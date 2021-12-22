Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Список Обамы

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Инъекции ботокса помогают снизить тревожность — ученые назвали 3 причины

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
22 декабря, 18:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Медики проводили научные исследования на 40 000 человек
Уколы ботокса спасают от хандры и депрессии
Уколы ботокса спасают от хандры и депрессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно весь мир удивила история, когда в Саудовской Аравии верблюдов исключили из конкурса красоты из-за ботокса. Красота красотой, но еще инъекции ботокса начали использовать в неврологии, сообщает MedicalXpress.

О том, что впервые ботокс начали применять в лечебной медицине, а не в косметологической, знают многие. На сегодня с его помощью лечат блефароспазм; паралитическое косоглазие; локальный мышечный спазм у взрослых и детей старше 2 лет, детский церебральный паралич и спастичность, гиперактивный мочевой пузырь и что только не лечат! Теперь же исследователи пришли к выводу, что инъекции ботокса могут снизить тревожность на 22-72%.

Реклама

Имеются в виду как уколы красоты, так и инъекции в мышцы лица и головы при мигрени, в конечности — при спазмах и шею — при кривошее. Об этом рассказали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Медики проводили исследования на 40 000 человек, получивших инъекции ботулотоксина. В конце исследования получившие уколы не только в лоб, а в четыре разных места, люди жаловались на тревогу намного реже других пациентов.

Реклама

Летом 2020 та же команда ученых рассказала о похожих исследованиях. После этого они сделали вывод, что инъекции ботокса помогают снизить депрессию. Оба эксперимента показали снижение явных симптомов вне зависимости от места инъекции, что опровергло теорию о том, что пациенты начали чувствовать себя лучше из-за того, что у них стало меньше морщин.

Пока точно не известно, что именно так влияет на подобные положительные результаты, но ученые называют три возможных причины:

  • Ботокс может попадать в области центральной нервной системы, отвечающие за настроение и эмоции.
  • Нервно-мышечные соединения, пораженные ботоксом, могут напрямую связываться с мозгом.
  • Снижение тревоги может быть результатом устранения причины беспокойства, будь то разглаженные морщины или снятие спазма.

Также смотрите знаменитостей, которые умеют стареть красиво — без филлеров и ботокса.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп
Гороскоп подарков
Что дарить Знакам Зодиака
Выбрать подарок
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять