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Що робити, якщо пропав голос у дитини – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
29 грудня, 07:30
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Осиплість голосу у дорослого менш небезпечна, а у дитини це може бути ризик зупинки дихання. Чи обов'язково звертатися до лікаря, розповів Євген Комаровський.
Якщо пропав голос у дитини, потрібно обов'язково звернутися до лікаря, а вночі перевіряти стан малюка
Якщо пропав голос у дитини, потрібно обов'язково звернутися до лікаря, а вночі перевіряти стан малюка / Фото: Колаж: Сьогодні

Хоч раз у житті таке траплялося з багатьма з нас – раптом з'являлася захриплість, було важко дихати, голос ставав сиплим . Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, як покращити стан і чому слід бути особливо уважним, якщо такі симптоми з'явилися у дитини.

Хрипіть, коли вам потрібно щось сказати? Важко дихати та вимовляти слова? Найкраще в такому разі помовчати і не напружувати голосові зв'язки, радить Євген Комаровський

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Якщо у дитини охрип або взагалі пропав голос, то їй краще помовчати і не напружувати голосові зв'язки
Якщо у дитини охрип або взагалі пропав голос, то їй краще помовчати і не напружувати голосові зв'язки / Фото: unsplash.com

За словами кандидата медичних наук, насамперед треба розуміти, що захриплість і осиплість з'являються при запальному процесі в голосових зв'язках. Причому осиплість – це просто запальний процес, а захриплість вказує на те, що виник набряк гортані і до того ж на голосових зв'язках є невелика кількість мокротиння.

Найчастіше це буває при ГРВІ, коли запальний процес локалізується в гортані, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тобто осиплість та захриплість – це класичний симптом ларингіту.

У такому разі важливий голосовий спокій. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, де сухе і тепле повітря, у вас набряк гортані, до того ж засохла слиз – все це призведе до того, що подих стане утрудненим. Тому потрібен теплий одяг, а також тепле та прохолодне повітря. Крім того, необхідно постійно пити щось тепле.

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Щодо препаратів, то сьогодні є величезна кількість ліків місцевої дії, до складу яких входять усілякі ароматичні олії, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Їх пари сприятливо впливають, не дають слизу накопичуватися в області голосових зв'язок, зволожують слизові поверхні.

Лікар-педіатр попередив, що осиплість та захриплість у дорослих та у дітей – це принципово різні симптоми за ступенем занепокоєння .

Осиплість голосу у дітей – один із симптомів хвороби, яка називається – хибний круп, – пояснив лікар Комаровський.

Тобто осиплість голосу у дорослої людини вказує на набряклість гортані, а осиплість у дитини – це справді утруднене дихання .

Осиплість голосу у дітей – один із симптомів помилкового крупа, важливо показати дитину лікарю
Осиплість голосу у дітей – один із симптомів помилкового крупа, важливо показати дитину лікарю / Фото: freepik.com

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Тому потрібно обов'язково звернутися до лікаря, а вночі перевіряти стан дитини, тому що дітям зазвичай стає гіршим саме в цей час доби. І найголовніше – у приміщенні має бути чисте та прохолодне повітря.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також читайте: "Чи можна капати антибіотики в ніс у нежиті".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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