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Оскар-2021 буде схожий на фільм, а головною локацією стане вокзал – нові деталі церемонії

Сьогодні, 17:37

Один із продюсерів "Оскара" Стівен Содерберг відкрив деякі подробиці церемонії. Захід буде виглядати як справжнє кіно, а актори зіграють самих себе

93-я церемонія вручення премії "Оскар-2021", яка відбудеться в ніч з цієї неділі на понеділок, буде схожа на справжній фільм. Цього року організатори вирішили видозмінити традиційне шоу: тепер у переможців буде більше часу для виступів, подія пройде на залізничному вокзалі в Лос-Анджелесі, а маски від коронавірусу зіграють важливу роль.

Як повідомляє видання Reuters, пандемія коронавірусу і троє нових продюсерів стали причиною нововведень у звичну оскарівську церемонію. Тепер, велика частина заходу пройде на станції United Station на залізничному вокзалі в Лос-Анджелесі. Тут вже будується сцена.

Ж/Д вокзал Лос-Анджелеса стане головною локацією для "Оскара"
Ж/Д вокзал Лос-Анджелеса стане головною локацією для "Оскара"
Фото: unionstationla.com

Одним з продюсерів церемонії цьогоріч виступає режисер Стівен Содерберг, який зняв доленосний фільм про пандемію – "Зараження".

"Це не буде схоже на те, що робилося раніше. Ми хочемо, щоб шоу мало голос", – заявив Содерберг.

А ось візуально церемонія буде знята як фільм – її ведучі, серед яких Бред Пітт, Харрісон Форд, Зендея і Холлі Беррі, зіграють самих себе. Це звучить дуже інтригуюче.

Бред Пітт на "Золотому глобусі"
Бред Пітт на "Золотому глобусі"
Фото: instagram.com/goldenglobes

З додаткових нововведень – збільшення часу для виступів переможців. Раніше лауреатам відводилося до 45 секунд на промову, тепер же, ймовірно, буде більше.

Стівен Содерберг також загадково повідомив, що маски відіграють важливу роль на церемонії. Як саме зірки піднесуть маски та чи буде це схоже на щось подібне до маскараду – ще одна інтрига.

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Ще раніше було оголошено, що організатора "Оскара" не хочуть використовувати Zoom платформу для зв'язку з тими, хто не зможе приїхати. Тому для гостей, які перебувають в далеких країнах, будуть створені супутникові підключення в прямому ефірі.

А ось перед самою церемонією глядачі побачать 90-хвилинне шоу, на якому виступлять п'ять номінантів в категорії "Найкраща оригінальна пісня" ("Найкращий саундтрек до фільму").

  • "Іуда і Чорний Месія" – Fight for You – H.E.R.
  • "Суд над чиказькою сімкою" – Hear My Voice – Hein Cooper
  • "Євробачення: Історія вогненної саги" – Husavik
  • "Все життя попереду" – Laura Pausini – Io sì (Seen)
  • "Одна ніч в Маямі" – Leslie Odom Jr. – Speak Now

Подивитися пряму трансляцію церемонії "Оскар" можна буде на телеканалі "Україна".

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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кіно Оскар церемонія Оскар 2021
Джерело: unionstationla.com
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