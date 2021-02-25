Шоу "Маска" здійснило дитячу мрію Володимира Остапчука

Ведучий продовжує перевтілюватися в героїв фільмів-бестселерів світового кінематографа

Цієї суботи зіркові детективи будуть продовжувати вгадувати, хто ж ховається за маскама популярного шоу. А ведущий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" здивує новим образом. У шостому випуску шоу ведучий стане суперагентом Джеймсом Бондом.

Понад два десятки фільмів, суперзірки в головних ролях і мільйони фанатів по всьому світу – феномен найпопулярнішого кіношпіона намагаються розгадати протягом декількох десятиліть. А українські телеглядачі разом із зірковими детективами вже другий місяць відгадують, які знаменитості майстерно замаскувалися в неповторних образах шоу "Маска". У суботу популярний проєкт перетвориться в справжній шпигунський блокбастер, а його ведущий Володимир Остапчук стане легендарним агентом 007.

Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Називайте мене Бонд. Джеймс Бонд, – каже Володимир Остапчук. – Всі свої дитячі мрії я втілюю в нашому шоу. Мені завжди хотілося спуститися на вертольоті, як агент 007. Саме так я зроблю на початку нового випуску. Зізнаюся, висіти без страховки на відстані трьох метрів від землі трохи страшно. Висоти я не боюся, але страх впасти є. Щоб на зйомках ніхто не отримав травми, ми кожен раз перед ефіром проводимо репетиції. І вже в цю суботу знову подаруємо нашим глядачам найграндіозніша, таємниче і зіркове шоу планети – "Маска"

У шостому випуску грандіозного проєкту глядачі побачать нові виступи учасників групи Б, серед яких величний Лев, веселий Буряк, ефектна Бабка, мужній Носоріг, магічний Мольфар і неймовірно милий Циклоп. Чим будуть дивувати герої на цей раз? І чию особу розсекретять в кінці епізоду?

Дивіться новий випуск найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 27 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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