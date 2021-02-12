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Самые безумные прически на 14 февраля, чтобы поднять любимому настроение (фото)

Сегодня, 12:50

Вам очень понравятся эти креативные идеи

Как девушке поднять настроение любимому мужчине в День святого Валентина и не потратить на это все деньги мира? Конечно же, сделать смешную и оригинальную прическу в домашних условиях. Чтобы вы долго не искали подходящие варианты в интернете, мы любезно сделали это за вас.

Ниже – самые безумные прически (с фото!) на День всех влюбленных.

Если вы ищете какой-то другой способ удивить своего партнера, предлагаем вам почитать, как провести День всех влюбленных романтикам, экстремалам, шопоголикам и всем-всем-всем.

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Красивые прически на День святого Валентина: фото

1. Сердечко на голове

Фото: Reddit | Hair

2. Коса "Романтический броненосец"

Фото: Reddit | Hair

3. Толстая коса в "корсете"

Фото: Reddit | Hair

4. Таинственная жрица

Фото: Reddit | Hair

5. Роковая женщина с яблочком

Фото: Reddit | Hair

6. Прическа-рыбка

Фото: Reddit | Hair

7. Женщина-алхимик

Фото: Reddit | Hair

8. Можно добавит еще больше креатива!

Фото: Reddit | Hair

9. Привет из 2000-х

Фото: Reddit | Hair

10. Натуральная шляпка

Фото: Reddit | Hair

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А если вы все еще не решили, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, интересные идеи с фото найдете в нашей подборке.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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фото прическа День святого Валентина
Источник: Сегодня
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