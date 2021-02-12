7 причин ненавидіти День святого Валентина і все, що з ним пов'язано

Одні чекають не дочекаються 14 лютого, а інші намагаються викинути цей день зі свого життя

Так, зовсім скоро настане День святого Валентина. Це якраз те свято, коли любов просто витає у повітрі, переповняючи серця людей, і неможливо від неї врятуватися.

Одні чекають не дочекаються романтичного 14 лютого, а інші намагаються викинути цей день зі свого життя. Ми вирішили з'ясувати – чому?

Як виявилося, на це є вагомі причини.

До речі, якщо ви ще не вирішили, як провести День святого Валентина, то ми йдемо вам на допомогу – ось 14 креативних ідей для закоханих, як цікаво провести свято разом.

1. Космічні ціни

Напевно, ви помічали, що ціни на квіти і деякі ходові подарунки напередодні Дня святого Валентина різко починають зростати.

Вивчаючи цифри продажів цукерок, квітів і листівок, реалізованих напередодні 14 лютого, багато хто сходяться на тому, що День всіх закоханих – один геніальний маркетинговий трюк.

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Погодьтеся, бізнесу теж потрібно якось виживати. Ось він і виживає від Нового року, Різдва та інших зимових свят до Дня святого Валентина, 8 Березня і травневих свят.

2. 14 лютого – день розчарувань

Цього дня пари часто сваряться, хоча про це не прийнято говорити. Букет виявився занадто маленьким, подарунок – купленим за акцією, а ресторан – притоном для маргіналів.

Іноді, щоб порадувати кохану людину, достатньо приготувати смачну вечерю, прибрати у будинку, випрати речі або полагодити кухонну шафку, що уже роками скрипить. Зробіть це.

3. Неможливо зайти у соцмережі

14 лютого вони переповнені всім, крім здорового глузду. Одні діляться фотографіями вже згаданих вище букетів і подарунків, а також самим існуванням люблячої людини, інші – постять меми та намагаються всілякими способами висміяти перших.

4. Окупація салонів краси

Звичний графік стрижок та манікюру на початку лютого йде шкереберть. Записатися у салон краси або перукарню в цей час неможливо: вільних місць немає, а якщо є, то у дуже незручний час.

Багато хто з нас чомусь думає, що доглядати за собою потрібно тільки на свята. Не робіть так.

5. Ненормований робочий графік

Уявіть собі, що ваша дівчина чи хлопець – хірург. Так, людям потрібно робити операції навіть на свята. А ви ризикуєте провести День святого Валентина з пивом і піцою, всоте переглядаючи чергову серію "Друзів".

6. День святого Валентина нічого не змінює у житті

Після поетичного 14 лютого, як не дивно, настане дуже прозаїчне 15 лютого. Питання: чим цей день гірший? Чому не зізнатися у любові і не зробити подарунок коханій людині 16 лютого. Напевно, ми ніколи цього не дізнаємося.

7. Депресія для самотніх

Якщо у вас немає коханої людини, то прожити 14 лютого і не впасти у депресію – це цілий квест. Все-таки особисте життя на те й особисте, щоб не бути публічним.

Але деякі люди вважають, що вони просто зобов'язані розповісти історію своєї великої любові не зрозуміло кому й незрозуміло навіщо. Тримайте, будь ласка, себе у руках.

Нагадаємо, що робити 14 лютого, якщо ви без пари: п'ять ідей.

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