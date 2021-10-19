Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021

Ресторан в небі

Модні ботфорти

Чітміл

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Під час карантину змінюється настрій: що робити, розповів Євген Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 жовтня, 15:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікар Комаровський радить спілкування з хорошими людьми, прогулянки на повітрі, спорт, кіно, музику. Ці прості механізми допоможуть уникнути проблем зі психікою
Якщо під час карантину часто змінюється настрій, то не соромтеся звернутися за допомогою
Якщо під час карантину часто змінюється настрій, то не соромтеся звернутися за допомогою / Фото: Колаж: Сьогодні

Через посилення карантину і появу локдаунів багато людей стали помічати, що у них різко змінюється настрій. Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, в яких випадках потрібно терміново звернутися до фахівця.

Чи викликає коронавірус проблеми з психікою?

Євген Комаровський підтвердив, що у багатьох людей дійсно спостерігаються проблеми з психікою . Перша причина – це перенесений коронавірус.

Реклама

На сьогоднішній день вже доведено, що перенесена коронавірусна інфекція, особливо середньої тяжкості і її важка форма, не проходить безслідно, – сказав лікар Євген Комаровський на каналі "Україна". – Як мінімум у 1/3 пацієнтів, які одужали, covid-19 викликає серйозні проблеми з нервовою системою і дуже часто проблеми з психікою, включаючи депресію, синдром панічних розладів і т.д.

Друга причина зміни настрою – порушення звичного способу життя через карантин і локдауни. За словами ведучого рубрики "Запитай у Комаровського", ми втратили можливість нормально подорожувати, спілкуватися.

Як перенесений ковід, так порушення звичного способу життя через локдауни призводить до депресії
Як перенесений ковід, так порушення звичного способу життя через локдауни призводить до депресії / Фото: Depositphotos

До того ж наше інформаційне поле наповнене величезною кількістю страшилок, і ми поняття не маємо , що буде далі.

Реклама

Як уникнути проблем зі психікою і депресії?

Кандидат медичних наук назвав прості механізми профілактики проблем зі психікою – це спілкування з хорошими людьми, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, кіно, музика.

Звичайно ж, у кожного з нас бувають невдалі дні, але якщо у вашому житті поганих днів більше, ніж хороших, не намагайтеся вирішити проблему самостійно, – попередив Євген Комаровський. – Дуже часто в такому випадку потрібна допомога професіонала – лікаря-психіатра.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Реклама

Також раніше ми писали, чи можна заразитися коронавірусів від тварин.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Навчитися справлятися зі стресом
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як приготувати лимонне печиво
Хакнути
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Особистий досвід
Чи варто їхати до Рахова
Чесний відгук
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 24 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти