Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Похудеть, подтянуть ягодицы и ноги помогут… ступеньки

Сегодня, 08:00

Существует ли простой способ привести в форму мышцы ног, ягодицы и сбросить лишние килограммы? Да, нужно чаще ходить по ступеням, советует физический терапевт

Ходить вверх по ступеням полезно: можно похудеть и подкачать мышцы
Ходить вверх по ступеням полезно: можно похудеть и подкачать мышцы
Фото: unsplash.com

Как похудеть или оставаться в форме, когда нет времени на спортзал, да и абонементы "кусаются" в цене? Ответ – используйте подручные средства, которые вам не будут стоить ничего. Если начать чаще подниматься по ступеням, то можно не только похудеть, но и возможно дошагать до фигуры своей мечты. Правда ли это и как правильно ходить по ступеням – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский
Фото: пресс-служба

Помните, какой популярности в своем время достигла степ-аэробика, когда вокруг одной ступени развилась целая фитнес-индустрия? Смысл в том, что в этой активности упражнения выполняются при помощи степ-платформы, специального возвышения, на которое человек поднимается и с которого опускается. Эта мода заинтересовала даже исследователей, одни из них выяснили, что с помощью таких шагов можно не только привести тело в порядок, но и снизить свой гнев, преодолеть депрессию. Ступеньки, которые есть в каждом доме – тоже хорошая альтернатива, к тому же бесплатная.

И чем же поможет ходьба по ступенькам?

Если ходить по ступеням, то можно быстрее похудеть – ведь при такой нагрузке вы сожжете больше калорий, чем при обычной ходьбе. Если еще правильно питаться и разработать индивидуальную схему занятий (а в этом поможет специалист), то сброс лишних кило пойдет быстрее.

Читайте также:
Психология стройности: как настроить свой разум на похудение

Также ходьба по ступеням поможет привести в порядок тонус мышц на ногах, подтянуть ягодицы и бедра. Потому что мышцы ног, бедер и ягодиц активно задействованы при ходьбе по ступенькам: достаточно 15 минут приседаний и передвижения по ступеням. И результат не заставит себя долго ждать, только тренировки должны быть комплексными и регулярными.

А правда, что ходить по ступеням лучше, чем бегать?

Вопрос индивидуальный, поскольку следует учесть биомеханику стоп, коленей, их состояние, были или не были получены травмы.

Безопаснее, чем бег, может быть спокойный подъем, без прыжков, быстрого бега по ступеням – опять же важно знать и понимать свои особенности здоровья.

А как правильно ходить по ступеням и кому это опасно?

Если вы поднимаетесь или спускаетесь по ступеням, и это взывает боль в стопах или коленях – не тяните с визитом к врачу и не нагружайтесь. Но даже здоровому человеку полезнее именно подъем вверх по ступеням, а не спуск. Поскольку при подъеме вы вынуждены двигаться не линейно, против гравитации и так вы тратите на 50% больше энергии, перенося вес тела с каждым шагом.

По ступеням полезнее размеренно подниматься, а не бегать
По ступеням полезнее размеренно подниматься, а не бегать
Фото: unsplash.com

Коленный сустав тоже более стабилен при подъеме по ступенькам, это обуславливается напряжением передней и задней групп мышц бедра. Во любом случае, чтобы составить индивидуальный график тренировок, нужен специалист.

Напомним, что ранее мы писали о том, как похудеть без спортзала.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на самые популярные праздники мая.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Можно ли похудеть, гуляя с палками: чем и кому полезна скандинавская ходьба Как понять, что пора худеть и зачем Спортзал, интервальное голодание, смузи - как звезды худеют к лету Почему так сложно начать худеть и какие продукты в этом помогут Как худеть быстрее? Попробуйте калорийный завтрак
похудение ягодицы ступеньки ходьба
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Популярные статьи

Вчера, 20:57Звездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

Вчера, 17:11Звездно

От Пономарева до Go_A: все представители Украины на Евровидении

Вчера, 16:15Звездно

Экс-солистка ВИА Гры обвинила Меладзе в харассменте: Целовать не лез, схватил за бедро

Вчера, 15:16Звездно

Самые неординарные участники Евровидения за всю историю

Вчера, 14:59Фаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 14:40Звездно

Больше не грустит: Алина Гросу появилась на светском ивенте с новым бойфрендом

Вчера, 13:43Звездно

Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

Вчера, 07:30Вкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

16 маяЗвездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

16 маяМодно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Дан Балан рассказал правду о своем романе с Тиной Кароль
Дан Балан рассказал правду о своем романе с Тиной Кароль
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять