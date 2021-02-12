Найбожевільніші зачіски на 14 лютого, щоб підняти коханому настрій (фото)
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Як дівчині підняти настрій коханому чоловікові у День святого Валентина і не витратити на це всі гроші світу? Звичайно ж, зробити смішну та оригінальну зачіску в домашніх умовах. Щоб ви довго не шукали підходящі варіанти в інтернеті, ми люб'язно зробили це за вас.
Нижче – найбожевільніші зачіски (з фото!) на День всіх закоханих.
Якщо ви шукаєте якийсь інший спосіб здивувати свого партнера, пропонуємо вам почитати, як провести День всіх закоханих романтикам, екстремалам, шопоголікам і всім-всім-всім.
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1. Сердечко на голові
2. Коса "Романтичний броненосець"
3. Товста коса у "корсеті"
4. Таємнича жриця
5. Фатальна жінка з яблучком
6. Зачіска-рибка
7. Жінка-алхімік
8. Можна додати ще більше креативу!
9. Привіт з 2000-х
10. Натуральний капелюшок
А якщо ви все ще не вирішили, який манікюр зробити до Дня святого Валентина, цікаві ідеї з фото знайдете в нашій добірці.
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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