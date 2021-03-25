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Що робити, якщо ковзають ноги в туфлях: лайфхак

Сьогодні, 20:23

Як можна екстрено вирішити проблему вислизання ніг зі зручного взуття: несподіване рішення

При зміні сезону і перевзуванні зі звичного взуття в нове, ще не освоєне, часто виникає проблема, коли ноги в ньому ковзають. Чи то тому що спітніли, чи то дуже гладка внутрішня поверхня туфель "допомагає" ялозити слизьким колготкам або шкарпеткам. Через це хода стає невпевненою, вилазять пальці з босоніжок, і взагалі незручно і навіть небезпечно ходити.

Як вирішити проблему слизького взуття? Можна використовувати різноманітні пристосування у вигляді силіконових устілок, підкладок, подушечок і гелевих вкладишів. Але якщо ви ще не встигли їх придбати, то є більш швидке і просте рішення цього питання.

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Що робити, якщо ковзають ноги в туфлях: оригінальний лайфхак

На внутрішню частину взуття поверх устілки наклейте тонку гігієнічну прокладку. По-перше, вона зменшить ковзання ноги, а по-друге, вбере вологу, якщо нога у вас занадто потіє.

Також можна використовувати більш щадний варіант: приклеїти поперек устілки кілька смужок лейкопластиру. Він зменшить ковзання ноги всередині взуття. Але майте на увазі, що довго таке взуття носити не вийде, тому що клей на лейкопластирі має властивість скочуватися і може зіпсувати колготи чи шкарпетки, а також натерти ноги.

Нагадаємо, ми розповідали, як чистити нубук: покрокова інструкція .

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