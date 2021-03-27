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Как растянуть кожаную обувь: очень полезный лайфхак

Сегодня, 17:50

Узнайте, как просто разносить обувь, чтобы она не давила и не жала

Смене сезона неизменно сопутствует смена имиджа. Зимние сапоги меняются на нарядные туфельки, и вот тут начинается проблема. Достали вы обувь со стеллажа после долгого хранения или же купили в магазине – если туфли на ногах тесные, это мало кому принесет удовольствие. Как растянуть обувь, чтобы она нигде не жала и не портила жизнь? Есть простое решение.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные весенние праздники.

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Как растянуть кожаную обувь: лайфхак

  1. Заклейте потенциально проблемные места на ногах лейкопластырем.
  2. Затем наденьте толстые носки.
  3. Смажьте обувь внутри салфеткой, смоченной в водке или спирте (также можно использовать специальный спрей для разнашивания обуви).
  4. Обуйтесь и походите дома примерно 1-2 часа.
  5. Смажьте туфли кремом для обуви.

Таким способом тесную обувь можно разносить вширь примерно на полразмера. Тем более что кожаная обувь легче синтетики поддается воздействию.

Будьте осторожны со спиртом, т.к. он может изменить цвет кожи. Чтобы подстраховаться, лучше сначала смазать им незаметный участок и посмотреть, как поведет себя краска.

Также имейте в виду, что во второй половине дня ноги имеют свойство отекать и становиться немного толще, чем с утра, так что ближе к вечеру процедура разнашивания туфель займет немного меньше времени.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы не промокли ноги весной.

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