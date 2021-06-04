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Лилия Ребрик поразила впечатляющей растяжкой: Волочкова отдыхает

Сегодня, 12:51

Популярная телеведущая вспомнила свое спортивное прошлое. Лилия Ребрик мастер спорта по художественной гимнастике

Лилия Ребрик продемонстрировала шпагат
Лилия Ребрик продемонстрировала шпагат
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У телеведущей программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилии Ребрик, которая рассказала о таланте своей дочки, на протяжении многих лет занимается танцами, благодаря чему обладает невероятной пластичностью. Не стоит забывать и о гимнастическом прошлом артистки. Телеведущая может похвастаться отличной растяжкой. Новое фото в Instagram тому доказательство.

На опубликованном снимке Лилия на спортивной площадке продемонстрировала идеальный вертикальный шпагат.

Лилия Ребрик продемонстрировала растяжку
Лилия Ребрик продемонстрировала растяжку
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники в восторге от растяжки ведущей телеканала "Украина". В комментариях подписчики оставили много комплиментов.

  • "Круто! Лилия! Ты огонь!"
  • "Лиля, ты классная"
  • "Лилечка, ты пример для многих женщин"
  • "Ой какая ты молодец, Лилечка"
  • "Волочкова отдыхает"

Напомним, что в детстве Лилия Ребрик занималась художественной гимнастикой, а в 13 лет стала мастером спорта.

"Я всегда учила все свои предметы, сидя на шпагате, а передо мной были книги. Для меня это была привычная абсолютно поза. Даже подруги мои шутят. Я иногда могу сидеть, и так хочется на шпагат сесть, и я сажусь, потому что этого требует тело", – рассказала ведущая в одном из своих интервью.

Так что годы тренировок не прошли зря, сейчас у телеведущей отличная растяжка и грация. Лилия время от времени напоминает нам об этом в своих соцсетях.

(@liliia.rebrik)

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик продемонстрировала шпагат
Лилия Ребрик продемонстрировала шпагат
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Свой 40-летний юбилей популярная ведущая отметила в Турции. Поездка с семьей стала для Лилии Ребрик сюрпризом в канун дня рождения. Телеведущая рассказала о своем отдыхе.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилия Ребрик для программы "Зірковий шлях":

Ранее телеведущая рассказала о совместном бюджете со своим супругом Андреем Диким.

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