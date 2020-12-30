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Считаем калории в меню на Новый год-2021: рецепты самых полезных блюд

Сегодня, 14:20

Вкусные блюда для тех, кто любит вкусно поесть и чтобы было без вреда для фигуры

То, что мы едим в Новый год, не обязательно должно быть вредным. Например, в нашем любимом оливье может присутствовать домашний майонез, а это уже неплохо для фигуры. Или можно вписать в новогоднее меню максимально много вкусных и полезных блюд. Тогда не придется корить себя за безудержный аппетит и обвинять в переедании. Диетолог Лора Филиппова предлагает идеи праздничного стола.

Фото: диетолог Лора Филиппова

Уникальность этого меню состоит в том, что в нем подсчитаны калории, которые содержаться в каждой блюде.

Помидоры, фаршированные гуакамоле с креветками (100 г – 75 кКал)

Ингредиенты

  • 10-15 шт. – коктейльные помидоры (среднего размера)
  • хвосты тигровых креветок (по количеству помидоров)
  • 2-3 шт. – авокадо мягкий
  • ок дольки лимона
  • 1-2 зубчика – чеснок
  • 1 ст. л – оливкового масла для жарки
  • соль, специи по вкусу

Способ приготовления

  1. У помытых помидоров срезаем верхушку, аккуратно вырезаем содержимое.
  2. Авокадо пюрируем и мелкими кусочками режем в пюре то, что вырезали из помидора. Солим и сбрызгиваем соком лимона, чтобы авокадо не потемнел.
  3. Фаршируем получившимся пюре помидоры.
  4. Хвосты креветок обжариваем на масле с чесноком 2-3 минуты.
  5. На каждый помидор сверху выкладываем креветку.

Оливье-лайт с красной рыбой (100 г – 115 кКал)

Ингредиенты

  • 300 г – с/с красная рыба
  • 1 – средняя морковь
  • 2-3 – средние картофелины
  • 15 шт. – яйца перепелиные, или 4 шт. – куриные
  • 150-200 г – зеленый горошек замороженный
  • 2-3 средних свежих огурца
  • имбирь маринованный (2-3 листика)
  • густая сметана 20%
  • горчица ротиссер (можно и обычную)
  • сухой имбирь, соль, перец

Способ приготовления

  1. Отвариваем овощи и отдельно яйца (2 минуты). Остужаем и чистим.
  2. Нарезаем рыбу и овощи одинаковыми кусочками, яйца – на четвертинки.
  3. Заливаем кипятком зеленый горошек, затем слить.
  4. Все ингредиенты смешиваем.
  5. Очень мелко режем маринованный имбирь и добавляем в салат.
  6. Заправляем сосусом и даем немного настояться.

Соус для заправки

Смешиваем сметану с горчицей в примерной пропорции 1:5 (пробуйте на вкус), добавляем сухой имбирь, соль и перец.

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Запеченное бедро индейки с тыквой (100 г – 120 кКал)

Ингредиенты

  • 800 г – мясо бедра индейка (без кости и без шкуры)
  • 1000 г – тыква
  • 120 г – сливочное масло
  • 4 зубчика – чеснок
  • 30 г – имбирь свежий
  • 5 г – тимьян свежий
  • перец, соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Натрите мясо солью и перцем со всех сторон. Застелите пергаментом большую форму или противень. На пергамент положите тимьян и сверху индейку.
  2. Тыкву разрежьте, удалите семена и почистите. Нарежьте крупными кускам толщиной примерно 3 см. Посолите и поперчите тыкву, выложите вокруг индейки.
  3. Очистите и мелко нарежьте имбирь и чеснок. Сливочное масло растопить и взбить блендером с чесноком и имбирем до однородности
  4. Полейте соусом мясо и тыкву.
  5. Духовку разогрейте до 180 С. Запекайте 1 час (через минут 30-40 мясо и тыкву перевернуть).
  6. Подавать блюдо горячим.

Ризотто с сыром дор блю и грушей (100 г – 110 кКал)

Ингредиенты

  • 150 г – рис арборио
  • 2 сладкие груши (сорт конференц)
  • 50 г – лук-порей
  • 50 мл – белое сухое вино
  • 1/2 ст. л – сливочное масло
  • 70 г – сыр дор блю
  • 500 мл – овощной бульон
  • 20 г – петрушка

Способ приготовления

  1. У груши удалить серединку и нарезать небольшими ломтиками.
  2. Лук нашинковать.
  3. В сковороде с толстым дном разогреть масло, обжарить лук 2-3 мин, добавить ломтики одной груши, помешивая обжарить 2 мин.
  4. Всыпать промытый рис, перемешать, влить вино и выпарить его.
  5. Постепенно половник за половником добавлять бульон. Ризотто варим 18-20 мин, постоянно мешая и добавляя бульон.
  6. Сыр нарезать кусочками, добавить в ризотто, затем ломтики второй груши, через 2 мин добавить петрушку.

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Панакота лайт (100 г – 108 кКал)

Ингредиенты

  • 200 г – мягкого творога 5%
  • 1 ст. л – агар-агар (в крайнем случае – желатин)
  • 100 г – сливки 10 %
  • 1 ст. л – сгущёнка
  • 200 г – ягоды

Способ приготовления

  1. Блендером очень хорошо взбиваем творог до пастообразной консистенции.
  2. Добавляем сгущенку, 1 ст. л, взбиваем.
  3. потом добавляем сливки и взбиваем.
  4. Агар-агар растворяем в небольшом количестве теплой воды, добавляем в массу и снова взбиваем. Нужно получить консистенцию жидкой сметаны.
  5. На дно плоских креманок выкладываем ягоды (можно замороженные), сверху добавляем массу.
  6. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.

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