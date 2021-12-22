Инъекции ботокса помогают снизить тревожность — ученые назвали 3 причины

Медики проводили научные исследования на 40 000 человек

Уколы ботокса спасают от хандры и депрессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно весь мир удивила история, когда в Саудовской Аравии верблюдов исключили из конкурса красоты из-за ботокса. Красота красотой, но еще инъекции ботокса начали использовать в неврологии, сообщает MedicalXpress.

О том, что впервые ботокс начали применять в лечебной медицине, а не в косметологической, знают многие. На сегодня с его помощью лечат блефароспазм; паралитическое косоглазие; локальный мышечный спазм у взрослых и детей старше 2 лет, детский церебральный паралич и спастичность, гиперактивный мочевой пузырь и что только не лечат! Теперь же исследователи пришли к выводу, что инъекции ботокса могут снизить тревожность на 22-72%.

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Имеются в виду как уколы красоты, так и инъекции в мышцы лица и головы при мигрени, в конечности — при спазмах и шею — при кривошее. Об этом рассказали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Медики проводили исследования на 40 000 человек, получивших инъекции ботулотоксина. В конце исследования получившие уколы не только в лоб, а в четыре разных места, люди жаловались на тревогу намного реже других пациентов.

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Летом 2020 та же команда ученых рассказала о похожих исследованиях. После этого они сделали вывод, что инъекции ботокса помогают снизить депрессию. Оба эксперимента показали снижение явных симптомов вне зависимости от места инъекции, что опровергло теорию о том, что пациенты начали чувствовать себя лучше из-за того, что у них стало меньше морщин.

Пока точно не известно, что именно так влияет на подобные положительные результаты, но ученые называют три возможных причины:

Ботокс может попадать в области центральной нервной системы, отвечающие за настроение и эмоции.

Нервно-мышечные соединения, пораженные ботоксом, могут напрямую связываться с мозгом.

Снижение тревоги может быть результатом устранения причины беспокойства, будь то разглаженные морщины или снятие спазма.

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