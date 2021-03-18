Как приготовить лучший соус для домашней пиццы – классический рецепт

Никогда не используйте для этого соуса томатную пасту

Пицца – самая популярная еда в мире. Существует множество ее разновидностей, в том числе и пицца, вернее, начинка, которая подходит к каждому знаку зодиака. Но начинка начинкой, а правильная пицца должна готовиться с правильным соусом. Для нас же важно получить максимально приближенную по вкусу к классической итальянской пиццу. В этом материале узнаем, из чего готовят томатный соус для пиццы в Италии, что в него категорически нельзя добавлять, ну и запишем его рецепт.

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Чего не должно быть в томатном соусе для пиццы?

Томатов низкого качества, то есть безвкусных, очень кислых, а также квашенных

Томатной пасты. Ее не должно быть в соусе для пиццы ни в каком виде

Сахар. Любые подсластители просто не нужны, если вы используете высококачественные томаты с прекрасным вкусом

"Итальянской приправы." Это неитальянское творение. Его просто нет в Италии, поэтому эти специи не входят ни в одно аутентичное итальянское блюдо, включая пиццу

Чесночный порошок или чесночная соль. Просто нет. И никакого лука

Что должно быть в правильном томатном соусе для пиццы?

Фото: instagram.com/tasty_sveta/

Согласно Associazione Verace Pizza Napoletana, которая стоит на страже неаполитанской пиццы и соуса к ней, хранит ее традиции, называет 6 ингредиентов, которые входят в состав соуса. И это:

Свежие томаты. Рекомендуют сорт "сливки" и черри

Качественное оливковое масло первого холодного отжима

Твердый сыр. Например, пармезан

Сушеный орегано

Свежий базилик. Допускается сушеный

Соль. Используйте морскую соль хорошего качества

Рецепт томатного соуса для пиццы

Фото: freepik.com

Ингредиенты

Помидоры – 400 г

Оливковое масло первого холодного отжима – 3 ст. л.

Морская соль – 1/2 ч. л.

Сушеный орегано – несколько щепоток

Свежий базилик – 3 листика

Чеснок – 1 зуб. (по желанию)

Способ приготовления

Измельчить томаты, можно порезать ножом. Добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Посолить. Соус готов. Такой соус можно хранить 2-3 дня в герметичной емкости в холодильнике.

По материалам: Сhristinascucina.com

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