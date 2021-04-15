Олена Зеленська показала, як носити головний колір 2021
У новому стильному образі вона поспілкувалася онлайн із першою леді Бразилії Мішель Болсонару
Вбрання Олени Зеленської надихаєть одягатися жіночно і витончено. У Туреччині перша леді показала, як носити сукню з подовженим жакетом, а вчора ввечері продемонструвала образ в естетиці 70-х. Цього разу вона обрала класичний сірий жакет, який доповнила романтичною блузою. Знімками дружина президента поділилася на офіційній сторінці в Instagram.
Саме сірий став одним із двох головних відтінків року за версією Pantone. І хоча багатьом він видався надто нудним, не можна заперечувати його універсальність. Сірий колір пасує до всього, а отже, відкриває безмежний простір для експериментів. За прикладом Олени Зеленської додаєте блузу з бантом на шиї та актуальним коміром "Пітера Пен" – і вже цікавіше.
Якщо такий образ все одно здається занадто стриманим, придивіться до об'ємних акцентних комірів. Такі увійшли до топу модних must have цієї весни. Ну а тим, кому не потрібно дотримуватися суворого дрес-коду, можна замінити сорочку білизняним топом або худі.
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