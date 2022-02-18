И Ким там была! 5 отелей мира, где мечтает проснутся каждая женщина 8 Марта

Вместо телевизора – картины Пабло Пикассо, а среди гостей – Анна Винтур, Ким Кардашьян и другая элита, которая без охраны на улицу не выходит

Международный день женщин празднуют 8 марта. Мужчины в поисках именно того подарка на праздник еще с февраля. Безусловно, лучший презент для нее – это путешествие, которое подарит новые эмоции. "Сегодня" расскажут о 5 фешенебельных отелях мира, где релакс удастся. Если планируете остаться на праздник в Киеве, читайте подборку 5 заведениях для романтического ужина.

5* отель The Plaza в Нью-Йорке

Кто же откажется от отдыха в знаменитой гостинице The Plaza в Нью-Йорке? Здесь снимали сцены из фильма "Один дома", "Завтрак у Тиффани", "Великий Гэтсби", "8 подруг Оушена" и другие ленты. Когда речь идет о Нью-Йорке, то первая ассоциация туристов с гостиницей The Plaza, которая открылась в 1907 году.

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Не только интерьер номеров и история отеля впечатляют. Но и индивидуальный подход к гостям. Персонал следит за социальными сетями и учитывает особенности страны каждого. Надо же угодить на все 100%! К примеру, туристам из арабских стран приносят финики в номер и другие сладости. Американцам пополняют мини-бар, чтобы в холодильнике всегда была "Кока-Кола".

Мы проверили актуальные цены на свободные номера в отеле на сайте Booking. 8 марта есть возможность жить в самом дешевом номере Делюкс площадью 51 м² с кроватью king-size. Цена в сутки – 33 433 гривен. В сравнении с другими номерами отеля – это скромное предложение.

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Самый дорогой номер на праздник – люкс Карнеги площадью 93 м² и видом из окна на Центральный парк. Цена в сутки – 62 191 гривен. В распоряжении гостей одна спальня, гостиная и две ванные комнаты. Но завтрак бесплатно вам не предложат. Словом, турист платит чуть ли не состояние и все из-за легендарного вида из окна.

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5* отель Martinez в Каннах

Самый известный отель Канн – Martinez. И не только из-за его расположения на набережной Круазет, внесенной в реестр культурного наследия Франции. Во время Каннского кинофестиваля многие звезды заселяются именно здесь. Среди них актеры Брюс Уиллис, Ева Лонгория и другие знаменитости, засекречивающие свое пребывание в отеле.

Звезда среди вариантов проживания – люксовый пентхаус, где сутки стоят 53 тыс. долларов. Его площадь 1670 м², а вместо рандомных картин висят произведения Пабло Пикассо и Анри Матисса. Удивлены? Его считают одним из самых больших люксовых пентхаусов Европы, поэтому вопрос "Почему так дорого?" – неуместны.

Отель переполнен активностями и услугами, которые любят миллиардеры. Традиционно гости Martinez начинают свое утро в ресторане при отеле La Palme d'Or, у которого две звезды Мишлен.

Мы проверили актуальные цены на свободные номера в отеле на сайте Booking. 8 марта турист может заселиться в самый дешевый номер площадью 31 м², где есть спальня с кроватью размера king-size и ванной комнатой из мрамора. Пейзажа из окна на море не будет – туристам придется наслаждаться видом на город. Цена в сутки – 7 940 гривен.

Самый дорогой свободный номер – люкс "Престиж" площадью 110 м² с видом на море. В распоряжении гостей столовая, спальная, гостиная и ванная. Цена в сутки – 34 497 гривен.

5* отель President Wilson в Женеве

Звезда среди отелей Швейцарии – Hotel President Wilson с видом на Альпы и Женевское озеро. Шума в Сети наделал президентский пентхаус гостиницы, где сутки проживания стоят 80 тыс. долларов . Пентхаус площадью 1680 м² занимает весь 8 этаж отеля, поэтому гостям есть где разгуляться на всю сумму. Косметика Hermès, пуленепробиваемые окна, настоящий мрамор и другие "плюшки" – одни из преимуществ предложения.

Мы проверили актуальные цены на свободные номера в отеле на сайте Booking. Самый дешевый вариант проживания в отеле на 8 марта – улучшенный двухместный номер с 2 односпальными кроватями и видом на город площадью 35 м². Цена в сутки – 15 397 гривен.

Самое дорогое предложение – люкс Crown площадью 130 м² с 1 двуспальной кроватью размера king-size и видом на озеро. Цена за сутки проживания – 169 372 гривен.

5* отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае

Отель Burj Al Arab Jumeirah видели все, кто посетил Дубай. Он высотой 321 метр и построенный на искусственном острове посреди воды .

Мы проверили актуальные цены на свободные номера в отеле на сайте Booking. Самый дешевый вариант проживания в отеле на 8 марта – двухуровневый люкс Sky Marina площадью 170 м². Сутки стоят 65 567 гривен. Завтрак входит в стоимость.

За самый дорогой актуальный двухуровневый дипломатический люкс с 3 спальнями 8 марта заплатите 285 407 гривен. Гость за эти средства получает хоромы площадью 670 м², где есть кухня, бассейн, гидромассажная ванна, три спальни и три гостиные. Не обойдется без услуги дворецкого мирового класса и косметических средств Hermès.

Постоянные посетители привыкли, что отельный транспорт, который довезет из аэропорта – авто Rolls-Royces или вертолет, а капучино перед заселением – с позолоченной пенкой. Каждый мечтает проснуться в самом дорогом люксе отеля, который стоит примерно 28 тыс. долларов в сутки. Он декорирован 22-каратным золотом, так что цена соответствующая.

5* отель The Mark в Нью-Йорке

Если мечтаете отпраздновать 8 Марта как звезда – бронируйте номер в премиальном отеле Нью-Йорка The Mark. Он расположен на Верхнем Ист-Сайде. Среди элиты, которую видели в стенах отеля – главная редактор американского Vogue Анна Винтур , американский модельер Марк Джейкобс, модель и бизнес-вумен Ким Кардашьян, американская актриса Опра Уинфри и другие.

Желаемый номер для брони всех – это пентхаус с террасой (с видом на Центральный парк), который занимает два этажа. Цена за ночь – примерно 64 тыс. долларов.

Мы проверили актуальные цены на свободные номера в отеле на сайте Booking. Самый дешевый номер Madison на 8 марта с двуспальной кроватью размера king-size арендуете за 30 458 гривен.

За самый дорогой номер Mark с 2 спальнями, где поместится до 5 человек, заплатите 146 056 гривен.

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