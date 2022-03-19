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До войны: смотрите работы фотовыставки Ptashka об украинской свободе

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19 марта, 16:33
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Невероятные фотографии, которые показывают жизнь в Украине до войны и после. Чувства и эмоции, счастье и любовь. Смотрите лучшие снимки
Работы фотовыставки Ptashka о украинской свободе, представленные в парижской галерее
Работы фотовыставки Ptashka о украинской свободе, представленные в парижской галерее / Фото: Коллаж: Сегодня

17 марта в Париже открылась фотовыставка под названием Ptashka. Активисты собрали более 30 работ в галерее Sheriff в столице Франции, которые отображают идеи свободы и мира в Украине.

Проект Ptashka запустили в поддержку украинцев, которые пострадали от войны, развязанной Россией. Фотоработы были опубликованы на сайте благотворительной организации ERE Foundation.

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Все фото были созданы художниками, чтобы показать человечность, эмпатию, свободу, юмор. Среди работ есть как цветные, так и черно-белые снимки, портреты людей, пейзажи и рисунки.

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

Любую работу можно скачать бесплатно. Все желающие могут пожертвовать деньги, которые будут перечислены на счет Национального банка Украины для гуманитарной помощи.

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Фото будут представлены в парижской галерее Sheriff до 26 марта.

Мы выбрали самые впечатляющие снимки, из представленных работ, которые отображают жизнь в Украине до войны.

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

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Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее
Снимки фотовыставки Ptashka, представленные в парижской галерее / Фото: пресс-служба

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