12 овощных заготовок, которые вы с удовольствием съедите зимой

Это корейская закуска янним, ткемали из алычи. Салаты из баклажанов с болгарским перцем, риса и помидоров, кабачков с томатной пастой. Еще есть рецепт для перезревших огурцов в уксусно-сладком маринаде

Рецепты самых разных заготовок на зиму / Фото: instagram.com/alenayanina/

Кто постарался летом-осенью и сделал много заготовок, тому зимой будет вкусно. Это касается всего – от нескольких способов запастись базиликом до пряных и жгучих соусов. Ниже самые разные рецепты заготовок. Выбирайте – что вам по душе и воспроизводите. Зимой ваши близкие и родные вас обязательно отблагодарят.

Салат из баклажанов с болгарским перцем

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Салат из баклажанов с болгарским перцем / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Ингредиенты

Болгарский красный перец, баклажан, лук – по 10 шт.

Помидоры – 12 шт.

Растительное масло, соль

Способ приготовления

Погрузить в кипящую несоленую воду томаты, довести до кипения. Как только вода закипит, вынуть томаты на дуршлаг, остудить. Мелко нарезать овощи: баклажаны кольцами и полукольцами толщиной чуть более 1 см, лук – полукольцами толщиной 0,5 см, перец ломтиками, мелкие томаты пополам, крупные на 4 части, вырезая плодоножку. На дно кастрюли с толстыми стенками или дном налить 1 ст. л. растительного масла. Слоями выложить овощи: томаты, лук, перец, баклажаны. Слои лука и перца слегка присолить. На среднем огне, не помешивая, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить, пока овощи дадут сок. Недосоленный салат при хранении перекиснет и не будет вкусным. Баклажаны должны быть слегка недоваренными. В сухие подготовленные банки (лучше объемом до 1 л) разложить салат, закатать, укутать. При использовании салата можно добавить зелень, чеснок.

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Остро-сладкие помидоры на зиму

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Маринованные помидоры на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг небольших помидоров

4 ст. л. сахара

2 ч. л. соли

5–6 зубчиков чеснока

5 горошин черного перца

0,75 ч. л. лимонной кислоты

Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления

Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Острый перец на зиму по-грузински

Маринованный перец на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2,5 кг горького перца

много зелени сельдерея и петрушки

4-5 штук лаврового листа

150-170 г чеснока

250 мл растительного масла

3,5 ст. л. поваренной соли

3 ст. л. сахара

0,5 л столового уксуса

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Способ приготовления

Стручки острого перца помыть, затем надрезать их у основания, чтобы рассол быстро проник во все части. В большой кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль. В смесь добавить уксус, лавровый лист и довести все до кипения. Стручки перца следует опустить в кипящий маринад и кипятить в течение 6-8 минут, постоянно перемешивая и переворачивая. Это обеспечит равномерное приготовление и пропитку. Затем плоды выложить шумовкой в миску или сито и дать воде стечь. Добавить в горячий маринад мелко нарезанные петрушку, сельдерей и чеснок, довести до кипения. Залить закипевшим маринадом сложенный в большую миску перец. Наполнять тару следует до самых краев, чтобы не оставалось воздуха. Наверху следует положить гнет. Заготовка ставится в холодильник на сутки, после чего стручки раскладываются по баночкам и отправляются на хранение в темное прохладное место. Храниться перец может несколько месяцев.

Баклажаны в остром соусе на зиму

Баклажаны в остром соусе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5 кг баклажанов

1 кг 100 г красного болгарского перца

200 г чеснока

1 стручок острого перца

250 мл 9% уксуса

100 г (4 столовые ложки с горкой) сахара

80 г (4 столовые ложки без горки) соли

300 мл растительного масла

Способ приготовления

У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 градусов 25 минут. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Огурцы на зиму в горчице

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Огурцы на зиму в горчичном маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Огурцы свежие – 4 кг

Для маринада

Сахар – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Растительное масло – 1 стакан

Соль – 0, 25 стакана

Петрушка – 1 пучок

Сухая горчица – 1 ст. л.

Чеснок – 1 головка

Способ приготовления

Огурцы помойте и нарежьте кружочками. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения. Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.

Ткемали из алычи

Ткемали из алычи / Фото: instagram.com/recepti.alisha/

Ингредиенты

Алыча – 10 кг

Сахар – 1 кг

Чеснок – 400 г

Сушеная кинза – 3 ст. л

Сушеная мята – 2 ст. л.

Хмели-сунели – 3 ст. л.

Черный молотый перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Алычу помыть, выложить в кастрюлю, добавить немного воды, варить 20-30 минут до мягкости. Остудить, перетереть, чтобы убрать кожицу и косточки. Полученную смесь поставить на медленный огонь, добавить соль и сахар, в марлю свернуть мяту, положить кастрюлю и варить до загустения. Добавить специи, в конце – измельченный чеснок. Варить на медленном огне минут 10-15, залить в стерильные банки, закрыть крышками и укутать.

Огурцы в уксусно-сладком маринаде (для перезревших огурцов)

Огурцы на зиму / Фото: instagram.com/tortikotlilii/

Ингредиенты

2 кг огурцов

Для маринада

1,5 литра воды

250 г сахара

3 ст. л. соли

200 мл уксуса 9%



Способ приготовления

Подогреть воду, добавить соль, сахар и уксус. Как только закипить, добавить порезанные огурцы. Как только огурцы поменяют цвет, разложить в стерилизованные банки. Залить маринадом, в котором варились огурцы, и закатать.

Медовый перец на зиму

Перец в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Перец болгарский – 1 кг

Белый молодой лук – 1-2 шт.

Для маринада

Масло растительное – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Мед – 1 стакан

Перец душистый – 3 горошины

Перец черный – 3-5 горошин

Лист лавровый – 2 шт.

Способ приготовления

Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите. Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут. Разложите по банкам. Залейте маринадом.

Лечо с луком

Лечо с луком / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Ингредиенты

Помидоры – 1 кг

Уксус яблочный – 50 мл

Соль – 30 г

Лук – 370 г

Перец – 1 кг

Чеснок – 15 г

Масло оливковое – 100 г

Сахарозаменитель – по вкусу

Способ приготовления

Перец нарезать кубиками, лук – толстым полукольцами. Помидоры натереть на терке. Помидоры вскипятить в кастрюле, добавить соль, сахарозаменитель, масло и уксус. Дать закипеть и положить подготовленные перец, чеснок и лук. Довести до кипения и варить примерно 10-15 минут на среднем огне. Разложить по стерилизованным банкам, закатать, укутать.

Салат с рисом на зиму без уксуса

Салат из риса на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Помидоры – 3 кг

Лук – 1 кг

Перец – 1 кг

Морковь – 1 кг

Круглый рис – 200 г

Растительное масло – 0,5 л

Соль – 1 ст. л. без горки

Сахар – 1 ст. л. или по вкусу

Способ приготовления

Помидоры и морковь пропустить через мясорубку. Лук и перец мелко порезать. Рис хорошо промыть. В большую эмалированную посуду вылить растительное масло, положить соль и сахар. Затем выложить подготовленные овощи и рис. Довести все до кипения и варить в течение часа на слабом огне. Периодически помешивать, чтобы салат не пригорел. Готовый салат в горячем виде разложить по банкам.

Янним, корейская приправа

Корейская приправа / Фото: instagram.com/more_zakatok/

Ингредиенты

Чеснок – 1 кг

Перец острый – 600 г

Перец болгарский красный – 400 г

Соль – около 0,5 кг

Чеснок – 1 кг

Способ приготовления

Измельчить все ингредиенты на мясорубке, перемешать, добавить соль и снова перемешать. Разложить по стерилизованным банкам, закрутить. Важно: оставлять расстояние между приправой и крышкой, так как со временем будет выделяться сок.

Салат из кабачков с болгарским перцем и чесноком

Салат из кабачков на зиму / Фото: instagram.com/edaizdomapp/

Ингредиенты

Кабачки – 2 кг

Перец болгарский – 3-4 шт.

Чеснок – 20 г

Томатная паста – 300 г

Острый перец – 1 стручок

Вода – 0,7 литра

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 5 ст. л.

Растительное масло – 100 мл

Перец черный молотый – по вкусу

Уксус 70% – 1 ст. л

Способ приготовления

Кабачки натереть соломкой и выложить в глубокую кастрюлю. Из болгарского перца удалить семена и нарезать соломкой. Острый перец нарезать мелко вместе с семенами. Очищенный чеснок пропустить через пресс и добавьте все к кабачкам. В кастрюлю добавьте соль, сахар, черный перец и влить растительное масло. В воде развести томатную пасту и залить кабачки. Перемешать и варить до закипания на среднем огне. Убавить огонь до минимального и варить 35 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавить уксус и варить 5 минут. Разложить по чистым и сухим банкам, закатать. Хранить в прохладном месте.

Болгарский перец по-корейски

Болгарский перец по-корейски / Фото: instagram.com/solenie.vareniee/

Ингредиенты

Сладкий болгарский перец – 1,5 кг

Чеснок – 4 зуб.

Свежая зелень – небольшой пучок

Соль – 2 ч. .

Сахар – 4 ст. л.

Приправа для моркови по-корейски – 3 ч. л.

Уксус 9% ( можно заменить на яблочный или винный уксус) – 100 мл

Растительное масло – 100 мл

Острый перец – 1/2 шт.

Способ приготовления

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У сладкого перца отрезать плодоножку, удалить семена, затем нарезать полосками. Переложить в глубокую емкость. Свежую зелень мелко нарезать и отправить к перцу. Добавить 4 измельченных зубчика чеснока и нарезанный колечками острый перец. Добавить 4 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки соли, 3 ч. ложки приправы для моркови по-корейски, 100 мл растительного масла и 100 мл уксуса 9%. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 2 часа. Каждые полчаса перемешивать, чтобы перец равномерно замариновался. Разложить перец по чистым и сухим банкам, плотно набивая его. Равномерно разлить оставшийся маринад по банкам. На дно глубокой кастрюли постелить полотенце и установить банки, накрытые крышками. Влить теплую воду до плечиков банок, поставить на огонь и с момента закипания стерилизовать 10 минут. Достать банки, закрутить. Хранится такая закуска при комнатной температуре.

Как замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них – смотрите в видео.

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