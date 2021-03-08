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Как украинские компании поддерживают женщин в борьбе за равенство? Кейс Банка Альянс

Сегодня, 16:47

Банк Альянс считает, что каждая женщина – супергерой

8 марта – праздник нежный и особенный, но главная идея Международного дня солидарности женщин – в борьбе за свои права. Даже в современном мире, где человечество планирует колонизацию Марса, вопрос гендерного равенства не решен и требует внимания общества.

И дело не в месте первого пилота в космолете, а в элементарных правах женщины на защиту материнства, прав на предпринимательскую деятельность, и главное – праве быть свободной в своих решениях.

Об этом нужно говорить публично всеми способами. Поэтому в этом году Банк Альянс отказался от стандартных подарков и пожеланий и соединил важное с нужным.

"Своим клиенткам мы подарили книгу украинских авторов Екатерины Бабкиной и Марка Ливина "Сила девушек". В ней собраны истории о женщинах, которые меняли и продолжают менять Украину к лучшему. Для нас важно, что книга показывает, как история Украины и мира в целом строится женщинами наравне с мужчинами.

Мы считаем, что каждая женщина – супергерой. Но даже супергерои иногда забывают о своей уникальности, когда ныряют в омут ежедневных задач. Поэтому мы создали несколько заставок на телефон, которые каждый день будут напоминать вам: "Да, я могу". Мы сделали их доступными для всех – ссылка на скачивание https://bankalliance.ua/i_can.

Рады приветствовать красивейших женщин-супергероев в команде для каждого. С праздником вас, дорогие девушки и женщины! Покоряйте мир, а Банк Альянс вас в этом поддержит", – Юлия Фролова, председатель правления Банка Альянс.

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права 8 Марта Банк Альянс
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