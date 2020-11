American Music Awards-2020. Кто стал лучшим музыкальным исполнителем года

Тейлор Свифт – среди лидеров по количеству наград

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 46-я церемония награждения музыкальной премии American Music Awards.

Как и в предыдущем году, лучше артисткой 2020 года признана Тейлор Свифт, которая, к слову, оказалась и среди лидеров по количеству наград. Тейлор Свифт также получила награду за свой клип на песню Cardigan, который признан лучшим музыкальным видео года.

Как сообщается на сайте премии American Music Awards, наряду с Джастином Бибером, Dan+Shay и The Weeknd, Тейлор Свифт получила три премии.

Тейлор Свифт Фото: instagram.com/taylorswift

Полный список победителей American Music Awards-2020:

Артист года – Тейлор Свифт

Лучший новый исполнитель – Doja Cat

Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер – 10,000 Hours

Любимый артист в соцсетях – BTS

Любимое музыкальное видео – Тейлор Свифт – Cardigan

Любимый исполнитель — поп/рок – Джастин Бибер

Джастин Бибер на American Music Awards 2020 Фото: Getty Images

Любимая исполнительница — поп/рок – Тейлор Свифт

Любимый дуэт или группа — поп/рок – BTS

Группа BTS на American Music Awards 2020 Фото: Getty Images

Любимый альбом — поп/рок – Гарри Стайлс, Fine Line

Любимая песня — поп/рок – Дуа Липа, Don’t Start Now

Любимый исполнитель — рэп/хип-хоп – Juice WRLD

Любимая исполнительница — рэп/хип-хоп – Ники Минаж

Ники Минаж Фото: instagram.com/nickiminaj

Любимый альбом — рэп/хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Любимая песня — рэп/хип-хоп – Карди Би ft. Megan Thee Stallion, WAP

Любимый исполнитель — соул/R&B – The Weeknd

Любимая исполнительница — соул/R&B – Doja Cat

Любимый альбом — соул/R&B – The Weeknd, After Hours

Любимая песня — соул/R&B – The Weeknd, Heartless

Любимый исполнитель – Alternative Rock – Twenty One Pilots

Любимый артист – современная музыка для взрослых – Jonas Brothers

Любимый исполнитель – Electronic Dance Music (EDM) – Леди Гага

Любимый саундтрек – Birds of Prey: The Album

Лучший клип года – cardigan – Тейлор Свифт:

Ранее мы рассказали о главных событиях и триумфаторах музыкальной премии Грэмми 2020.

