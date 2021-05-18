Похудеть, подтянуть ягодицы и ноги помогут… ступеньки

Существует ли простой способ привести в форму мышцы ног, ягодицы и сбросить лишние килограммы? Да, нужно чаще ходить по ступеням, советует физический терапевт

Ходить вверх по ступеням полезно: можно похудеть и подкачать мышцы Фото: unsplash.com

Как похудеть или оставаться в форме, когда нет времени на спортзал, да и абонементы "кусаются" в цене? Ответ – используйте подручные средства, которые вам не будут стоить ничего. Если начать чаще подниматься по ступеням, то можно не только похудеть, но и возможно дошагать до фигуры своей мечты. Правда ли это и как правильно ходить по ступеням – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский Фото: пресс-служба

Помните, какой популярности в своем время достигла степ-аэробика, когда вокруг одной ступени развилась целая фитнес-индустрия? Смысл в том, что в этой активности упражнения выполняются при помощи степ-платформы, специального возвышения, на которое человек поднимается и с которого опускается. Эта мода заинтересовала даже исследователей, одни из них выяснили, что с помощью таких шагов можно не только привести тело в порядок, но и снизить свой гнев, преодолеть депрессию. Ступеньки, которые есть в каждом доме – тоже хорошая альтернатива, к тому же бесплатная.

И чем же поможет ходьба по ступенькам?

Если ходить по ступеням, то можно быстрее похудеть – ведь при такой нагрузке вы сожжете больше калорий, чем при обычной ходьбе. Если еще правильно питаться и разработать индивидуальную схему занятий (а в этом поможет специалист), то сброс лишних кило пойдет быстрее.

Также ходьба по ступеням поможет привести в порядок тонус мышц на ногах, подтянуть ягодицы и бедра. Потому что мышцы ног, бедер и ягодиц активно задействованы при ходьбе по ступенькам: достаточно 15 минут приседаний и передвижения по ступеням. И результат не заставит себя долго ждать, только тренировки должны быть комплексными и регулярными.

А правда, что ходить по ступеням лучше, чем бегать?

Вопрос индивидуальный, поскольку следует учесть биомеханику стоп, коленей, их состояние, были или не были получены травмы.

Безопаснее, чем бег, может быть спокойный подъем, без прыжков, быстрого бега по ступеням – опять же важно знать и понимать свои особенности здоровья.

А как правильно ходить по ступеням и кому это опасно?

Если вы поднимаетесь или спускаетесь по ступеням, и это взывает боль в стопах или коленях – не тяните с визитом к врачу и не нагружайтесь. Но даже здоровому человеку полезнее именно подъем вверх по ступеням, а не спуск. Поскольку при подъеме вы вынуждены двигаться не линейно, против гравитации и так вы тратите на 50% больше энергии, перенося вес тела с каждым шагом.

По ступеням полезнее размеренно подниматься, а не бегать Фото: unsplash.com

Коленный сустав тоже более стабилен при подъеме по ступенькам, это обуславливается напряжением передней и задней групп мышц бедра. Во любом случае, чтобы составить индивидуальный график тренировок, нужен специалист.

Напомним, что ранее мы писали о том, как похудеть без спортзала.

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