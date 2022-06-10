Синоптики дали "спекотний" прогноз та попередили про небезпеку

Сайт "Сьогодні" розповів, чому необхідно подбати, зокрема, про головний убір

У різних частинах країни температура повітря здивує українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 10 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, здивує спекою – до нашої країни нарешті прийшло справжнє літо. Водночас на деяких напрямках, зокрема, півдні та місцями – на заході, очікуються слабкі дощі з грозами – не буде зайвим взяти з собою парасольку. Однак необхідно подбати й про головний убір, який захищатиме від сонця.

Укргідрометцентр повідомляє, що сьогодні в країні стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 31 градусів тепла. Погода майже сюди буде ясною, крім півдня країни, а також заходу. Вітер – східний, 5-10 м/с. На півострові Крим очікується слабкий дощ із грозою.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 26 до 31 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +28-31 градусів.

У північних регіонах – 29-31 градусів тепла. На півдні очікується 23-29 градусів вище нуля, а також слабкі дощі з грозами.

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, 28-30 градусів тепла, а у Сімферополі буде слабкий дощ із грозою – +25-27 градусів.

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Фото – Укргідрометцентр.

Як зазначила в Facebook синоптикиня Наталка Діденко, в Україну прийшла справжня літня спека.

"10 червня максимальна температура повітря становитиме високі денні +25-31 градус. Вітер очікується східний, три-вісім метрів за секунду, на півдні та південному заході – до 12-14 метрів за секунду. Дощі та грози можливі завтра в південній частині України, місцями – в західних областях. На решті території переважатиме суха погода", – написала вона.

За словами Діденко, в Києві 10 червня дощу не буде, а от спека – так. Максимальна температура повітря коливатиметься близько +30 градусів.

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"Наразі треба бути дуже обережними з вогнем, бо суха спекотна погода може миттєво сприяти, на жаль, швидкому поширенню пожежі. Бережімо себе, бережімо нашу природу, максимально дистанціюємося від дикунів", – вказала синоптикиня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Також ми розповідали прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.