Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд
Готовим быстрые и вкусные десерты
Приготовление всевозможных десертов – это не всегда затратно по времени. Даже известный баскский чизкейк, о котором мы писали раннее, только с виду сложен в выпекании. На самом деле, существует очень много вкусных домашних сладостей, которые готовятся быстро и легко. Быстрые десерты без выпечки пригодятся тем, у кого нет много времени на готовку. Существует довольно большое количество рецептов сладких блюд, которые можно сделать без лишних усилий. И это не только торты из готовых коржей, мороженое и фруктовые салаты со взбитыми сливками. Ниже найдете лучшие рецепты десертов на скорую руку.
Быстрый десерт из творога
Ингредиенты
- Печенье – 3-4 шт.
- Творог – 200 г
- Йогурт – 100 г
- Сахар по вкусу
- Гранола – 6 ст. л.
- Карамель – 4 ст. л.
- Орехи
- Шоколад
Способ приготовления
- Печенье измельчить в крошку.
- Для творожного крема соединить творог с йогуртом, добавить по вкусу сахар и взбить погружным блендером в однородную массу.
- В высокие бокалы положить слоями измельченное печенье, творожный крем, гранолу, оставшийся крем, карамельный соус.
- Украсить орехами и остатками крошки от печенья.
Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью
Ингредиенты
- Очищенные грецкие орехи – 300 г
- Сливочное масло – 300 г
- Мед – 300 г
- Сахар – 300 г
- Вафельные коржи – 5-6 шт.
- Какао-порошок – 3 ст. л.
Способ приготовления
- Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки.
- Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков.
- В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой.
- Влить мед и хорошо перемешать.
- Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать.
- В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня.
- Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев.
- Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель. Так же поступить с остальными коржами.
- Смазать бока торта остатками карамели.
Жареные бананы с мороженым
Ингредиенты
- Бананы – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Шоколад – по вкусу
- Ванильное мороженое – 1-2 шарика
Способ приготовления
- Банан очистить от кожуры.
- Разогреть сковороду со сливочным маслом и обжарить банан со всех сторон.
- Переложить на тарелку и разрезать пополам.
- Подавать десерт с растопленным шоколадом и шариком мороженого.
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Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера
Ингредиенты
- Маскарпоне – 250 г
- Сок 3-х апельсинов
- Лимончелло – 75 мл
- Обезжиренное молоко – 100 мл
- Половина лимона
- Сахарная пудра – 2 ст. л.
- Ванильный экстракт
- Печенье савоярди – 100 г
- Свежая малина
- Тертый черный шоколад
Способ приготовления
- Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем.
- Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта.
- Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона.
- Выложить крем сверху на печенье.
- Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.
Жареное мороженое в панировке
Ингредиенты
- Кукурузные хлопья – 165 г
- Сливочное масло – 1/2 стакана
- Молотая корица – 1/4 ч. л.
- Сливочное мороженое – 900 г
Способ приготовления
- Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите.
- Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки.
- Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь.
- Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут.
- Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть.
- Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки).
- Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая.
- Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.
Здесь найдете рецепт домашнего попкорна с карамелью.
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