано з цільнозернового хліба), зваріть кави або заваріть чай, виберіть для себе ритуал, який допоможе зарядитися позитивом на весь день.

Читайте також:

Як зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко, ранкові ритуали потрібні для того, щоб організм перейшов на потрібний і правильний "режим польоту". Тобто довести до звички "ланцюжок" певних дій, можливо доведеться ці навички здобувати і тренувати. Ранок – момент активного виділення кортизолу, гормону стресу: але саме він призводить нас в стан бойової готовності вранці.

Тому активувати свій організм можна додаткової дозою сонячного світла, відкривши вікна.

Коли поснідали і каву або чай заварений – можна випити його на балконі під сонячними променями. Або навпаки – в повній тиші. Комусь до душі більше підійде п'ятихвилинна медитація, а кому-то – прогулянка пішки на роботу. Якщо ж у вас вистачає сил на ранкову, навіть п'яти-десятихвилинну розминку – просто чудово!

Щоб медитувати, необов'язково йти в студію або на природу
Щоб медитувати, необов'язково йти в студію або на природу / Фото: Pexels

Медитацій зараз безліч у вільному доступі: шукайте відео на ютубі і спробуйте, або сходіть на майстер-клас до йога-Тічер. Можна просто глибоко вдихати і видихати із закритими очима, концентруючись на кінчику носа кілька хвилин.

Головне, щоб ранкові ритуали викликали почуття задоволення, а не стали тортурами для тіла і мозку.

Тобто вранці достатньо кількох хвилин якоїсь дії наодинці з собою: такі ритуали допомагають налаштуватися на роботу і знизити стрес протягом дня.

А які можна придумати ритуали, крім медитації і кави?

Якщо пити каву в тиші і обмірковувати плани на день, розставляючи пріоритети – вам ідея не дуже, то можна спробувати практику "ранкові сторінки". Щоранку до сніданку і початку активної діяльності, спробуйте записувати на папері все, що приходить у голову. Ці записи не потрібно перечитувати і тим більше – давати кому-небудь читати.

Ранкові сторінки – це щоденний ритуал написання ваших думок
Ранкові сторінки – це щоденний ритуал написання ваших думок / Фото: freepik.com

Ранкові сторінки – це щоденний ритуал написання ваших думок в зошиті. Ви повинні виконувати його щоранку до сніданку і інших справ. Ви їх не повинні перечитувати, давати читати будь-кому і припиняти вести.

Суть цього ритуалу в тому, щоб розкласти по поличках ранковий хаос у вашій голові, знизити градус напруги і "включити" критичне мислення.

Рекомендується записувати по три сторінки своїх думок. Саме вранці такий ритуал сприймається, як спілкування наодинці з собою (ввечері щось писати явно не захочеться). Навіть якщо настрій поганий – то тим більше віддайте свої думки папері. Якщо є час і бажання то добре зайнятися спортом: але бігати, йти в спортзал і так далі потрібно не з самого ранку, а вже через одну-дві години після пробудження.

Читайте також:

Як зазначає спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко, у ранковий час кровотік уповільнений і навантажувати судини і серце небажано. Тому треба прокинутися, прийти в себе, перекусити – а через годину можна і потренуватися, якщо ввечері не виходить. але тільки, якщо на вулиці не вище 30 градусів тепла.

Отже, все досить просто: прокинулися – зробили масаж – випили води – вмилися і підбадьорилися душем – поснідали – помедитувати/попили кави в тиші/записали думки на папері.

І пішли на роботу – можна пішки, якщо є час і можливість. Зробіть ці дії ранкової звичкою і самі побачите – загальне самопочуття та психологічний стан стануть краще.

Також раніше ми писали про три медитації для експрес-релаксу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти