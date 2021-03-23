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Як відремонтувати блискавку, якщо застрягла змійка: найефективніші поради

Сьогодні, 21:47

Що робити, якщо застрягла блискавка на одязі і взутті: 3 простих лайфхаки

Заїло блискавку, не виходить розстебнути джинси, відкрити сумку або зняти взуття? Застряг бігунок, і ви опинилися в пастці власної улюбленої куртки? Головне – не панікувати і не робити різких рухів із блискавкою, інакше ви зовсім її зламаєте. Навіть правильне зберігання речей не вбереже їх від подібних поломок. Запам'ятайте прості поради, що робити і як швидко відремонтувати замок, що заїло.

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  • Лайфхак 1. Приберіть перешкоду

Спочатку виверніть блискавку зворотнім боком, щоб перевірити, чи не потрапило в неї що-небудь. Це може бути край тканини, до якої пришита блискавка, нитка або якийсь сторонній предмет. Якщо причина поломки в цьому, плавними поступальними рухами посмикайте бігунок вгору і вниз, звільняючи з нього застряглу тканину.

  • Лайфхак 2. Зменшіть тертя

Візьміть звичайний олівець. Графітовий стрижень допоможе збільшити ковзання бігунка по застібці. Для цього гарненько помалюйте олівцем зубці блискавки, а потім посовайте бігунком. Також трохи прибрати тертя може шматочок мила або гігієнічна помада.

  • Лайфхак 3. Постукайте молотком

З часом повзунок може розхитатися і не з'єднувати зубчики блискавки. В цьому випадку потрібно акуратно його стиснути по краях, щоб він знову захоплював зубці. Це можна зробити плоскогубцями або молотком – але тільки зовсім легенько, інакше можете зламати крихкий метал.

Раніше ми розповідали, як почистити праску в домашніх умовах: перевірені способи.

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