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Популярна блогерка розповіла, чому спала в труні

Сьогодні, 18:20

Анна Алхім дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"

За життям блогерки Анни Алхім стежать понад 620 000 передплатників в Instagram. У Мережі дівчина епатує зовнішнім виглядом, відвертими публікаціями і сміливими думками. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Анна розповіла про своїх батьків, заробіток і чому одного разу їй довелося спати в труні.

Блогерка зізналася, коли починала вести блог, не думала, що зможе на ньому заробляти. На той час її життя складалося з випивки, гулянок і клубів – це вона вирішила показувати в Instagram. Близькі не підтримували таке її хобі. Їй навіть доводилося міняти акаунти.

"Просто сім'я відмовилася від мене. Ганьба, сором, сором, ненавидимо, йди ", – розповіла Анна" Зірковому шляху ".

Анна Aлхім
Анна Aлхім
Фото: instagram/anna_alkhim

Сама дівчина з непублічної сім'ї, і навіть допомагала по початку батькам вести сімейний бізнес.

"У нас ритуальний бізнес, він завжди прибутковий. Люди вмирають. Я колись після однієї гулянки спала в труні. Мені треба було на роботу на сьому ранку. Мама мені дзвонить, а я ще гуляю, ще не лягала. І я лечу на роботу, а хочеться дуже спати. І я прийшла, а спати ніде було. Був тільки стіл, стілець і труни. Ну а труни хороші були, лаковані, класні, з подушкою. Я прилягла ", – каже Анна.

Зараз вже рідні прийняли її кар'єру блогера, а мама теж стала вести свій блог.

Алхім зазначила, що завдяки Instagram непогано заробляє.

"Stories у мене 1 000 євро коштує, фотопост – 1 000 євро та відеопост – 2,5 тисячі євро", – розповіла вона.

Дивіться інтерв'ю Анни Алхім для програми "Зірковий шлях":

Раніше популярна українська блогерка зізналася, що страждає від психологічного насильства батька.

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блогер Зірковий шлях
Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"
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