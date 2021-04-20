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Інвентар для йоги: 5 гаджетів, без яких не обійтися

Сьогодні, 09:00

Не тільки комфорт, а й ефективність занять йогою залежать від певної товщини килимка або м'якості блоків. А ось аромапалички – справа індивідуальна

Якщо килимок для йоги – аксесуар абсолютно необхідний, то наскільки потрібні валики, гумки, інший інвентар і чи варто на нього витрачати гроші? Що краще для занять йогою, якщо ти початківець – купити власні йога-гаджети чи користуватися загальним інвентарем, які речі дійсно потрібні й навіщо, а без яких можна обійтися – про це розповіла йога-тічер, консультантка з якісної зміни життя Олена Лазарєва.

Олена Лазарева
Олена Лазарева
Фото: Сьогодні, пресслужба

Популярність йоги пояснюється тим, що ця активність підходить майже для всіх. Неважливо, які у вас на початок занять йогою вага, гнучкість чи комплекція, – домогтися гарних результатів за бажання може кожен. І звичайно ж, як і в будь-якій активності, не обійтися без інвентарю.

Можна користуватися спільним інвентарем у студії, необов'язково ж купувати свій?

Можна, особливо якщо заняття не регулярні, ви відвідуєте групові тренування і завжди доступні килимок, ремінь або валик. Але якщо йога міцно увійшла у ваше життя, то варто завести власний інвентар, так легше тримати його в чистоті. Адже, скажімо, до килимка чи блоків ви тулитеся відкритими ділянками тіла, обличчям.

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До того ж для різних видів йоги, медитацій інвентар може трохи відрізнятися. А деякі "прибамбаси" для йоги – речі й геть індивідуальні. Тому давайте з'ясуємо, які аксесуари справді потрібні, щоб повноцінно і з задоволенням "йожитися".

1. Килимок для йоги (йога-мат) – найважливіший аксесуар

Вибираючи йога-мат, зверніть увагу на його розмір і матеріал, з якого він виготовлений. Краще брати "з запасом" по довжині, тобто на 15-20 см довший за ваш зріст. Інакше при деяких асанах руки або голова можуть опинитися на підлозі. Більш товсті килимки зручні для медитацій, на них м'якше спиратися на коліна або лікті.

Йогамат Springos PVS (ліворуч) – 299 грн; набір килимків Azanaroll – 9000 грн
Йогамат Springos PVS (ліворуч) – 299 грн; набір килимків Azanaroll – 9000 грн
Фото: Сьогодні, пресслужба

Вибираючи покриття йога-мату, враховуйте, як сильно ви потієте: інакше вологі руки та ноги будуть ковзати.

Каучуковий йога мат Bodhi EcoPro Diamond (ліворуч) – 2350 грн; килимок Prosource Tao – 532 грн.
Каучуковий йога мат Bodhi EcoPro Diamond (ліворуч) – 2350 грн; килимок Prosource Tao – 532 грн.
Фото: Сьогодні, пресслужба

Вирішить проблему килимок з каучуку, бавовни або інших натуральних компонентів. Дешевші моделі виготовляють з латексу і матеріалів на основі ПВХ.

2. Ремінь: допомагає стабілізувати положення і зменшує ризик травм

Для розтягнень у йозі використовують мотузки і щільні ремені. Ремінь для багатьох зручніше – він допоможе виконувати асани (вправи) правильніше, стабілізує ваше положення і зменшить ризик отримати травму. Головне правило вибору ременя – нехай він краще буде довший за ваш зріст, ніж коротший.

Ремені для йоги: Hugger Mugger (ліворуч) – 336 грн; Foyo Ethno belt – 215 грн.
Ремені для йоги: Hugger Mugger (ліворуч) – 336 грн; Foyo Ethno belt – 215 грн.
Фото: Сьогодні, пресслужба

Більшість ременів виробляють з нейлону або бавовни. Нейлон менше брудниться, а бавовна екологічніша.

Ремені для йоги: FI 6975 (ліворуч) – 199 грн; ProSourse Metal D-ring – 112 грн.
Ремені для йоги: FI 6975 (ліворуч) – 199 грн; ProSourse Metal D-ring – 112 грн.
Фото: Сьогодні, пресслужба

Вибираючи, орієнтуйтеся на власні відчуття, адже ремінь буде торкатися шкіри. Це особливо важливо, якщо ви схильні до алергії.

3. Блоки для йоги (цеглини) стануть у пригоді тим, кому не вистачає гнучкості й розтягнення

Їх підкладають під поперек, руки (щоб дотягнутися до підлоги і завершити асану або опертися). Вони бувають дерев'яні, коркові, а також із різних синтетичних матеріалів – ці м'якші.

Блоки для йоги: бамбуковий RAO (ліворуч) – 530 грн; Kurma Standard ПВХ – 253 грн шт.
Блоки для йоги: бамбуковий RAO (ліворуч) – 530 грн; Kurma Standard ПВХ – 253 грн шт.
Фото: Сьогодні, пресслужба

М'які блоки комфортніші. Вибираючи блок, візьміть такий, який зручно лягає в руку.

Блок для йоги з полімерної піни Asana Karge Bodhi (ліворуч) – 340 грн; корковий для плечей BODHI – 380 грн.
Блок для йоги з полімерної піни Asana Karge Bodhi (ліворуч) – 340 грн; корковий для плечей BODHI – 380 грн.
Фото: Сьогодні, пресслужба

4. Гумка-еспандер – стрічка-амортизатор для збільшення навантажень

Таку гумку застосовують не на перших заняттях, а коли людина вже освоїться і потрібно підсилити ефект від тієї чи іншої асани. Еспандер допомагає залучити в роботу нові м'язи.

Гумка-еспандер для йоги: Wellamart (ліворуч) – 199 грн; Campion – 60 грн.
Гумка-еспандер для йоги: Wellamart (ліворуч) – 199 грн; Campion – 60 грн.
Фото: Сьогодні, пресслужба

Головне, щоб гумка добре розтягувалася і була завдовжки не менше ніж 1,5 метра.

Гумки-еспандери: 4 Fizjo Power Band (зліва) – 799 грн; QIHAO – 259 грн шт.
Гумки-еспандери: 4 Fizjo Power Band (зліва) – 799 грн; QIHAO – 259 грн шт.
Фото: Сьогодні, прес-служба

5. Йогатопи – шкарпетки для йоги: потрібні, щоб не ковзати під час занять

Взагалі з класики, йогою потрібно займатися босоніж. Але новачкам буває важко відразу звикнути. Також у деяких людей сильно пітніють стопи, через що виконувати вправи дуже складно. Тут виручать йогатопи – спеціальні шкарпетки для йоги.

Йогатопи – шкарпетки для йоги: RAO (ліворуч) – 115 грн; FDSO – 72 грн.
Йогатопи – шкарпетки для йоги: RAO (ліворуч) – 115 грн; FDSO – 72 грн.
Фото: Сьогодні, пресслужба

Верхній шар таких шкарпеток з ПВХ, тому ноги в них не ковзають.

Йогатопи "П'ять пальців" (ліворуч) – 132 грн; Full Toe Low lise Greap – 445 грн.
Йогатопи "П'ять пальців" (ліворуч) – 132 грн; Full Toe Low lise Greap – 445 грн.
Фото: Сьогодні, прес-служба

Такі шкарпетки легко прати в машині, але сушити на гарячому їх не рекомендують.

Це, мабуть, основний список гаджетів, без яких ви точно не обійдетеся.

Гаджети для любителів додаткового комфорту і медитацій

Як для новачків, так і для більш досвідчених "йожиків" є гаджети, які використовують для певного виду йоги чи медитації або за бажанням:

  1. Болстер – допоможе краще розслабитися і знайти додаткову опору. Це такі подушечки, від мініваликів до болстерів завдовжки в 1 метр. Міні використовують як подушки для медитацій. Великі болстери зручні для релаксації, їх підставляють під поперек, щоб руки звисали і розслаблялися. Також є окремо подушки для медитацій. Їх багато, з різних матеріалів, на будь-який колір і гаманець.
  2. Міофасціальний м'яч – допомагає тренувати плечі та суглоби. Такі м'ячики використовують для додаткового "опрацювання" скелетних м'язів, тканин навколо них і шкіри, зняття больових відчуттів, масажу. Часто їх застосовують у вправах для плечових суглобів, хребта, стоп і п'ястей. Виготовляються вони переважно з гуми, латексу та інших матеріалів.
  3. Пахощі, пледи і чаші – для глибокого релаксу. Кожне заняття йогою закінчується шавасаною – повним розслабленням лежачи на підлозі. Часто в такому положенні хочеться прикритися, тому хтось використовує спеціальні пледи, хтось – ні. Для більшого розслаблення і відпочинку також застосовують ароматичні палички – пахощі, свічки, музику релакс, музичні чаші.

Питання ароматичних олій або пахощів теж індивідуальне, оскільки той чи інший запах подобається далеко не кожному. А алергікам взагалі потрібно бути пильним.

Використання пахощів і музичних чаш – справа індивідуальна
Використання пахощів і музичних чаш – справа індивідуальна
Фото: unsplash.com

Під час групових занять про це піклується йога-тічер. Але якщо ви хочете практикувати самостійно, то вдома такі аксесуари теж не завадять.

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Також ми писали про основні вправи і правила йоги вдома.

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