Как вернуть свежесть потемневшим фруктам: 3 быстрых способа

Поможет мед или лимонный сок, или совсем немного соли

Фруктовые салаты да и просто нарезанные фрукты часто теряют свой презентабельный вид. Другими словами – они очень быстро и не вовремя темнеют. Но на помощь приходит народный опыт и лайфхаки. Мы уже рассказывали, что делать с авокадо, чтобы он долго не портился, теперь узнаем, что делать, если нарезанные фрукты потемнели.

Как вернуть свежесть фруктам

Способ №1. Мед и вода

Положите нарезанные фрукты в миску. Смешайте 1 столовую ложку меда и 1 стакан чуть теплой воды. Мед быстрее растворяется в теплой воде, чем в холодной. Залейте фрукты раствором меда и воды. Убедитесь, что все фрукты полностью покрыты. Оставьте на 30 секунд. Слейте раствор из меда и воды. Теперь фрукты будут выглядеть яркими и свежими в течение 8 часов.

Способ №2. Лимонный сок и вода

Положите кусочки фруктов в миску. Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 1 стакан воды. Если фруктов много, то и ингредиентов для раствора нужно брать больше. Залейте фрукты так, чтобы они были полностью покрыты раствором лимонного сока и воды. Оставьте на 5 минут. Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут выглядеть свежими на несколько часов.

Способ №3. Соль и вода

Положите кусочки фруктов в большую миску. Растворите половину чайной ложки соли в 4 стаканах воды. Лучше брать морскую соль вместо поваренной. Вылейте раствор соли и воды в миску с фруктами. Убедитесь, что они полностью покрыты водно-солевым раствором. Оставьте на 5 минут. Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут свежими еще несколько часов.

По материалам: Іol.co.za.

Здесь узнаете, как надолго сохранить зелень свежей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться