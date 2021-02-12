Найбожевільніші зачіски на 14 лютого, щоб підняти коханому настрій (фото)

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Як дівчині підняти настрій коханому чоловікові у День святого Валентина і не витратити на це всі гроші світу? Звичайно ж, зробити смішну та оригінальну зачіску в домашніх умовах. Щоб ви довго не шукали підходящі варіанти в інтернеті, ми люб'язно зробили це за вас.

Нижче – найбожевільніші зачіски (з фото!) на День всіх закоханих.

Якщо ви шукаєте якийсь інший спосіб здивувати свого партнера, пропонуємо вам почитати, як провести День всіх закоханих романтикам, екстремалам, шопоголікам і всім-всім-всім.

1. Сердечко на голові

Фото: Reddit | Hair

2. Коса "Романтичний броненосець"

Фото: Reddit | Hair

3. Товста коса у "корсеті"

Фото: Reddit | Hair

4. Таємнича жриця

Фото: Reddit | Hair

5. Фатальна жінка з яблучком

Фото: Reddit | Hair

6. Зачіска-рибка

Фото: Reddit | Hair

7. Жінка-алхімік

Фото: Reddit | Hair

8. Можна додати ще більше креативу!

Фото: Reddit | Hair

9. Привіт з 2000-х

Фото: Reddit | Hair

10. Натуральний капелюшок

Фото: Reddit | Hair

А якщо ви все ще не вирішили, який манікюр зробити до Дня святого Валентина, цікаві ідеї з фото знайдете в нашій добірці.

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