Дочекалися! Гурт Go_A став хедлайнером фестивалю Atlas Weekend-2021
Будуть виступати артисти 11 липня. За відгуками Мережі помітно, що анонс "реанімував" оголошений до цього лайнап
Лайнап Atlas Weekend-2021 не перестає дивувати. Організатори заходу повідомили, що гурт Go_A ввійшов у список учасників. Про це написали на офіційній сторінці у Facеbook.
Легендарний Go_A, який нещодавно відзначився на Євробаченні, став новим учасником Atlas Weekend Friends Edition. Їх залишили на десерт: запланували виступ на останній день фестивалю 11 липня.
У коментарях до анонсу помітно, що Мережа чекала цієї новини. Якщо порівняти з попередніми оголошеними хедлайнерами, то він викликав у потенційних учасників позитивні емоції та бажання відвідати захід. І "реанімував" враження він почутих до цього часу зірок.
"За такі анонси хоч десять меладзе запрошуйте", – пише один із користувачів.
Бо більшість артистів лайнапу відверто захейтили у Мережі та назвали не форматом заходу. У цей список ввійшли: Валерій Меладзе, якого слухає більшість жінок, Тіна Кароль, яка буде виступати в безкоштовні дні фестивалю та Вєрка Сердючка зі своїм бендом. До речі, останні "розривали" сцену фестивалю ще в 2017 році.
Дивіться також випуск новин "Сьогодні", де розповідали про шлях Go_A на Євробаченні.
Нещодавно ми розповідали про інших артистів, які ввійшли в лайнап Atlas Weekend-2021.
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