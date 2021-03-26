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Як зберігати зимовий одяг: найголовніше правило

Сьогодні, 09:10

Дізнайтеся, що потрібно зробити з зимовим одягом вже зараз, щоб він добре зберігся до наступного сезону

Зима вже закінчилася, настав час відправляти на спокій теплі пуховики і куртки. Але навіть така проста процедура має свої хитрощі і нюанси. Як правильно зберігати зимовий одяг, щоб на початку наступної зими вам було в чому ходити і не довелося терміново бігати по магазинах у пошуках нової куртки або пальто? Читайте наші поради.

А ще обов'язково даруйте радість і піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні весняні свята.

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Головне правило, як підготувати до зберігання одяг – уявити собі, що вам його потрібно вдягати не через вісім місяців, а завтра. Іншими словами, готувати сани влітку або навіть навесні. Для цього пройдіться по списку:

  1. Випрати. Навіть найсвіжіший бруд або незначна плямочка з часом в'їсться в тканину і стане великою проблемою, яку буде набагато складніше вирішити, ніж відразу.
  2. Заштопати. Дірка, про яку ви зараз пам'ятайте, через два сезони забудеться і може стати причиною косих поглядів у ваш бік.
  3. Пришити. Те ж саме стосується відірваного гудзика. До того ж за цей час він може десь загубитися.
  4. Полагодити. Застрягла змійка або застібка стане серйозною перешкодою в утепленні, якщо різкі холоди і морози, як зазвичай, настануть зовсім несподівано. Так недовго і застудитися.
  5. Просушити. Ця опція буде більш доречна влітку. Тоді варто на дві години винести на спеку і просушити весь зимовий одяг. Тільки уникайте прямих сонячних променів, щоб він не вигорів.
  6. Продезінфікувати. Захист від молі та інших шкідників дуже важливий для натурального вовняного, хутряного одягу. Щоб він залишився цілим і нез'їденим, не полінуйтеся убезпечитися вже зараз.
  7. Розмістити. Дублянки, пальта і куртки найкраще розвішувати в шафі на плічках, щоб вони не деформувалися. Причому, для економії місця на одні плечики можна повісити дві або навіть три речі. Не варто верхній одяг трамбувати по шухлядах і пакетах, щоб він не заламувався в місцях згину і не злежувався утеплювач. І не забудьте зверху надіти чохол.

Раніше ми розповідали, що робити, щоб не промокли ноги навесні.

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