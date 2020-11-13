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Високосный ли 2021 год: как правильно рассчитать и что нельзя делать

13 ноября, 15:41

Узнайте, будет ли 2021 год Металлического Быка високосным

Близится Новый год 2021, который придет к нам под знаком Белого Металлического Быка. Многих людей интересует вопрос, високосный ли 2021 год? Можно ли планировать свадьбу, создавать семью, жениться и выходить замуж в этот год? И почему все так опасаются именно високосного года? Читайте в нашей статье.

2021 год будет високосным или нет?
2021 год будет високосным или нет?
Фото: Pexels

Что такое високосный год

Для начала давайте разберемся, что такое високосный год, когда и как часто он бывает.

Високосным называется год, в котором насчитывается 366 дней, т.е. на один день больше, чем в обычные годы. Этот дополнительный день получается из-за того, что земной астрономический год примерно составляет 365 суток и 6 часов. Вот эти лишние 6 часов, накапливаясь за четыре года, образуют еще одни сутки: 6 х 4 = 24.

Чтобы выровнять такое шестичасовое смещение, был введен високосный год. Таким образом, в каждый год, кратный четырем, добавляется один дополнительный день. Его решили вносить в самый короткий месяц – в феврале. А остальные три года содержат по 365 дней.

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Какой год 2021 – год Быка, високосный или нет?

Как самостоятельно определить, 2021 год – високосный или нет? На самом деле очень просто! Его нужно поделить на 4, и, если у вас в результате получается целое число, значит, год – високосный.

Делим 2021 на 4, получаем 505,25. Но даже без математических действий можно визуально определить, что 2021 год – не високосный, потому что это нечетное число. А оно, как известно, на 2 (а тем более на 4) без остатка не поделится. Так что можно успокоиться и смело решать свою судьбу в 2021 году: жениться и выходить замуж.

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Високосным является 2020 год. Прибавляем 4 года и получаем, что следующим ближайшим високосным будет 2024 год.

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Високосный год: приметы и суеверия

Почему же регулярно возникает такой ажиотаж вокруг темы високосного года? Чем он отличается от остальных годов? По народным приметам, високосный год считается самым сложным и опасным в 4-летнем цикле, а Касьянов день 29 февраля и подавно имеет дурную славу.

Наши предки с давних времен подмечали события, которые происходили в такие годы, на основании чего появились соответствующие народные приметы, что високосный год обязательно будет тяжелым и несчастливым.

  • Одна из главных примет, касающихся "злополучного" года, гласит, что в високосный год нельзя жениться и выходить замуж. Считается, что свадьбы, сыгранные в этот год, приведут к недолговечным бракам, изменам и несчастьям в семье, вплоть до смерти кого-то из супругов.

  • Многие люди считают 29 февраля самым плохим днем для рождения ребенка. Такому человеку предрекают несчастливую судьбу. Сложно не согласиться, ведь праздновать свой законный день рождения он сможет всего лишь раз в четыре года!

  • Ребенка, родившегося в високосном году, советуют как можно быстрее крестить. При этом крестными родителями должны стать кровные родственники.

  • В високосный год категорически не рекомендуются какие-либо серьезные начинания: строить дом, менять работу, переезжать, начинать бизнес, менять партнеров, делать серьезные покупки и вкладывать деньги. Любые кардинальные перемены в високосный год будут бесперспективными.

  • А еще в високосный год нельзя собирать грибы. Люди верили, что в этот период с земли поднимается дурное, и можно навлечь беду на свою семью.

Обычно никому не хочется проверять на себе правдивость народных примет, особенно в таком важном деле, как создание семьи или рождение ребенка. Но так ли это на самом деле, и каким образом один лишний день в году может повлиять на жизнь человека, решать вам.

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