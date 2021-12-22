Ін'єкції ботоксу допомагають знизити тривожність – вчені назвали 3 причини

Медики проводили наукові дослідження на 40 000 людях

Уколи ботоксу рятують від нудьги та депресії / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно весь світ здивувала історія, коли в Саудівської Аравії верблюдів виключили із конкурсу краси через ботокс. Краса красою, але ще ін'єкції ботоксу почали використовувати у неврології, повідомляє MedicalXpress.

Про те, що вперше ботокс почали застосовувати в лікувальній медицині, а не в косметологічній, багато хто знає. Сьогодні з його допомогою лікують блефароспазм; паралітичну косоокість; локальний м'язовий спазм у дорослих та дітей старше 2 років, дитячий церебральний параліч та спастичність, гіперактивний сечовий міхур і що тільки не лікують! Тепер дослідники дійшли висновку, що ін'єкції ботоксу можуть зменшити тривожність на 22-72%.

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Маються на увазі як уколи краси, так і ін'єкції в м'язи обличчя та голови при мігрені, у кінцівці – при спазмах та шию – при кривошій. Про це розповіли вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго .

Медики проводили дослідження на 40 000 людях, які отримали ін'єкції ботулотоксину. Наприкінці дослідження ті, хто отримав уколи не тільки в лоб, а в чотири різні місця, скаржилися на тривогу набагато рідше за інших пацієнтів.

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Влітку 2020 року та ж команда вчених розповіла про схожі дослідження. Після цього вони прийшли до висновку, що ін'єкції ботоксу допомагають знизити депресію. Обидва експерименти показали зниження явних симптомів незалежно від місця ін'єкції, що спростувало теорію про те, що пацієнти почали почуватися краще через те, що у них поменшало зморшок.

Поки точно не відомо, що саме так впливає на подібні позитивні результати, але вчені називають три можливі причини:

Ботокс може потрапляти в області центральної нервової системи, які відповідають за настрій та емоції.

Нервово-м'язові сполуки, уражені ботоксом, можуть безпосередньо зв'язуватися з мозком.

Зниження тривоги може бути результатом усунення причини занепокоєння, розгладжених зморшок або зняття спазму.

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