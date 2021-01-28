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Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Сегодня, 17:53

Готовим быстрые и вкусные десерты

Приготовление всевозможных десертов – это не всегда затратно по времени. Даже известный баскский чизкейк, о котором мы писали раннее, только с виду сложен в выпекании. На самом деле, существует очень много вкусных домашних сладостей, которые готовятся быстро и легко. Быстрые десерты без выпечки пригодятся тем, у кого нет много времени на готовку. Существует довольно большое количество рецептов сладких блюд, которые можно сделать без лишних усилий. И это не только торты из готовых коржей, мороженое и фруктовые салаты со взбитыми сливками. Ниже найдете лучшие рецепты десертов на скорую руку.

Быстрый десерт из творога

Фото: instagram.com/zefiranet/

Ингредиенты

  • Печенье – 3-4 шт.
  • Творог – 200 г
  • Йогурт – 100 г
  • Сахар по вкусу
  • Гранола – 6 ст. л.
  • Карамель – 4 ст. л.
  • Орехи
  • Шоколад


Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку.
  2. Для творожного крема соединить творог с йогуртом, добавить по вкусу сахар и взбить погружным блендером в однородную массу.
  3. В высокие бокалы положить слоями измельченное печенье, творожный крем, гранолу, оставшийся крем, карамельный соус.
  4. Украсить орехами и остатками крошки от печенья.

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Вафельный торт с орехами и шоколадной карамелью

Вафельный торт
Вафельный торт
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Очищенные грецкие орехи – 300 г
  • Сливочное масло – 300 г
  • Мед – 300 г
  • Сахар – 300 г
  • Вафельные коржи – 5-6 шт.
  • Какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Грецкие орехи порубить на мелкие кусочки.
  2. Просеять какао-порошок, чтобы не было комочков.
  3. В сотейник добавить нарезанное сливочное масло и сахар. Поставить на средний огонь и растопить, помешивая ложкой.
  4. Влить мед и хорошо перемешать.
  5. Всыпать просеянный какао-порошок и еще раз хорошо перемешать.
  6. В получившуюся шоколадную карамель добавить орехи и снова перемешать. Как только появятся пузырьки, сразу же снять с огня.
  7. Выложить на большую плоскую тарелку первый вафельный корж и большой ложкой намазать на него горячую шоколадную карамель, распределяя по всей поверхности до самых краев.
  8. Первый намазанный вафельный корж накрыть сверху вторым и слегка прижать его руками. На него тоже выложить шоколадную карамель. Так же поступить с остальными коржами.
  9. Смазать бока торта остатками карамели.

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Жареные бананы с мороженым

Жареные бананы с мороженым и шоколадным соусом
Жареные бананы с мороженым и шоколадным соусом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Бананы – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Шоколад – по вкусу
  • Ванильное мороженое – 1-2 шарика

Способ приготовления

  1. Банан очистить от кожуры.
  2. Разогреть сковороду со сливочным маслом и обжарить банан со всех сторон.
  3. Переложить на тарелку и разрезать пополам.
  4. Подавать десерт с растопленным шоколадом и шариком мороженого.

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Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера

Трайфл с малиной
Трайфл с малиной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Маскарпоне – 250 г
  • Сок 3-х апельсинов
  • Лимончелло – 75 мл
  • Обезжиренное молоко – 100 мл
  • Половина лимона
  • Сахарная пудра – 2 ст. л.
  • Ванильный экстракт
  • Печенье савоярди – 100 г
  • Свежая малина
  • Тертый черный шоколад

Способ приготовления

  1. Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем.
  2. Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта.
  3. Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона.
  4. Выложить крем сверху на печенье.
  5. Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.

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Жареное мороженое в панировке

Жареное мороженое
Жареное мороженое
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Кукурузные хлопья – 165 г
  • Сливочное масло – 1/2 стакана
  • Молотая корица – 1/4 ч. л.
  • Сливочное мороженое – 900 г

Способ приготовления

  1. Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите.
  2. Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки.
  3. Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь.
  4. Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут.
  5. Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть.
  6. Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки).
  7. Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая.
  8. Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.

Здесь найдете рецепт домашнего попкорна с карамелью.

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