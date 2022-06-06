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Ресторан Дрейка в США захейтили – гости жалуются на еду и просят научить персонал готовить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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6 июня, 16:46
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В заведении Dave's Hot Chicken продажи выросли на 262% в 2021 году. Но не все посетители довольны мегапопулярной курятиной.
Ресторан Dave's Hot Chicken – реальные отзывы гостей
Ресторан Dave's Hot Chicken – реальные отзывы гостей / Фото: Коллаж: Сегодня

Американцы обожают фастфуд. Жители США мечтают об открытии ресторана Dave's Hot Chicken в каждом штате. Его особенность – курятина, приготовленная в 7 уровнях специй: от лайтового до адского острого. С 2021 года совладельцем заведения стал канадский рэпер Дрейк, мотивировав еще больше гостей к посещению. Вокруг фастфуда ажиотаж! Гости заведения поделились в Google Maps реальными отзывами, которые вынуждают сомневаться в крутизне сети.

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Не все оценили курятину

В Google Maps десятки положительных отзывов о курятине в Dave’s Hot Chicken. Возможно, ее вкус мотивировал Дрейка инвестировать в сеть.

Я попробовал еду, и это было невероятно. Познакомившись с основателями и услышав их историю, я воспользовался возможностью инвестировать, – сказал Дрейк.

Фото Дрейка с 2021-го, где он ел куриное филе с солеными огурцами и картофелем фри, разлетелось в Сети. Любители фастфуда хотели повторить опыт рэпера в заведении. Некоторые гости, попробовав еду, намекнули на непрофессионализм поваров.

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Я разочарован, курятина была холодной, а картофель фри теплым. Ожидания не оправдались, надеюсь, повара пройдут повторную подготовку, – написал гость.

У одного из гостей заведение после посещения ассоциируется с "ужасной курятиной".

Ужасная курятина. На мой вкус она слишком соленая. Специи тоже были ужасны. Плохая курица, особенно по такой цене, – написал гость.

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В медиа Hype Beast отмечают, что в Dave's Hot Chicken выросли продажи на 262% в 2021-м, сравнивая с 2020 годом. Любители курятины идут в заведение с большими ожиданиями, но не у всех они оправдываются.

Худшая курица за последнее время... и я очень люблю курицу... очень разочарована. Я ???????? – написала посетительница.

Вокруг заведения ажиотаж – он мотивирует гостей к посещению. Чего стоит инфопривод о совладельце Дрейке, которого мечтают встретить в закусочной фанаты. Но ажиотаж – не всегда о качестве.

Заказал здесь вчера, был очень взволнован из-за всего ажиотажа. Честно говоря, я искренне озадачен, почему так много шума - еда ужасная, особенно макароны с сыром, по вкусу, будто я ел замороженные, – написал гость.

В меню курятина с 7 степенями остроты: от минимальной (No Spice) до максимальной (Reaper). Если любите острое, готовьтесь к сюрпризу.

Хорошая жареная курица, но не настолько hot/spicy, как предлагают, "hot" вообще не была острой, – написал гость.

Гости отмечают высокие цены

Один из посетителей написал, что в Dave's Hot Chicken дорого. Цены на наборы курятины с картофелем фри, соусом и солеными огурцами – от 11.89 до 16.69 долларов.

Он приходит сюда иногда и заказывает курятину с семьей. Хотел бы посещать чаще закусочную, но цены кусаются.

ДОРОГО кормить 3-х подростков 5-летнего возраста, плюс меня, НО СНОВА ЖЕ, СТОИТ ТОГО. Я ФАНАТ. Когда дело доходит до курицы, мы ходим ТОЛЬКО к DAVE's. Просто не могу позволить себе ходить так часто, как хотелось бы, LOL, – признался он.

Обслуживание гостей разочаровало

Поклонники Dave's Hot Chicken рискуют, заказывая еду в формате доставки. Персонал рассеян к онлайн-заказам. Один из посетителей признался, что не получил блюдо, за которое заплатил.

Что-то было не так с этим местом последние два раза, они делают все неправильно. Заказал две тарелки, но получил только одну и без салата, холодную и темную (ред, – гость о цвете и температуре пищи), – написал он.

Драйверы называют паркоместа "отстойными"

Посетители не рекомендуют ехать в заведение Дрейка на авто. Причина этому – проблема с паркоместом.

Если вы можете добраться сюда любым другим способом, кроме автомобиля, я рекомендую вам сделать это, поскольку парковка очень маленькая и всегда переполнена (по крайней мере, когда я уезжаю), а уличная парковка не намного лучше, – написал гость.

Гости, которым понравилась еда в заведении, закрывают глаза на проблему "отстойных" паркомест.

Весь наш дом ЛЮБИТ ДЕЙВА. От отличного персонала до атмосферы "дыры в стене". Очень круто. Ох, парковка отстойная, но КУРКА И САЙДЫ СТОЯТ ИЗДЕРЖЕННЫХ УСИЛИЙ. Единственное пожелание, чтобы картофель фри был более хрустящим, – написал он.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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