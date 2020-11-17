Слоуфуд: философия медленной и полезной еды. Сможет ли она победить фастфуд?

Два мощнейших движения противостоят друг другу больше 30 лет. Выясним, у кого какие шансы

Есть медленно или быстро? Выбор, конечно, за нами. Но производители еды любят, чтоб мы ели с большой скоростью и чем больше, тем лучше. И многие из нас так любят. Поэтому и бежим сломя голову к фастфуду, ведь там все быстро, да и пройти мимо его запахов невозможно.

Как противовес этой гонке за гамбургерами-чизбургерами, вот уже тридцать с лишним лет, существует слоуфуд (медленная еда). Это не просто — есть медленно и размеренно. Это некая философия, когда еда доставляет истинное удовольствие, приносит реальную пользу для организма и даже помогает защищать окружающую среду.

И все эти тридцать с небольшим лет слоуфуд существует в противовес быстрой еде. Как бы старается доказать: что вот я, я же лучше, обратите внимание. А какие успехи? Давайте разбираться, есть ли шансы у медленной еды перед фастфудом.

Фото: Depositphotos

Как все начиналось

С демонстрации против Макдональдса. В Италии, в 1986 году. Человека по имени Карло Петрини очень задело, что в центре Рима планировался открыться ресторан всемирной сети быстрого питания. Это означало, что очень скоро фастфуд пустит корни, вытесняя аутентичные итальянские кафе. А вместе с ними — кулинарные традиции, которыми итальянцы оправдано гордятся.

Итак, прошла демонстрация, к которой присоединились сотни единомышленников. Через три года движение официально стало международным. Сегодня его поддерживают больше миллиона людей по всему миру. Среди них — фермеры, производители, шеф-повара. Количество приверженцев слоуфуда растет. Это организация существует и в Украине, первым послом движения у нас стала ресторатор Даша Малахова.

Но факт остается фактом — поклонников фастфуда на планете больше. Увеличить их количество "помогла" пандемия. И будет помогать еще какое-то время. Сегодня эксперты прогнозируют рост рынка фастфуда на 6% в ближайшие несколько лет.

И по иронии, ползущая красная улитка — символ слоуфуда — как бы сама предрекает свое будущее.

Фото: Instagram/slowfooduk

Именно под этим логотипом слоуфудовцы проводят свои мероприятия, именно эта наклейка висит на дверях кафе-ресторанов Европы, которые поддерживают эту философию потребления еды.

А философия состоит в том

…Что вы не только очень медленно едите. Вы смакуете каждым кусочком, палитрой запахов, красками еды. Но есть еще несколько правил, без которых слоуфудовец не слоуфудовец:

Готовить нужно из органических продуктов;

Тушить и запекать еду, не жарить;

Готовить нужно самим. Причем процесс должен приносить наслаждение, не быть обыденным;

Не нужно съедать все до последней крошки, вставать из-за стола нужно с легким чувством сытости;

Есть нужно в прекрасном настроении. Ни в коем случае не использовать еду как средство от стресса.

А что с фастфудом?

Фото: Instagram/fast_food_beast

С фастфудом проще: мы же все понимаем, из чего готовится подавляющая часть быстрой еды и что усиливает вкус и запах фастфуда. А еще мы помним, как пару дней тому назад буквально проглотили очередной бургер, почувствовав скорее насыщение, чем наслаждение.

Можно, конечно, говорить, что слоуфуд — это про гедонистов. Тех, кто никуда не спешит и может позволить себе дорогие продукты. Но есть же жизненно необходимые вещи.

Здоровье. С помощью слоуфуда

Фото: Instagram/satisfiedsnacks

Ведь когда вы едите медленно — вы быстрее насыщаетесь и не переедаете. Когда запекаете и едите много овощей — вы стройны и здоровы.

В этом плане фастфуд в глубоком нокдауне перед слоуфудом.

Как питаться и на что тратить свои деньги — дело каждого. Состояние здоровье, кстати, тоже личное дело. Но то, что с помощью этого движения планируют бороться с повальным ожирением взрослых и детей в Британии — это факт.

А если есть ближайшее свободное время, например, выходные, то можно испытать на себе все прелести слоуфуда: кто знает, может, и вы станете в ряды этого, во всех смыслах, правильного движения.

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