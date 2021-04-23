Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як повернути свіжість потемнілим фруктам: 3 швидких способи

Сьогодні, 15:02

Допоможе мед або лимонний сік, або зовсім трохи солі

Фруктові салати та й просто нарізані фрукти часто втрачають свій презентабельний вигляд. Іншими словами – вони дуже швидко і невчасно темніють. Але на допомогу приходить народний досвід і лайфхаки. Ми вже розповідали, що робити з авокадо, щоб він довго не псувався, тепер дізнаємося, що робити, якщо нарізані фрукти потемніли.

Як повернути свіжість фруктів

Спосіб №1. Мед і вода

  1. Покладіть нарізані фрукти в миску.
  2. Змішайте 1 столову ложку меду і 1 склянку теплої води. Мед швидше розчиняється в теплій воді, ніж у холодній.
  3. Залийте фрукти розчином меду і води. Переконайтеся, що всі шматочки фруктів повністю покриті.
  4. Залиште на 30 секунд.
  5. Злийте розчин з меду і води. Тепер ваші фрукти матимуть яскравіший і свіжіший вигляд ще 8 годин.

Спосіб №2. Лимонний сік і вода

  1. Покладіть шматочки фруктів у миску.
  2. Змішайте 1 столову ложку лимонного соку і 1 склянку води. Якщо фруктів багато, то й інгредієнтів для розчину треба брати більше.
  3. Залийте фрукти так, щоб вони були повністю покриті розчином лимонного соку і води.
  4. Залиште на 5 хвилин.
  5. Злийте розчин. Тепер ваші фрукти матимуть яскравіший і свіжіший вигляд кілька годин.

Спосіб №3. Сіль і вода

  1. Покладіть шматочки фруктів у велику миску.
  2. Розчиніть половину чайної ложки солі в 4 склянках води. Краще брати морську сіль замість кухонної.
  3. Вилийте розчин солі та води на нарызаны фрукти. Переконайтеся, що вони повністю покриті водно-сольовим розчином.
  4. Залиште на 5 хвилин.
  5. Злийте розчин. Тепер ваші фрукти будуть свіжими ще кілька годин.

За матеріалами: Іol.co.za.

Тут дізнаєтеся, як надовго зберегти зелень свіжою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Їжа і цвіль: що можна їсти, а що треба терміново викинути Як правильно зберігати спеції, щоб вони зберігали свій смак і аромат Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак
фрукти свіжість лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини

Популярні статті

Сьогодні, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 14:14Зірково

Наталія Сумська не спілкується з рідною сестрою: Все життя Олі ми бачимо в Facebook

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти