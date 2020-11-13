Високосный ли 2021 год: как правильно рассчитать и что нельзя делать
Узнайте, будет ли 2021 год Металлического Быка високосным
Близится Новый год 2021, который придет к нам под знаком Белого Металлического Быка. Многих людей интересует вопрос, високосный ли 2021 год? Можно ли планировать свадьбу, создавать семью, жениться и выходить замуж в этот год? И почему все так опасаются именно високосного года? Читайте в нашей статье.
Для начала давайте разберемся, что такое високосный год, когда и как часто он бывает.
Високосным называется год, в котором насчитывается 366 дней, т.е. на один день больше, чем в обычные годы. Этот дополнительный день получается из-за того, что земной астрономический год примерно составляет 365 суток и 6 часов. Вот эти лишние 6 часов, накапливаясь за четыре года, образуют еще одни сутки: 6 х 4 = 24.
Чтобы выровнять такое шестичасовое смещение, был введен високосный год. Таким образом, в каждый год, кратный четырем, добавляется один дополнительный день. Его решили вносить в самый короткий месяц – в феврале. А остальные три года содержат по 365 дней.
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Как самостоятельно определить, 2021 год – високосный или нет? На самом деле очень просто! Его нужно поделить на 4, и, если у вас в результате получается целое число, значит, год – високосный.
Делим 2021 на 4, получаем 505,25. Но даже без математических действий можно визуально определить, что 2021 год – не високосный, потому что это нечетное число. А оно, как известно, на 2 (а тем более на 4) без остатка не поделится. Так что можно успокоиться и смело решать свою судьбу в 2021 году: жениться и выходить замуж.
Високосным является 2020 год. Прибавляем 4 года и получаем, что следующим ближайшим високосным будет 2024 год.
Почему же регулярно возникает такой ажиотаж вокруг темы високосного года? Чем он отличается от остальных годов? По народным приметам, високосный год считается самым сложным и опасным в 4-летнем цикле, а Касьянов день 29 февраля и подавно имеет дурную славу.
Наши предки с давних времен подмечали события, которые происходили в такие годы, на основании чего появились соответствующие народные приметы, что високосный год обязательно будет тяжелым и несчастливым.
- Одна из главных примет, касающихся "злополучного" года, гласит, что в високосный год нельзя жениться и выходить замуж. Считается, что свадьбы, сыгранные в этот год, приведут к недолговечным бракам, изменам и несчастьям в семье, вплоть до смерти кого-то из супругов.
- Многие люди считают 29 февраля самым плохим днем для рождения ребенка. Такому человеку предрекают несчастливую судьбу. Сложно не согласиться, ведь праздновать свой законный день рождения он сможет всего лишь раз в четыре года!
- Ребенка, родившегося в високосном году, советуют как можно быстрее крестить. При этом крестными родителями должны стать кровные родственники.
- В високосный год категорически не рекомендуются какие-либо серьезные начинания: строить дом, менять работу, переезжать, начинать бизнес, менять партнеров, делать серьезные покупки и вкладывать деньги. Любые кардинальные перемены в високосный год будут бесперспективными.
- А еще в високосный год нельзя собирать грибы. Люди верили, что в этот период с земли поднимается дурное, и можно навлечь беду на свою семью.
Обычно никому не хочется проверять на себе правдивость народных примет, особенно в таком важном деле, как создание семьи или рождение ребенка. Но так ли это на самом деле, и каким образом один лишний день в году может повлиять на жизнь человека, решать вам.
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