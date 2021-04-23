Як повернути свіжість потемнілим фруктам: 3 швидких способи
Допоможе мед або лимонний сік, або зовсім трохи солі
Фруктові салати та й просто нарізані фрукти часто втрачають свій презентабельний вигляд. Іншими словами – вони дуже швидко і невчасно темніють. Але на допомогу приходить народний досвід і лайфхаки. Ми вже розповідали, що робити з авокадо, щоб він довго не псувався, тепер дізнаємося, що робити, якщо нарізані фрукти потемніли.
Як повернути свіжість фруктів
Спосіб №1. Мед і вода
- Покладіть нарізані фрукти в миску.
- Змішайте 1 столову ложку меду і 1 склянку теплої води. Мед швидше розчиняється в теплій воді, ніж у холодній.
- Залийте фрукти розчином меду і води. Переконайтеся, що всі шматочки фруктів повністю покриті.
- Залиште на 30 секунд.
- Злийте розчин з меду і води. Тепер ваші фрукти матимуть яскравіший і свіжіший вигляд ще 8 годин.
Спосіб №2. Лимонний сік і вода
- Покладіть шматочки фруктів у миску.
- Змішайте 1 столову ложку лимонного соку і 1 склянку води. Якщо фруктів багато, то й інгредієнтів для розчину треба брати більше.
- Залийте фрукти так, щоб вони були повністю покриті розчином лимонного соку і води.
- Залиште на 5 хвилин.
- Злийте розчин. Тепер ваші фрукти матимуть яскравіший і свіжіший вигляд кілька годин.
Спосіб №3. Сіль і вода
- Покладіть шматочки фруктів у велику миску.
- Розчиніть половину чайної ложки солі в 4 склянках води. Краще брати морську сіль замість кухонної.
- Вилийте розчин солі та води на нарызаны фрукти. Переконайтеся, що вони повністю покриті водно-сольовим розчином.
- Залиште на 5 хвилин.
- Злийте розчин. Тепер ваші фрукти будуть свіжими ще кілька годин.
За матеріалами: Іol.co.za.
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