57-летний Брэд Питт похвастался новой прической на сцене Оскара (фото)

Голливудский актер и секс-символ 90-х представлял победительницу в категории "Лучшая женская роль второго плана". Однако публику больше заинтересовала новая прическа самого Брэда Питта

57-летний американский актер Брэд Питт поразил поклонников появлением на 93-й церемонии вручения кинопремии Оскар, которая прошла весьма предсказуемо и скучно.

В этом году Брэд Питт представлял победительницу в категории "Лучшая женская роль второго плана". Однако публику больше заинтересовало не то, кому достанется статуэтка, а новая прическа самого секс-символа 90-х.

Голливудский актер Брэд Питт

Фото: Glamour Magazine

На церемонии бывший муж Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон появился в смокинге Brioni. Актер отрастил волосы и собрал их в небольшой хвостик.

Брэд Питт появился на церемонии Оскар-2021 в костюме от Brioni

Фото: Glamour Magazine

К слову, в 1990-х Брэда Питта часто можно было увидеть с такой прической. Не исключено, что новый имидж – это часть сценического образа актера для очередной роли в кино.

Появление знаменитого актера привело в восторг пользователей сети.

"Сегодня я сделала маску для волос и выпила витамины для их блеска. Но мои волосы не выглядят такими же красивыми и блестящими, как хвостик у Брэда", – написала в комментариях под видео в Twitter одна из пользовательниц сети.

Секс-символ 90-х также произвел неизгладимое впечатление на актрису Юн Е-Джон, победившую в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Брэд Питт и актриса Юн Е-Джон

Фото: Glamour Magazine

Женщина не смогла скрыть своих радостных эмоций от знакомства с актером.

"Мистер Питт, наконец-то! Приятно познакомиться", – сказала она.

Смотрите видео, как прошла церемония "Оскар-2021".

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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