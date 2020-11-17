Слоуфуд: философия медленной и полезной еды. Сможет ли она победить фастфуд?
Два мощнейших движения противостоят друг другу больше 30 лет. Выясним, у кого какие шансы
Есть медленно или быстро? Выбор, конечно, за нами. Но производители еды любят, чтоб мы ели с большой скоростью и чем больше, тем лучше. И многие из нас так любят. Поэтому и бежим сломя голову к фастфуду, ведь там все быстро, да и пройти мимо его запахов невозможно.
Как противовес этой гонке за гамбургерами-чизбургерами, вот уже тридцать с лишним лет, существует слоуфуд (медленная еда). Это не просто — есть медленно и размеренно. Это некая философия, когда еда доставляет истинное удовольствие, приносит реальную пользу для организма и даже помогает защищать окружающую среду.
И все эти тридцать с небольшим лет слоуфуд существует в противовес быстрой еде. Как бы старается доказать: что вот я, я же лучше, обратите внимание. А какие успехи? Давайте разбираться, есть ли шансы у медленной еды перед фастфудом.
С демонстрации против Макдональдса. В Италии, в 1986 году. Человека по имени Карло Петрини очень задело, что в центре Рима планировался открыться ресторан всемирной сети быстрого питания. Это означало, что очень скоро фастфуд пустит корни, вытесняя аутентичные итальянские кафе. А вместе с ними — кулинарные традиции, которыми итальянцы оправдано гордятся.
Итак, прошла демонстрация, к которой присоединились сотни единомышленников. Через три года движение официально стало международным. Сегодня его поддерживают больше миллиона людей по всему миру. Среди них — фермеры, производители, шеф-повара. Количество приверженцев слоуфуда растет. Это организация существует и в Украине, первым послом движения у нас стала ресторатор Даша Малахова.
Но факт остается фактом — поклонников фастфуда на планете больше. Увеличить их количество "помогла" пандемия. И будет помогать еще какое-то время. Сегодня эксперты прогнозируют рост рынка фастфуда на 6% в ближайшие несколько лет.
И по иронии, ползущая красная улитка — символ слоуфуда — как бы сама предрекает свое будущее.
Именно под этим логотипом слоуфудовцы проводят свои мероприятия, именно эта наклейка висит на дверях кафе-ресторанов Европы, которые поддерживают эту философию потребления еды.
…Что вы не только очень медленно едите. Вы смакуете каждым кусочком, палитрой запахов, красками еды. Но есть еще несколько правил, без которых слоуфудовец не слоуфудовец:
- Готовить нужно из органических продуктов;
- Тушить и запекать еду, не жарить;
- Готовить нужно самим. Причем процесс должен приносить наслаждение, не быть обыденным;
- Не нужно съедать все до последней крошки, вставать из-за стола нужно с легким чувством сытости;
- Есть нужно в прекрасном настроении. Ни в коем случае не использовать еду как средство от стресса.
С фастфудом проще: мы же все понимаем, из чего готовится подавляющая часть быстрой еды и что усиливает вкус и запах фастфуда. А еще мы помним, как пару дней тому назад буквально проглотили очередной бургер, почувствовав скорее насыщение, чем наслаждение.
Можно, конечно, говорить, что слоуфуд — это про гедонистов. Тех, кто никуда не спешит и может позволить себе дорогие продукты. Но есть же жизненно необходимые вещи.
Ведь когда вы едите медленно — вы быстрее насыщаетесь и не переедаете. Когда запекаете и едите много овощей — вы стройны и здоровы.
В этом плане фастфуд в глубоком нокдауне перед слоуфудом.
Как питаться и на что тратить свои деньги — дело каждого. Состояние здоровье, кстати, тоже личное дело. Но то, что с помощью этого движения планируют бороться с повальным ожирением взрослых и детей в Британии — это факт.
А если есть ближайшее свободное время, например, выходные, то можно испытать на себе все прелести слоуфуда: кто знает, может, и вы станете в ряды этого, во всех смыслах, правильного движения.
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