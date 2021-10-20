Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Поради лікаря Комаровського 👑 Міс Україна-2021

Геловін 2021

Модні ботфорти

Чітміл

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

10 тисяч кроків і 2 літри води: чи допоможуть вони бути здоровими (відео)

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 жовтня, 18:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для того, щоб зміцнити організм, достатньо гуляти 20 хвилин на день. Вода і повноцінний сон теж важливі, в якій саме кількості – дивіться в сюжеті

виявляється, 10 тисяч кроків в день – це не магічна формула здоров'я, а успішний маркетинговий хід. Чи так це насправді, звідки взялися ці тисячі кроків, як правильно спати і пити воду – розбиралася Вікторія Дмитренко.

Чому саме 10 тисяч кроків нам потрібні?

Все почалося в Японії, 60-х роках – коли там готувалися до Олімпіади, всіх охопила спортивна лихоманка. На цій хвилі одна фірма створила прилад, а саме – крокомір, який в перекладі означає "10 тисяч кроків". Цей норматив, кажуть експерти, не варто сприймати буквально.

Реклама

Щоб бути здоровим, достатньо гуляти не менше 20-ти хвилин, а кроки засікати не обов'язково
Щоб бути здоровим, достатньо гуляти не менше 20-ти хвилин, а кроки засікати не обов'язково / Фото: freepik.com

Насправді, як зазначає сімейний лікар Наталя Коломана , навіть 20-ти хвилинна прогулянка зміцнить ваш організм. Ці кроки важливі тим, що зменшують ризики розвитку ожиріння, знижують ризик цукрового діабету. Тому важливо багато ходити, а ще досатньо спати і пити рідину.

Скільки потрібно спати і пити води в день?

Багато вчених сходяться на думці, що сон повинен тривати не менше восьми годин, а ранок слід починати зі склянки води – щоб запустити організм. Але ось ті ж два літри, про яких пишуть скрізь, краще вважати індивідуально. А саме – 1 мілілітр на кожну спожиту калорію. І не ковтайте всю норму води за раз.

Реклама

Читайте також:

Микола Мерзлий, лікар-реабілітолог сам вивів формулу споживання води: найкраще, пити по 150 мілілітрів щогодини. Тоді організм рівномірно насичується водою і все залози, клітини отримують цю рідину поступово. Отже, питний режим, сон і прогулянки: спортзал не замінить ходіння пішки.

Чи можна замінити прогулянки спортзалом?

Важлива рада: тренування в спортзалі не замінить 10-ти тисяч кроків. Це, запевняє фітнес-тренер Ярослав, зовсім різні речі. Прогулянка – це перш за все гімнастика-релакс для всіх органів, а завдання тренувань – розвивати своє тіло і м'язи.

Реклама

Читайте також:

Але альтернатива крокам є: фітнес-тренер радить стрибати на скакалці. Можна виконати 100 стрибків і зробити комфортний відпочинок від 30-ти секунд перед тим, як зробити наступні 100 стрибків.

Також ми писали, чи можна схуднути, якщо ходити по сходах.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Навчитися справлятися зі стресом
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як приготувати лимонне печиво
Хакнути
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Особистий досвід
Чи варто їхати до Рахова
Чесний відгук
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 24 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти