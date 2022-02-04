Мадемуазель була б задоволена: Крістен Стюарт нарешті виглядає шикарно в нарядах Chanel

Актриса стала героїнею нового номера журналу та взяла участь у гарній фотосесії, позуючи у Chanel

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії для Vogue / Фото: Vogue

Крістен Стюарт, яка стала однією з найкращих актрис 2021 року за версією W Magazine, знову в центрі уваги. Цього разу знаменитість приємно здивувала шанувальників і не лише своїм елегантним перетворенням.

Американська актриса, що здобула широку популярність завдяки ролі Белли Свон у серії фільмів "Сутінки", вже не перший рік викликає суперечки серед кінокритиків: "застигла" міміка, однотипна гра, дивний стиль тощо. Але цього разу стилістам нової фотосесії для австралійського Vogue можна аплодувати стоячи.

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Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

Крістен Стюарт з'явилася на обкладинці журналу та знялася у фешн-фотосесії, позуючи у стильних образах Chanel.

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

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Цікаво, що раніше муза Chanel неодноразово з'являлася на значних заходах в аутфітах бренду, але майже кожного разу експерименти зазнавали фіаско: чи то актрисі-бунтарці просто не підходять образи люксу, чи проблема в самих луках, які підбирали стилісти. Цього разу складно до чогось причепитися – все виглядає органічно та цілісно.

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

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Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

Крістен Стюарт знялася у новій стильній фотосесії / Фото: Vogue

Нагадаємо, що принц Гаррі не хоче йти на премію Оскар через зустріч із Крістен Стюарт .