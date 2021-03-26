Як зберігати зимовий одяг: найголовніше правило
Дізнайтеся, що потрібно зробити з зимовим одягом вже зараз, щоб він добре зберігся до наступного сезону
Зима вже закінчилася, настав час відправляти на спокій теплі пуховики і куртки. Але навіть така проста процедура має свої хитрощі і нюанси. Як правильно зберігати зимовий одяг, щоб на початку наступної зими вам було в чому ходити і не довелося терміново бігати по магазинах у пошуках нової куртки або пальто? Читайте наші поради.
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Головне правило, як підготувати до зберігання одяг – уявити собі, що вам його потрібно вдягати не через вісім місяців, а завтра. Іншими словами, готувати сани влітку або навіть навесні. Для цього пройдіться по списку:
- Випрати. Навіть найсвіжіший бруд або незначна плямочка з часом в'їсться в тканину і стане великою проблемою, яку буде набагато складніше вирішити, ніж відразу.
- Заштопати. Дірка, про яку ви зараз пам'ятайте, через два сезони забудеться і може стати причиною косих поглядів у ваш бік.
- Пришити. Те ж саме стосується відірваного гудзика. До того ж за цей час він може десь загубитися.
- Полагодити. Застрягла змійка або застібка стане серйозною перешкодою в утепленні, якщо різкі холоди і морози, як зазвичай, настануть зовсім несподівано. Так недовго і застудитися.
- Просушити. Ця опція буде більш доречна влітку. Тоді варто на дві години винести на спеку і просушити весь зимовий одяг. Тільки уникайте прямих сонячних променів, щоб він не вигорів.
- Продезінфікувати. Захист від молі та інших шкідників дуже важливий для натурального вовняного, хутряного одягу. Щоб він залишився цілим і нез'їденим, не полінуйтеся убезпечитися вже зараз.
- Розмістити. Дублянки, пальта і куртки найкраще розвішувати в шафі на плічках, щоб вони не деформувалися. Причому, для економії місця на одні плечики можна повісити дві або навіть три речі. Не варто верхній одяг трамбувати по шухлядах і пакетах, щоб він не заламувався в місцях згину і не злежувався утеплювач. І не забудьте зверху надіти чохол.
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