Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Готовим быстрые и вкусные десерты

Приготовление всевозможных десертов – это не всегда затратно по времени. Даже известный баскский чизкейк, о котором мы писали раннее, только с виду сложен в выпекании. На самом деле, существует очень много вкусных домашних сладостей, которые готовятся быстро и легко. Быстрые десерты без выпечки пригодятся тем, у кого нет много времени на готовку. Существует довольно большое количество рецептов сладких блюд, которые можно сделать без лишних усилий. И это не только торты из готовых коржей, мороженое и фруктовые салаты со взбитыми сливками. Ниже найдете лучшие рецепты десертов на скорую руку.

Быстрый десерт из творога

Фото: instagram.com/zefiranet/

Ингредиенты

Печенье – 3-4 шт.

Творог – 200 г

Йогурт – 100 г

Сахар по вкусу

Гранола – 6 ст. л.

Карамель – 4 ст. л.

Орехи

Шоколад



Способ приготовления

Печенье измельчить в крошку. Для творожного крема соединить творог с йогуртом, добавить по вкусу сахар и взбить погружным блендером в однородную массу. В высокие бокалы положить слоями измельченное печенье, творожный крем, гранолу, оставшийся крем, карамельный соус. Украсить орехами и остатками крошки от печенья.

Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Вафельный торт Фото: freepik.com

Ингредиенты

Очищенные грецкие орехи – 300 г

Сливочное масло – 300 г

Мед – 300 г

Сахар – 300 г

Вафельные коржи – 5-6 шт.

Какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления

Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки. Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков. В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой. Влить мед и хорошо перемешать. Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать. В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня. Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев. Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель. Так же поступить с остальными коржами. Смазать бока торта остатками карамели.

Жареные бананы с мороженым

Жареные бананы с мороженым и шоколадным соусом Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Бананы – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Шоколад – по вкусу

Ванильное мороженое – 1-2 шарика

Способ приготовления

Банан очистить от кожуры. Разогреть сковороду со сливочным маслом и обжарить банан со всех сторон. Переложить на тарелку и разрезать пополам. Подавать десерт с растопленным шоколадом и шариком мороженого.

Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера

Трайфл с малиной Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Маскарпоне – 250 г

Сок 3-х апельсинов

Лимончелло – 75 мл

Обезжиренное молоко – 100 мл

Половина лимона

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Ванильный экстракт

Печенье савоярди – 100 г

Свежая малина

Тертый черный шоколад

Способ приготовления

Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем. Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта. Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона. Выложить крем сверху на печенье. Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.

Жареное мороженое в панировке

Жареное мороженое Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Кукурузные хлопья – 165 г

Сливочное масло – 1/2 стакана

Молотая корица – 1/4 ч. л.

Сливочное мороженое – 900 г

Способ приготовления

Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите. Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки. Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь. Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут. Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть. Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки). Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая. Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.

Здесь найдете рецепт домашнего попкорна с карамелью.

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