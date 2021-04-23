Як повернути свіжість потемнілим фруктам: 3 швидких способи

Допоможе мед або лимонний сік, або зовсім трохи солі

Фруктові салати та й просто нарізані фрукти часто втрачають свій презентабельний вигляд. Іншими словами – вони дуже швидко і невчасно темніють. Але на допомогу приходить народний досвід і лайфхаки. Ми вже розповідали, що робити з авокадо, щоб він довго не псувався, тепер дізнаємося, що робити, якщо нарізані фрукти потемніли.

Як повернути свіжість фруктів

Спосіб №1. Мед і вода

Покладіть нарізані фрукти в миску. Змішайте 1 столову ложку меду і 1 склянку теплої води. Мед швидше розчиняється в теплій воді, ніж у холодній. Залийте фрукти розчином меду і води. Переконайтеся, що всі шматочки фруктів повністю покриті. Залиште на 30 секунд. Злийте розчин з меду і води. Тепер ваші фрукти матимуть яскравіший і свіжіший вигляд ще 8 годин.

Спосіб №2. Лимонний сік і вода

Покладіть шматочки фруктів у миску. Змішайте 1 столову ложку лимонного соку і 1 склянку води. Якщо фруктів багато, то й інгредієнтів для розчину треба брати більше. Залийте фрукти так, щоб вони були повністю покриті розчином лимонного соку і води. Залиште на 5 хвилин. Злийте розчин. Тепер ваші фрукти матимуть яскравіший і свіжіший вигляд кілька годин.

Спосіб №3. Сіль і вода

Покладіть шматочки фруктів у велику миску. Розчиніть половину чайної ложки солі в 4 склянках води. Краще брати морську сіль замість кухонної. Вилийте розчин солі та води на нарызаны фрукти. Переконайтеся, що вони повністю покриті водно-сольовим розчином. Залиште на 5 хвилин. Злийте розчин. Тепер ваші фрукти будуть свіжими ще кілька годин.

За матеріалами: Іol.co.za.

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