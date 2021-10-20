10 тысяч шагов и 2 литра воды: помогут ли они быть здоровыми (видео)

Для того, чтобы укрепить организм, достаточно гулять по 20 минут в день. Вода и полноценный сон тоже важны, в каком именно количестве – смотрите в сюжете

Оказывается, 10 тысяч шагов в день – это не магическая формула здоровья, а успешный маркетинговый ход. Так ли это на самом деле, откуда взялись эти тысячи шагов, как правильно спать и пить воду – разбиралась Виктория Дмитренко.

Почему именно 10 тысяч шагов нам нужны?

Все началось в Японии, 60-х годах – когда там готовились к Олимпиаде, всех охватила спортивная лихорадка. На этой волне одна фирма создала прибор, а именно – шагомер, который в переводе означает "10 тысяч шагов". Этот норматив, говорят эксперты, не стоит воспринимать буквально.

Реклама

Чтобы быть здоровым, достаточно гулять не менее 20-ти минут, а шаги засекать не обязательно / Фото: freepik.com

На самом деле, как отмечает семейный врач Наталья Коломай, даже 20-ти минутная прогулка укрепит ваш организм. Эти шаги, это количество шагов важны тем, что уменьшают риски развития ожирения, снижают риск сахарного диабета. Поэтому важно много ходить, а еще достаточно спать и пить жидкость.

Сколько нужно спать и пить воды в день?

Многие ученые сходятся во мнении, что сон должен длиться не менее восьми часов, а утро следует начинать со стакана воды – чтобы запустить организм. Но вот те же два литра, о которых пишут везде, лучше считать индивидуально. А именно – 1 миллилитр на каждую потребленную калорию. И не глотайте всю норму воды за раз.

Реклама

Николай Мерзлый, врач-реабилитолог сам вывел ​формулу потребления воды: самое лучшее, пить по 150 миллилитров каждый час. Тогда организм равномерно насыщается водой и все железы, клетки получают эту жидкость постепенно. Итак, питьевой режим, сон и прогулки: спортзал не заменит хождение пешком.

Можно ли заменить прогулки спортзалом?

Важный совет: тренировка в спортзале не заменит 10-ти тысяч шагов. Это, уверяет фитнес-тренер Ярослав, совершенно разные вещи. Прогулка – это прежде всего гимнастика-релакс для всех органов, а задача тренировок –интенсивно развивать свое тело и мышцы.

Реклама

Но альтернатива шагам есть: фитнесс-тренер советует прыгать на скакалке. Можно выполнить 100 прыжков и сделать комфортный отдых от 30-ти секунд перед тем, как сделать следующие 100 прыжков.

Также мы писали, можно ли похудеть, если ходить по лестнице.