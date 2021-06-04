Лілія Ребрик вразила вражаючою розтяжкою: Волочкова відпочиває
Популярна телеведуча згадала своє спортивне минуле. Лілія Ребрик майстер спорту з художньої гімнастики
У телеведучої програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілії Ребрик, яка розповіла про талант своєї дочки , Протягом багатьох років займається танцями, завдяки чому має неймовірну пластичністю. Не варто забувати і про гімнастичне минуле артистки. Телеведуча може похвалитися відмінною розтяжкою. Нове фото в Instagram тому доказ.
На опублікованому знімку Лілія на спортивному майданчику продемонструвала ідеальний вертикальний шпагат.
Шанувальники в захваті від розтяжки ведучої телеканалу "Україна". У коментарях підписники залишили багато компліментів.
- "Круто! Лілія! Ти вогонь!"
- "Ліля, ти класна"
- "Лілічко, ти приклад для багатьох жінок"
- "Ой яка ти молодець, Лілічко"
- "Волочкова відпочиває"
Нагадаємо, що в дитинстві Лілія Ребрик займалася художньою гімнастикою, а в 13 років стала майстром спорту.
"Я завжди вчила всі свої предмети, сидячи на шпагаті, а переді мною були книги. Для мене це була звична абсолютно поза. Навіть подруги мої жартують. Я іноді можу сидіти, і так хочеться на шпагат сісти, і я сідаю, бо цього вимагає тіло ", – розповіла ведуча в одному зі своїх інтерв'ю.
Так що роки тренувань не пройшли дарма, зараз у телеведучої відмінна розтяжка і грація. Лілія час від часу нагадує нам про це в своїх соціальних мережах.
Свій 40-річний ювілей популярна ведуча відсвяткувала в Туреччині. Поїздка з сім'єю стала для Лілії Ребрик сюрпризом напередодні дня народження. Телеведуча розповіла про свій відпочинок.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілія Ребрик для програми "Зірковий шлях":
Раніше телеведуча розповіла про спільний бюджет зі своїм чоловіком Андрієм Диким .
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