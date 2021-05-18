Похудеть, подтянуть ягодицы и ноги помогут… ступеньки
Существует ли простой способ привести в форму мышцы ног, ягодицы и сбросить лишние килограммы? Да, нужно чаще ходить по ступеням, советует физический терапевт
Как похудеть или оставаться в форме, когда нет времени на спортзал, да и абонементы "кусаются" в цене? Ответ – используйте подручные средства, которые вам не будут стоить ничего. Если начать чаще подниматься по ступеням, то можно не только похудеть, но и возможно дошагать до фигуры своей мечты. Правда ли это и как правильно ходить по ступеням – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.
Помните, какой популярности в своем время достигла степ-аэробика, когда вокруг одной ступени развилась целая фитнес-индустрия? Смысл в том, что в этой активности упражнения выполняются при помощи степ-платформы, специального возвышения, на которое человек поднимается и с которого опускается. Эта мода заинтересовала даже исследователей, одни из них выяснили, что с помощью таких шагов можно не только привести тело в порядок, но и снизить свой гнев, преодолеть депрессию. Ступеньки, которые есть в каждом доме – тоже хорошая альтернатива, к тому же бесплатная.
Если ходить по ступеням, то можно быстрее похудеть – ведь при такой нагрузке вы сожжете больше калорий, чем при обычной ходьбе. Если еще правильно питаться и разработать индивидуальную схему занятий (а в этом поможет специалист), то сброс лишних кило пойдет быстрее.
Также ходьба по ступеням поможет привести в порядок тонус мышц на ногах, подтянуть ягодицы и бедра. Потому что мышцы ног, бедер и ягодиц активно задействованы при ходьбе по ступенькам: достаточно 15 минут приседаний и передвижения по ступеням. И результат не заставит себя долго ждать, только тренировки должны быть комплексными и регулярными.
Вопрос индивидуальный, поскольку следует учесть биомеханику стоп, коленей, их состояние, были или не были получены травмы.
Если вы поднимаетесь или спускаетесь по ступеням, и это взывает боль в стопах или коленях – не тяните с визитом к врачу и не нагружайтесь. Но даже здоровому человеку полезнее именно подъем вверх по ступеням, а не спуск. Поскольку при подъеме вы вынуждены двигаться не линейно, против гравитации и так вы тратите на 50% больше энергии, перенося вес тела с каждым шагом.
Коленный сустав тоже более стабилен при подъеме по ступенькам, это обуславливается напряжением передней и задней групп мышц бедра. Во любом случае, чтобы составить индивидуальный график тренировок, нужен специалист.
Напомним, что ранее мы писали о том, как похудеть без спортзала.
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