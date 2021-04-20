Інвентар для йоги: 5 гаджетів, без яких не обійтися
Не тільки комфорт, а й ефективність занять йогою залежать від певної товщини килимка або м'якості блоків. А ось аромапалички – справа індивідуальна
Якщо килимок для йоги – аксесуар абсолютно необхідний, то наскільки потрібні валики, гумки, інший інвентар і чи варто на нього витрачати гроші? Що краще для занять йогою, якщо ти початківець – купити власні йога-гаджети чи користуватися загальним інвентарем, які речі дійсно потрібні й навіщо, а без яких можна обійтися – про це розповіла йога-тічер, консультантка з якісної зміни життя Олена Лазарєва.
Популярність йоги пояснюється тим, що ця активність підходить майже для всіх. Неважливо, які у вас на початок занять йогою вага, гнучкість чи комплекція, – домогтися гарних результатів за бажання може кожен. І звичайно ж, як і в будь-якій активності, не обійтися без інвентарю.
Можна, особливо якщо заняття не регулярні, ви відвідуєте групові тренування і завжди доступні килимок, ремінь або валик. Але якщо йога міцно увійшла у ваше життя, то варто завести власний інвентар, так легше тримати його в чистоті. Адже, скажімо, до килимка чи блоків ви тулитеся відкритими ділянками тіла, обличчям.
До того ж для різних видів йоги, медитацій інвентар може трохи відрізнятися. А деякі "прибамбаси" для йоги – речі й геть індивідуальні. Тому давайте з'ясуємо, які аксесуари справді потрібні, щоб повноцінно і з задоволенням "йожитися".
Вибираючи йога-мат, зверніть увагу на його розмір і матеріал, з якого він виготовлений. Краще брати "з запасом" по довжині, тобто на 15-20 см довший за ваш зріст. Інакше при деяких асанах руки або голова можуть опинитися на підлозі. Більш товсті килимки зручні для медитацій, на них м'якше спиратися на коліна або лікті.
Вибираючи покриття йога-мату, враховуйте, як сильно ви потієте: інакше вологі руки та ноги будуть ковзати.
Вирішить проблему килимок з каучуку, бавовни або інших натуральних компонентів. Дешевші моделі виготовляють з латексу і матеріалів на основі ПВХ.
Для розтягнень у йозі використовують мотузки і щільні ремені. Ремінь для багатьох зручніше – він допоможе виконувати асани (вправи) правильніше, стабілізує ваше положення і зменшить ризик отримати травму. Головне правило вибору ременя – нехай він краще буде довший за ваш зріст, ніж коротший.
Більшість ременів виробляють з нейлону або бавовни. Нейлон менше брудниться, а бавовна екологічніша.
Вибираючи, орієнтуйтеся на власні відчуття, адже ремінь буде торкатися шкіри. Це особливо важливо, якщо ви схильні до алергії.
Їх підкладають під поперек, руки (щоб дотягнутися до підлоги і завершити асану або опертися). Вони бувають дерев'яні, коркові, а також із різних синтетичних матеріалів – ці м'якші.
М'які блоки комфортніші. Вибираючи блок, візьміть такий, який зручно лягає в руку.
Таку гумку застосовують не на перших заняттях, а коли людина вже освоїться і потрібно підсилити ефект від тієї чи іншої асани. Еспандер допомагає залучити в роботу нові м'язи.
Головне, щоб гумка добре розтягувалася і була завдовжки не менше ніж 1,5 метра.
Взагалі з класики, йогою потрібно займатися босоніж. Але новачкам буває важко відразу звикнути. Також у деяких людей сильно пітніють стопи, через що виконувати вправи дуже складно. Тут виручать йогатопи – спеціальні шкарпетки для йоги.
Верхній шар таких шкарпеток з ПВХ, тому ноги в них не ковзають.
Такі шкарпетки легко прати в машині, але сушити на гарячому їх не рекомендують.
Це, мабуть, основний список гаджетів, без яких ви точно не обійдетеся.
Як для новачків, так і для більш досвідчених "йожиків" є гаджети, які використовують для певного виду йоги чи медитації або за бажанням:
- Болстер – допоможе краще розслабитися і знайти додаткову опору. Це такі подушечки, від мініваликів до болстерів завдовжки в 1 метр. Міні використовують як подушки для медитацій. Великі болстери зручні для релаксації, їх підставляють під поперек, щоб руки звисали і розслаблялися. Також є окремо подушки для медитацій. Їх багато, з різних матеріалів, на будь-який колір і гаманець.
- Міофасціальний м'яч – допомагає тренувати плечі та суглоби. Такі м'ячики використовують для додаткового "опрацювання" скелетних м'язів, тканин навколо них і шкіри, зняття больових відчуттів, масажу. Часто їх застосовують у вправах для плечових суглобів, хребта, стоп і п'ястей. Виготовляються вони переважно з гуми, латексу та інших матеріалів.
- Пахощі, пледи і чаші – для глибокого релаксу. Кожне заняття йогою закінчується шавасаною – повним розслабленням лежачи на підлозі. Часто в такому положенні хочеться прикритися, тому хтось використовує спеціальні пледи, хтось – ні. Для більшого розслаблення і відпочинку також застосовують ароматичні палички – пахощі, свічки, музику релакс, музичні чаші.
Питання ароматичних олій або пахощів теж індивідуальне, оскільки той чи інший запах подобається далеко не кожному. А алергікам взагалі потрібно бути пильним.
Під час групових занять про це піклується йога-тічер. Але якщо ви хочете практикувати самостійно, то вдома такі аксесуари теж не завадять.
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