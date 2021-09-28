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СЬОГОДНІ Life Здорово

ТОП-5 продуктів, щоб отримати вітамін D і зміцнити імунітет

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 вересня, 16:10
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Важливий для організму і імунітету вітамін D можна отримати з продуктів, а не тільки з препаратів і сонця. Що потрібно, щоб вітамін D засвоївся – в статті
Жирна риба, бобові, авокадо, горіхи наповнять організм вітаміном D і зміцнять імунітет
Жирна риба, бобові, авокадо, горіхи наповнять організм вітаміном D і зміцнять імунітет / Фото: freepik.com

зДефіцит вітаміну D послаблює наш імунітет, збільшує ризики розвитку серцево-судинних захворювань і не тільки. Чим ще такий важливий цей елемент, як зрозуміти його недолік, чи можна отримати вітамін D тільки з їжі – допомогла розібратися гастроентеролог Євгенія Белінська. Також дивіться в сюжеті, як зміцнити імунітет.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Дефіцит вітаміну D – які симптоми і чим це небезпечно

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Коли дефіцит вітаміну D в організмі помірний, гострих симптомів нестачі цього елемента може і не спостерігатися. Але як тільки організм не в силах більше компенсувати цей дефіцит, у людини з'являються такі симптоми:

  • м'язова слабкість,
  • нестабільність нервової системи,
  • проблеми з кишківником (закрепи),
  • тягнучі болі в кістках таза, передпліччях, стегнах, навіть судоми.

Всі ці симптоми виникають тому що в організмі порушується всмоктування кальцію і фосфору, а ці процеси безпосередньо пов'язані з вітаміном D. Також нестача вітаміну D пов'язана з ослабленням імунітету.

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Це підвищує дефіцит цього вітаміну ризики розвитку захворювань серця і судин, хвороби Альцгеймера, розсіяного склерозу. Плюс ще збільшуються ризики інсулінорезистентності, відповідно – набору зайвої ваги, розвитку цукрового діабету.

Як ми отримуємо вітамін D, не тільки з продуктів?

Вітамін D – це комплекс біологічно активних речовин: холекальциферола, ергокальциферолу та інших.
Ергокальциферол ми отримуємо разом з рослинною їжею; холекальциферол синтезується нашою шкірою під впливом ультрафіолету плюс потрапляє в організм з їжею тваринного походження. Вітаміном D багаті такі продукти:

  1. жирні сорти риби і риб'ячий жир, ікра
  2. жирні молочні продукти (але в набагато меншому ступені ніж риба) – сир, вершкове масло і т.д.,
  3. яєчні жовтки,
  4. дикорослі гриби (лисички).
  5. Також для отримання ергостеролу використовують дріжджі – це основне джерело промислового отримання вітаміну D.

Але щоб вітамін D засвоївся, потрібен жир, оскільки цей вітамін відноситься до жиророзчинних.

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Вітаміном Д особливо багаті яйця, жирна риба, також його багато в жирних молочних продуктах, наприклад вершковому маслі
Вітаміном Д особливо багаті яйця, жирна риба, також його багато в жирних молочних продуктах, наприклад вершковому маслі / Фото: freepik.com

Однак за певних умов цей елемент не засвоюється організмом, скільки б багатою їм їжі або харчових добавок ми б не брали.

Коли вітамін D не засвоюється і що робити?

Дефіцит вітаміну D дуже часто виникає при патологіях жовчного міхура, захворюваннях кишківника, зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. У таких випадках потрібно коригувати проблему і додатково приймати препарати.

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Дізнатися точно, є чи ні дефіцит вітаміну D допоможе аналіз крові на 25 (ОН) D. Також точно знаючи свої показники здоров'я, лікар зможе коректно підібрати дозування, якщо потрібно буде додатково приймати препарати вітаміну D.

Додатковий прийом препарату може бути актуальний восени, оскільки навіть влітку мало хто з нас гуляє щодня на сонці по 15-20 хвилин в шортах і майці. А восени такої можливості взагалі немає. Також осінь – пора загострення хронічних захворювань, сезонних ГРВІ, тому важливо підтримати імунну систему. І в цьому теж допоможуть певні продукти.

Як зміцнити імунітет восени: які продукти допоможуть

Восені збільшується ризик захворіти на грип або застуду: тому крім овочів і фруктів, треба підкріплювати раціон білками. Як ще зміцнити імунітет – в сюжеті Дар'ї Трунової.

Дієтолог Борис Скачко радить налягати на м'ясо, рибу, птицю, яйця, молочні продукті, горіхи, насіння, бобові. На першому місці з гарячих страв – борщ, але не пісний. Під забороною всі дієти, тому що їжа повинна бути жирною і ситніше, ніж влітку. Тоді імунітет впорається з хворобами.

Чого не варто робити, так це різко починати обливатися і загартовуватися. Це може спрацювати навпаки. Зате гуляти на свіжому повітрі, але при цьому одягатися тепло, лікарі радять.

Потрібно одягатися по погоді, щоб вам не було холодно. І вакцинуватися, – каже Тетяна Мовчан, сімейний лікар, – від грипу, це доступно і попереджає ГРВІ.

Без гарного настрою і організм швидше ослабне, кажуть лікарі. Тому радять радіти життю, більше рухатися і менше думати про погане, щоб не пірнути в осінню нудьгу.

Також раніше ми писали, як побороти осінню апатію.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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