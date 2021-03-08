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Як українські компанії підтримують жінок у боротьбі за рівність? Кейс Банку Альянс

Банк Альянс вважає, що кожна жінка – супергерой

8 березня – свято ніжне та особливе, але найголовніша ідея Міжнародного дня солідарності жінок – у боротьбі за свої права. Навіть у сучасному світі, де людство планує колонізацію Марсу, питання гендерної рівності не вирішено й потребує уваги суспільства.

І річ не в місці першого пілота у космольоті, а в елементарних правах жінки на захист материнства, прав на підприємницьку діяльність, і в найголовнішому – бути вільною у своїх рішеннях.

Про це потрібно говорити привселюдно всіма способами. Тому в цьому році Банк Альянс відмовився від стандартних подарунків і побажань та поєднав важливе з потрібним.

"Своїм клієнткам ми подарували книгу українських авторів Катерини Бабкіної та Марка Лівіна "Сила дівчат". У ній зібрані історії про жінок, які змінювали і продовжують змінювати Україну на краще. Для нас найважливіше, що книга показує, як історія України і світу в цілому будується жінками нарівні із чоловіками.

Ми вважаємо, що кожна жінка – супергерой. Але навіть супергерої іноді забувають про свою унікальність, коли пірнають у вир щоденних завдань. Тому ми створили декілька заставок на телефон, які кожен день будуть нагадувати вам: "Так, я можу". Ми зробили їх доступними для всіх – посилання на скачування https://bankalliance.ua/i_can.

Раді вітати найгарніших жінок-супергероїв в команді для кожного. Зі святом вас, дорогі дівчата і жінки! Підкорюйте світ, а Банк Альянс вас у цьому підтримає", – Юлія Фролова, голова правління Банку Альянс.

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