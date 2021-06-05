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Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

Сьогодні, 13:26

Організатори "Євробачення" опублікували відео про тріумфи і популярність нашої країни

Вєрка Сердючка, Go_A, Руслана на "Євробаченні"
Вєрка Сердючка, Go_A, Руслана на "Євробаченні"
Фото: YouTube, eurovision.tv

Вже забули про "Євробачення"? Організатори конкурсу випустили окремий ролик про Україну, а точніше, її учасників. У ньому пояснюється унікальна відмінність наших артистів від своїх конкурентів з інших країн, а також – у чому секрет наших перемог.

Відео опубліковане, на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" називається How to Eurovision – Ukraine і містить фрагменти виступів Вєрки Сердючки, Тіни Кароль, Руслани, Melovin, Світлани Лободи, Міки Ньютон, Гайтани, Alyosha та Go_A.

Обережно! Після перегляду цього відео ви знову будете безупинно наспівувати "Сію, сію, сію, сію, конопелечки. Сію, сію, сію, сію, зеленесенькі"!

В описі говориться, що Україна щоразу показувала високі результати на конкурсі: наші виконавці завоювали два перших місця (Руслана і Джамала), два других місця (Ані Лорак і Вєрка Сердючка) і третє (Злата Огнєвіч). До того ж, тільки представники України завжди проходили у фінал конкурсу.

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"Виділяються не тільки їхні вражаючі результати. Те, що також робить Україну улюбленою країною для фанатів Євробачення, – це їхні постійні вражаючі виступи на сцені з інноваційним реквізитом і стилем", – повідомляється в ролику.

Нагадаємо, нещодавно організатори "Євробачення-2021" назвали найпопулярніші відео з виступами учасників на YouTube за травень. На другому місці, звичайно, після італійців, опинилися Go_A з піснею Shum. На цей момент виступ українців у гранд-фіналі "Євробачення" подивилися понад 12 млн разів. Але завжди можна подивитися ще)

Раніше повідомлялося, що пісня Shum посіла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200.

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