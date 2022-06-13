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"Це колгоспне дно" – популярна російська блогерка розкритикувала новий McDonald’s, принизивши земляків

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 червня, 12:19
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Оновлені лого та назва мережі обурили Каріну Нігай. Ксенія Собчак підлила масла у вогонь
Популярна російська блогерка розкритикувала новий McDonald’s
Популярна російська блогерка розкритикувала новий McDonald’s / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні "вірусилися" новини про вибір назви для оновленого McDonald’s у Росії. Розглядали варіанти: "Вільна каса", "Весело та смачно", "Тільки так", "Саме той", "Москотлета", Mosburger, RUSDONALD'S, "Роскотлета" та "Мосдональдс". Але 12 червня відкрили оновлену фастфудну під неочікуваною назвою "Смачно і крапка". Фешн-діва та блогерка Каріна Нігай захейтила неймінг і дизайнерів лого в Інста-сторіс перед аудиторією 2,9 млн підписників.

Лого "Смачно й крапка" не схоже на культове макдональдське. На темно-зеленому фоні розмістили червоне коло з двома деталями, які нагадують картоплю фрі. Каріна Нігай принизила роботу дизайнерів та креативників, назвавши її "колгоспним дном".

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Це колгоспне дно. У нас в країні мільйони талановитих людей. Хто обрав це лого та назву, – написала Каріна Нігай в Інста-сторіс.

Нового Рональда Макдональда у "Смачно і крапка" фешн-діва порівняла з неординарним луком співачки Крістіни Агілери на концерті. Зірка була одягнена в зелені обладунки та пояс зі штучним пенісом у стразах, публічно підтримавши представників ЛГБТК+.

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Журналістка Ксенія Собчак теж "закопала" новий російський McDonald’s, написавши, що назва та лого не приживуться.

Назва нічим не краща за жахливий логотип. Там жахливі кольори та неприкрита вторинність, тут нагромадження слів замість короткої чіткої назви, яка мала б шанс прижитися. Втім, все одно говоритимуть "Макдоналдс", – написала Ксенія Собчак у Telegram-каналі.

До кінця червня в Росії відкриють приблизно 200 оновлених McDonald’s.

Ми також розповідали, що київський заклад готує грандіозне святкування до дня смерті Путіна. Наливатимуть безкоштовно шампанське.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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