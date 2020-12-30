Считаем калории в меню на Новый год-2021: рецепты самых полезных блюд
Вкусные блюда для тех, кто любит вкусно поесть и чтобы было без вреда для фигуры
То, что мы едим в Новый год, не обязательно должно быть вредным. Например, в нашем любимом оливье может присутствовать домашний майонез, а это уже неплохо для фигуры. Или можно вписать в новогоднее меню максимально много вкусных и полезных блюд. Тогда не придется корить себя за безудержный аппетит и обвинять в переедании. Диетолог Лора Филиппова предлагает идеи праздничного стола.
Уникальность этого меню состоит в том, что в нем подсчитаны калории, которые содержаться в каждой блюде.
Помидоры, фаршированные гуакамоле с креветками (100 г – 75 кКал)
Ингредиенты
- 10-15 шт. – коктейльные помидоры (среднего размера)
- хвосты тигровых креветок (по количеству помидоров)
- 2-3 шт. – авокадо мягкий
- ок дольки лимона
- 1-2 зубчика – чеснок
- 1 ст. л – оливкового масла для жарки
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления
- У помытых помидоров срезаем верхушку, аккуратно вырезаем содержимое.
- Авокадо пюрируем и мелкими кусочками режем в пюре то, что вырезали из помидора. Солим и сбрызгиваем соком лимона, чтобы авокадо не потемнел.
- Фаршируем получившимся пюре помидоры.
- Хвосты креветок обжариваем на масле с чесноком 2-3 минуты.
- На каждый помидор сверху выкладываем креветку.
Оливье-лайт с красной рыбой (100 г – 115 кКал)
Ингредиенты
- 300 г – с/с красная рыба
- 1 – средняя морковь
- 2-3 – средние картофелины
- 15 шт. – яйца перепелиные, или 4 шт. – куриные
- 150-200 г – зеленый горошек замороженный
- 2-3 средних свежих огурца
- имбирь маринованный (2-3 листика)
- густая сметана 20%
- горчица ротиссер (можно и обычную)
- сухой имбирь, соль, перец
Способ приготовления
- Отвариваем овощи и отдельно яйца (2 минуты). Остужаем и чистим.
- Нарезаем рыбу и овощи одинаковыми кусочками, яйца – на четвертинки.
- Заливаем кипятком зеленый горошек, затем слить.
- Все ингредиенты смешиваем.
- Очень мелко режем маринованный имбирь и добавляем в салат.
- Заправляем сосусом и даем немного настояться.
Соус для заправки
Смешиваем сметану с горчицей в примерной пропорции 1:5 (пробуйте на вкус), добавляем сухой имбирь, соль и перец.
Запеченное бедро индейки с тыквой (100 г – 120 кКал)
Ингредиенты
- 800 г – мясо бедра индейка (без кости и без шкуры)
- 1000 г – тыква
- 120 г – сливочное масло
- 4 зубчика – чеснок
- 30 г – имбирь свежий
- 5 г – тимьян свежий
- перец, соль по вкусу
Способ приготовления
- Натрите мясо солью и перцем со всех сторон. Застелите пергаментом большую форму или противень. На пергамент положите тимьян и сверху индейку.
- Тыкву разрежьте, удалите семена и почистите. Нарежьте крупными кускам толщиной примерно 3 см. Посолите и поперчите тыкву, выложите вокруг индейки.
- Очистите и мелко нарежьте имбирь и чеснок. Сливочное масло растопить и взбить блендером с чесноком и имбирем до однородности
- Полейте соусом мясо и тыкву.
- Духовку разогрейте до 180 С. Запекайте 1 час (через минут 30-40 мясо и тыкву перевернуть).
- Подавать блюдо горячим.
Ризотто с сыром дор блю и грушей (100 г – 110 кКал)
Ингредиенты
- 150 г – рис арборио
- 2 сладкие груши (сорт конференц)
- 50 г – лук-порей
- 50 мл – белое сухое вино
- 1/2 ст. л – сливочное масло
- 70 г – сыр дор блю
- 500 мл – овощной бульон
- 20 г – петрушка
Способ приготовления
- У груши удалить серединку и нарезать небольшими ломтиками.
- Лук нашинковать.
- В сковороде с толстым дном разогреть масло, обжарить лук 2-3 мин, добавить ломтики одной груши, помешивая обжарить 2 мин.
- Всыпать промытый рис, перемешать, влить вино и выпарить его.
- Постепенно половник за половником добавлять бульон. Ризотто варим 18-20 мин, постоянно мешая и добавляя бульон.
- Сыр нарезать кусочками, добавить в ризотто, затем ломтики второй груши, через 2 мин добавить петрушку.
Панакота лайт (100 г – 108 кКал)
Ингредиенты
- 200 г – мягкого творога 5%
- 1 ст. л – агар-агар (в крайнем случае – желатин)
- 100 г – сливки 10 %
- 1 ст. л – сгущёнка
- 200 г – ягоды
Способ приготовления
- Блендером очень хорошо взбиваем творог до пастообразной консистенции.
- Добавляем сгущенку, 1 ст. л, взбиваем.
- потом добавляем сливки и взбиваем.
- Агар-агар растворяем в небольшом количестве теплой воды, добавляем в массу и снова взбиваем. Нужно получить консистенцию жидкой сметаны.
- На дно плоских креманок выкладываем ягоды (можно замороженные), сверху добавляем массу.
- Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.
Здесь найдете 10 новогодних блюд для вегетарианцев.
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