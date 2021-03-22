Як чистити шкіряний диван: доступні лайфхаки
Як надати шкіряним меблям свіжого і презентабельного вигляду: корисні поради
Шкіряний диван виглядає презентабельно і стильно. Але для цього його слід підтримувати в нормальному стані, регулярно освіжати, чистити від плям і бруду. Як в домашніх умовах без проблем почистити диван зі шкіряним покриттям, читайте наші лайфхаки і маленькі хитрощі.
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- Лайфхак 1. Як чистити шкіряний диван пилососом
Коли ви використовуєте для чищення пилосос важливо вибирати тільки м'які щітки і спеціальні насадки для меблів. Ніякої жорсткої щетини і гострих кромок! Навіть найменша подряпина на шкірі в подальшому призведе до того, що в цьому місці покриття буде псуватися і руйнуватися.
- Лайфхак 2. Вологе чищення дивана зі шкіряним покриттям
Важливо робити вологе прибирання регулярно – це дозволить видаляти забруднення, що не встигло проникнути вглиб матеріалу. У теплій воді розведіть звичайне або рідке мило. Також можна використовувати шампунь. Змочіть у розчині м'яку губку, обов'язково її відіжміть, щоб на дивані не було зайвої рідини – шкіра цього не любить. Протріть пінною губкою поверхню меблів, не сильно притискаючи. Залиште розчин на 15-20 хвилин, а потім витріть разом із відсталим брудом.
- Лайфхак 3. Як почистити шкіру на дивані жиром
Замість мильного розчину для чищення шкіри можна використовувати вазелін або дитячу олію. Ці засоби не тільки розм'якшують бруд, але і освіжають пересохлу і потріскану шкіряну оббивку, повертаючи їй блиск і красу. Нанесіть вазелін на диван, залиште на 15-20 хвилин, а потім протріть все сухою серветкою поліруючими рухами.
- Лайфхак 4. Як прибрати плями зі шкіряного покриття
На відміну від видалення на тканині плям від вина, чистка проблемних ділянок на шкіряних виробах не вимагає поспіху. Якщо ви будете терти свіжу пляму, ви тільки розтягне і деформуєте шкіру, збільшите площу забруднення і ще більше увітрете бруд у пори, і тоді їх буде складніше видалити. Навпаки, варто нанести засіб і трохи почекати, щоб він увібрався і почав працювати. Так слід від жиру обробіть абсорбуючою речовиною – крейдою, тальком, крохмалем. Залиште на кілька хвилин і акуратно зметіть. При необхідності повторіть процедуру. А вже потім протріть мильним розчином.
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