Ресторан Дрейка в США захейтили – гості скаржаться на їжу і просять навчити персонал готувати

У закладі Dave’s Hot Chicken продажі зросли на 262% у 2021 році. Але не всі відвідувачі задоволені мегапопулярною курятиною

Ресторан Dave's Hot Chicken - реальні відгуки гостей / Фото: Колаж: Сьогодні

Американці обожнюють фастфуд. Жителі США мріють про відкриття ресторану Dave’s Hot Chicken у кожному штаті. Його особливість – курятина, приготовлена в 7 рівнях спецій: від лайтового до пекельно гострого. З 2021 року співвласником закладу став канадський репер Дрейк, мотивувавши ще більше гостей до відвідин. Навколо фастфуду ажіотаж! Гості закладу поділилися в Google Maps реальними відгуками, які змушують сумніватися в крутості мережі.

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Не всі оцінили курятину

У Google Maps десятки позитивних відгуків про курятину в Dave’s Hot Chicken. Можливо, її смак мотивував Дрейка інвестувати в мережу.

Я спробував їжу, і це було неймовірно. Познайомившись із засновниками та почувши їхню історію, я скористався можливістю інвестувати, – сказав Дрейк.

Фото Дрейка з 2021 року, де він їв куряче філе з соленими огірками та картоплею фрі, "розлетілося" Мережею. Любителі фастфуду хотіли повторити досвід репера в закладі. Деякі гості, спробувавши їжу, натякнули на непрофесійність кухарів.

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Я розчарований, курятина була холодною, а картопля фрі теплою. Очікування не виправдалися, сподіваюсь, кухарі пройдуть повторну підготовку, – написав гість.

В одного з гостей заклад після відвідування асоціюється з "жахливою курятиною".

Жахлива курятина. На мій смак вона занадто солона. Спеції теж були жахливі. Погана курка, особливо за таку ціну, – написав гість.

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У медіа Hype Beast зазначають, що в Dave's Hot Chicken зросли продажі на 262% у 2021 році, порівнюючи з 2020. Любителі курятини йдуть до закладу з великими очікуваннями, але не у всіх вони виправдовуються.

Найгірша курка за останній час... і я дуже люблю курку... дуже розчарована. Я???????? – написала відвідувачка.

Навколо закладу ажіотаж – він мотивує гостей до відвідування. Чого лише вартий інфопривід про співвласника Дрейка, якого мріють зустріти в закусочній фанати. Але ажіотаж – не завжди про якість.

Замовив тут учора, був дуже схвильований через весь ажіотаж. Чесно кажучи, я щиро спантеличений, чому так багато галасу - їжа жахлива, особливо макарони з сиром, на смак, ніби я їв заморожені, – написав гість.

У меню курятина з 7 ступенями гострості: від мінімальної (​​No Spice) до максимальної (Reaper). Якщо любите гостре, готуйтеся до "сюрпризу".

Смачна смажена курка, але не настільки hot/spicy, як пропонують, "hot" взагалі не була гострою, – написав гість.

Гості зауважують про високі ціни

Один з відвідувачів написав, що в Dave's Hot Chicken дорого. Ціни на набори курятини з картоплею фрі, соусом та соленими огірками від 11.89 до 16.69 доларів.

Він приходить сюди інколи та замовляє курятину з сім'єю. Хотів би відвідувати частіше закусочну, але ціни кусаються.

ДОРОГО годувати 3-х підлітків 5-річного віку, плюс мене, АЛЕ ЗНОВУ Ж, ВАРТЕ ТОГО. Я ФАНАТ. Коли справа доходить до курки, ми ходимо ТІЛЬКИ до DAVE’s. Просто не можу дозволити собі ходити так часто, як хотілося б, LOL, – зізнався він.

Обслуговування гостей розчарувало

Шанувальники Dave's Hot Chicken ризикують, замовляючи їжу в форматі доставки. Персонал неуважний до онлайн-замовлень. Один з відвідувачів зізнався, що не отримав страви, які оплатив.

Щось було не так з цим місцем останні два рази, вони все роблять неправильно. Замовив дві тарілки, але отримав лише одну і без салату, холодну і темну (ред, – гість про колір та температуру їжі), – написав він.

Драйвери називають паркомісця "відстійними"

Відвідувачі не рекомендують їхати до закладу Дрейка на авто. Причина цьому – проблема з паркомісцем.

Якщо ви можете дістатися сюди будь-яким іншим способом, крім автомобіля, я рекомендую вам зробити це, оскільки парковка дуже маленька і завжди переповнена (принаймні, коли я їду), а вулична парковка не набагато краща, – написав гість.

Гості, яким сподобалася їжа в закладі, закривають очі на проблему "відстійних" паркомісць.

Весь наш дім ЛЮБИТЬ ДЕЙВА. Від чудового персоналу до атмосфери "дірки в стіні". Дуже круто. Ох, паркування відстійне, але КУРКА І САЙДИ ВАРТІ ВИТРАЧЕНИХ ЗУСИЛЬ. Єдине побажання, щоб картопля фрі була хрусткішою, – написав він.

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