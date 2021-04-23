Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вернуть свежесть потемневшим фруктам: 3 быстрых способа

Сегодня, 15:02

Поможет мед или лимонный сок, или совсем немного соли

Фруктовые салаты да и просто нарезанные фрукты часто теряют свой презентабельный вид. Другими словами – они очень быстро и не вовремя темнеют. Но на помощь приходит народный опыт и лайфхаки. Мы уже рассказывали, что делать с авокадо, чтобы он долго не портился, теперь узнаем, что делать, если нарезанные фрукты потемнели.

Как вернуть свежесть фруктам

Способ №1. Мед и вода

  1. Положите нарезанные фрукты в миску.
  2. Смешайте 1 столовую ложку меда и 1 стакан чуть теплой воды. Мед быстрее растворяется в теплой воде, чем в холодной.
  3. Залейте фрукты раствором меда и воды. Убедитесь, что все фрукты полностью покрыты.
  4. Оставьте на 30 секунд.
  5. Слейте раствор из меда и воды. Теперь фрукты будут выглядеть яркими и свежими в течение 8 часов.

Способ №2. Лимонный сок и вода

  1. Положите кусочки фруктов в миску.
  2. Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 1 стакан воды. Если фруктов много, то и ингредиентов для раствора нужно брать больше.
  3. Залейте фрукты так, чтобы они были полностью покрыты раствором лимонного сока и воды.
  4. Оставьте на 5 минут.
  5. Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут выглядеть свежими на несколько часов.

Способ №3. Соль и вода

  1. Положите кусочки фруктов в большую миску.
  2. Растворите половину чайной ложки соли в 4 стаканах воды. Лучше брать морскую соль вместо поваренной.
  3. Вылейте раствор соли и воды в миску с фруктами. Убедитесь, что они полностью покрыты водно-солевым раствором.
  4. Оставьте на 5 минут.
  5. Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут свежими еще несколько часов.

По материалам: Іol.co.za.

Здесь узнаете, как надолго сохранить зелень свежей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить Как правильно хранить специи, чтобы они сохраняли свой вкус и аромат Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус
фрукты свежесть лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Популярные статьи

Сегодня, 12:21Звездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

Сегодня, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 15:04Вкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

Вчера, 14:14Звездно

Наталья Сумская не общается с родной сестрой: Всю жизнь Оли мы видим в Facebook

Вчера, 11:15Звездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

Вчера, 10:09Звездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

21 апреляВкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

21 апреляЗвездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреляЗвездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

21 апреляЗвездно

Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреляEvents

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

21 апреляВкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

21 апреляМодно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляЗвездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

20 апреляВкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять