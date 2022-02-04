Мадемуазель была бы довольна: Кристен Стюарт наконец-то выглядит шикарно в нарядах Chanel

Актриса стала героиней нового номера журнала и приняла участие в красивой фотосессии, позируя в Chanel

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии для Vogue / Фото: Vogue

Кристен Стюарт, ставшая одной из лучших актрис 2021 года по версии W Magazine, снова в центре внимания. На этот раз знаменитость приятно удивила поклонников и не только своим стильным преображением.

Американская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки", уже не первый год вызывает споры среди кинокритиков: "застывшая" мимика, однотипная игра, странный стиль и.т.д. Но в этот раз стилистам новой фотосессии для австралийского Vogue можно аплодировать стоя.

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Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

Кристен Стюарт появилась на обложке журнала и снялась в фэшн-фотосессии, позируя в стильных образах Chanel.

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

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Интересно, что ранее муза Chanel не единожды появлялась на значимых мероприятиях в аутфитах бренда, но почти каждый раз эксперименты терпели фиаско: то ли актрисе-бунтарке попросту не подходят образы люкса, то ли проблема в самих луках, которые подбирали стилисты. В этот раз сложно к чему-то придраться – все выглядит органично и целостно.

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

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Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

Кристен Стюарт снялась в новой стильной фотосессии / Фото: Vogue

Напомним, что принц Гарри не хочет идти на премию Оскар из-за встречи с Кристен Стюарт.