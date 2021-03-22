Як чистити шкіряний диван: доступні лайфхаки

Як надати шкіряним меблям свіжого і презентабельного вигляду: корисні поради

Шкіряний диван виглядає презентабельно і стильно. Але для цього його слід підтримувати в нормальному стані, регулярно освіжати, чистити від плям і бруду. Як в домашніх умовах без проблем почистити диван зі шкіряним покриттям, читайте наші лайфхаки і маленькі хитрощі.

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Лайфхак 1. Як чистити шкіряний диван пилососом

Як чистити шкіряний диван Фото: Depositphotos

Коли ви використовуєте для чищення пилосос важливо вибирати тільки м'які щітки і спеціальні насадки для меблів. Ніякої жорсткої щетини і гострих кромок! Навіть найменша подряпина на шкірі в подальшому призведе до того, що в цьому місці покриття буде псуватися і руйнуватися.

Лайфхак 2. Вологе чищення дивана зі шкіряним покриттям

Як чистити шкіряний диван Фото: Depositphotos

Важливо робити вологе прибирання регулярно – це дозволить видаляти забруднення, що не встигло проникнути вглиб матеріалу. У теплій воді розведіть звичайне або рідке мило. Також можна використовувати шампунь. Змочіть у розчині м'яку губку, обов'язково її відіжміть, щоб на дивані не було зайвої рідини – шкіра цього не любить. Протріть пінною губкою поверхню меблів, не сильно притискаючи. Залиште розчин на 15-20 хвилин, а потім витріть разом із відсталим брудом.

Лайфхак 3. Як почистити шкіру на дивані жиром

Як чистити шкіряний диван Фото: Depositphotos

Замість мильного розчину для чищення шкіри можна використовувати вазелін або дитячу олію. Ці засоби не тільки розм'якшують бруд, але і освіжають пересохлу і потріскану шкіряну оббивку, повертаючи їй блиск і красу. Нанесіть вазелін на диван, залиште на 15-20 хвилин, а потім протріть все сухою серветкою поліруючими рухами.

Лайфхак 4. Як прибрати плями зі шкіряного покриття

Як чистити шкіряний диван Фото: Depositphotos

На відміну від видалення на тканині плям від вина, чистка проблемних ділянок на шкіряних виробах не вимагає поспіху. Якщо ви будете терти свіжу пляму, ви тільки розтягне і деформуєте шкіру, збільшите площу забруднення і ще більше увітрете бруд у пори, і тоді їх буде складніше видалити. Навпаки, варто нанести засіб і трохи почекати, щоб він увібрався і почав працювати. Так слід від жиру обробіть абсорбуючою речовиною – крейдою, тальком, крохмалем. Залиште на кілька хвилин і акуратно зметіть. При необхідності повторіть процедуру. А вже потім протріть мильним розчином.

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